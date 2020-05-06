Tâm sự đàn ông ngoại tình: Con tôi không còn kính trọng cha nữa

Tâm sự gia đình 06/05/2020 11:01

“Chuyện của con thì con tự lo. Ba về lo cho nhân tình của ba đi. Từ nay con không còn kính trọng một người đàn ông ngoại tình như ba nữa đâu”. Tôi tái mặt, cổ họng nghẹn đắng chẳng nói nên lời.

Khi bị những cảm xúc của thể xác lấn át thì đàn ông mấy ai nghĩ đến chuyện được mất sau này. Tôi là gã đàn ông ngoại tình nhưng thật ra tôi chẳng hề nghĩ chuyện qua đêm với phụ nữ khác là to tát. Phụ nữ đồng nhất tình yêu và tình dục nhưng đàn ông chúng tôi lại không như vậy. Với tôi, dù có qua đêm với bao nhiêu người phụ nữ bên ngoài nhưng tôi sẽ không bao giờ bỏ vợ hay rời xa gia đình của mình. Thế nhưng, “đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma”. Và tôi đã phải trả giá đắt cho thói “ham của lạ” của mình.

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Vợ tôi đau khổ khi phát hiện chồng ngoại tình - Ảnh minh họa: Internet

Một lần tôi vừa bước ra nhà tắm, vợ đã ném chiếc điện thoại của tôi xuống đất và gào lên: “Sao anh khốn nạn thế. Anh nỡ ngoại tình, làm cái điều đốn mạt ấy sau lưng tôi sao?”. Vì vội vàng vào phòng tắm mà tôi đã để quên điện thoại trên bàn, có tin nhắn đến và vợ tôi đã tò mò đọc. Xui xẻo thế nào đó lại là tin nhắn của cô nhân tình tôi vừa gặp ban chiều. Bình thường tôi rất cẩn thận, tin nhắn hay hình ảnh tôi đều xóa sạch trước khi về nhà. Vậy là mọi chuyện vỡ lở, vợ tôi gào khóc, trách móc. Tôi đau đầu, chẳng biết phải làm gì.

Vợ chồng chúng tôi cưới nhau đã hơn 20 năm. Cuộc sống hôn nhân êm đềm, chẳng có gì đáng phải phàn nàn cả. Nhưng từ sau khi vợ sinh 2 đứa con, cộng với tuổi tác khiến chuyện gối chăn có phần nhạt nhẽo. Vả lại, cô ấy ngày càng tăng cân, thân hình quá khổ khiến tôi tụt hứng mỗi lần gần gũi. Chán vợ, tôi đi ăn vụng bên ngoài. Nhưng thật sự, tôi chỉ muốn đổi gió và vui chơi qua đường thôi. Tôi chẳng dại dột gì mà bỏ vợ, bỏ con.

Thế nhưng, sau khi phát hiện chuyện chồng ngoại tình, cuộc sống gia đình tôi rơi vào bi kịch. Vợ tôi sau khi khóc lóc, trách móc thì đột nhiên rơi vào cảm giác im lặng đáng sợ. Cô ấy nhốt mình trong phòng, chẳng muốn nói chuyện với ai cả. Nhà cửa bừa bộn, bếp núc lạnh tanh cũng chẳng thèm đếm xỉa đến. Ban đêm, tôi cũng thấy cô ấy không ngủ mà cứ ngồi suy nghĩ đăm chiêu.

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Vợ tôi trở nên im lặng, bất cần - Ảnh minh họa: Internet

Hai đứa con của tôi nghe bố mẹ to tiếng đã phát hiện ra tội lỗi của tôi. Đứa con trai học lớp 11, đứa con gái thì đang học lớp 9. Trước kia chúng đều rất kính trọng và nghe lời tôi. Nhưng khi biết tôi có người phụ nữ khác bên ngoài chúng thay đổi hẳn thái độ. Con trai đầu thì lầm lì ít nói. Còn con gái thấy mẹ đau khổ thì khóc đến sưng cả mắt. Nó quay ra trách tôi: “Sao ba lại làm như thế? Ba không còn cần mẹ và anh em con nữa sao?”.

Suy nghĩ việc làm sao để vợ tha thứ đã khiến tôi rất mệt mỏi rồi. Bây giờ, tôi còn vấp phải phản ứng của 2 con. Thật tâm tôi chưa từng nghĩ đến việc các con sẽ nghĩ như thế nào khi biết tôi ngoại tình. Dạo này, tôi thấy con trai tôi hay đi chơi khuya, lơ là làm bài tập về nhà. Có đêm, đến 11 giờ mà nó đi chơi chưa về. Tôi lái xe đi tìm thì thấy nó cùng vài thanh niên đang ngồi uống bia ngoài đường. Tôi tức giận quát tháo thì con bảo rằng: “Chuyện của con thì con tự lo. Ba về lo cho nhân tình của ba đi. Từ nay con không còn kính trọng ba nữa đâu”. Tôi tái mặt, cổ họng nghẹn đắng chẳng nói nên lời.

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Tôi đã làm con mình tổn thương rất nhiều - Ảnh minh họa: Internet

Con gái tôi thì đã ôm đồ đạc về nhà bà ngoại ở. Nó bảo rất chán nản khi chứng kiến ba mẹ như vậy. Còn vợ tôi thì bảo rằng sớm hay muộn thì cũng sẽ ly hôn với tôi. Cô ấy không thể tiếp tục sống với một người chồng phản bội. Giá như tôi biết có ngày hôm nay thì tôi đã không dại dột ngoại tình. Bây giờ tôi phải làm gì để vợ và con quay về bây giờ?

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