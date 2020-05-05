Cho dù người thứ ba chủ động lẳng lơ, mồi chài thì đàn ông ngoại tình chấp thuận và đồng lõa cho hành động đó cũng thật đáng trách. Đàn ông bản lĩnh, dám từ chối, dám cự tuyệt thì có người phụ nữ nào dám lẳng lơ trước mặt?

Việc đàn ông ngoại tình rõ ràng là sai trái, là đi ngược đạo lý. Thế nhưng có mấy người đàn ông phản bội vợ mà thừa nhận mình sai? Khi ngoại tình thì hăm hở, xông pha, chẳng nghĩ ngợi gì. Nhưng khi bị vạch trần, bị phát hiện ra thì đa phần họ đều lấp liếm và đổ lỗi. Những câu na ná, quen thuộc mà đàn ông vẫn bám vào đó: “Anh bị bạn bè rủ rê”, “do uống rượu say quá, anh không làm chủ được mình…”. Và tệ thay, nhiều người chồng ngoại tình còn đổ lỗi cho người thứ ba. Đàn ông can đảm ngoại tình nhưng lại không có gan nhận sai - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông tự xem mình là nạn nhân của một người đàn bà lẳng lơ, mồi chài. Họ như vô can, “trắng án” còn mọi lỗi lầm đều do người phụ nữ kia mà ra cả. Đàn ông khi đó sẽ nói với vợ rằng: “Anh là đàn ông mà. Thử hỏi có một người phụ nữ cởi áo khiêu khích, mồi chài thì làm sao mà chịu nổi. Do cô ta cả thôi, chứ thâm tâm anh không hề muốn phản bội vợ…”.

Anh rể tôi đi ngoại tình nhưng lại tạo ra một hoàn cảnh giống như mình là nạn nhân vậy. Chị gái tôi tận mắt chứng kiến anh ôm eo người đàn bà khác ngoài đường. Vậy mà về nhà anh lại tỏ ra hối lỗi và tội nghiệp mà nói với chị rằng: “Một lần anh ăn nhậu với đồng nghiệp, anh uống đến say mềm. Cô gái kia gài bẫy để anh ngủ với cô ta. Anh và cô ta là đồng nghiệp, cô ta thích anh từ lâu rồi nhưng anh từ chối vì đã có vợ. Sau lần đi qua đêm đó, cô ta có chụp lại những tấm hình khi ở trên giường. Cô ta ra yêu cầu anh phải đi với cô ta nếu không sẽ công khai những tấm hình đó ở công ty và gửi cho em. Anh sợ mất công việc, anh sợ gia đình mình đổ vỡ nên mới đi ngoại tình”. Những người vợ luôn tìm lí do để bao biện cho chồng - Ảnh minh họa: Internet Một câu chuyện được vẽ ra như thế mà chị gái tôi lại tin. Sau giờ phút hờn ghen, chị tôi lại tha thứ cho anh. Có lẽ, ở trong hoàn cảnh bị chồng phản bội, đàn bà luôn tìm kiếm một lí do để bao biện cho chồng và để xoa dịu nỗi đau của chính mình. Chuyện vợ chồng chị, tôi không muốn xen vào nhưng thâm tâm tôi thấy coi thường anh rể. Đàn ông ngoại tình đã sai, còn đổ lỗi hết cho nhân tình thì thật hèn.

Người ta nói rằng đàn ông ngoại tình có 2 dạng: Chủ động tìm đến người đàn bà khác và để cho người đàn bà khác có cơ hội ngã vào lòng mình. Cho dù người thứ ba chủ động, mời chài thì đàn ông chấp thuận và đồng lõa cho hành động đó cũng thật đáng trách. Đàn ông bản lĩnh, dám từ chối, dám cự tuyệt thì có người phụ nữ nào dám lẳng lơ trước mặt? Đàn ông mở lòng, tạo cơ hội cho người đàn bà khác còn đáng trách gấp nhiều lần so với dạng đàn ông ăn bánh trả tiền. Đổ mọi tội lỗi cho nhân tình, đàn ông thật hèn - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông chung thủy hay không chung thủy, không nằm ở hoàn cảnh, ở giàu hay nghèo, ở vật chất hay địa vị mà chính là ở ý thức. Đàn ông trân trọng vợ, cảm thấy một người phụ nữ duy nhất là đủ tự khắc anh ta sẽ biết mình phải làm gì chứ không phải tạo cơ hội cho người đàn bà khác đến với mình. Khi một người đàn ông đi ngoại tình mà đổ hết lỗi cho người thứ ba, kẻ đó không những tham lam mà còn rất hèn.

Đàn bà càng không dám bỏ chồng thì đàn ông lại càng sống tệ bạc Đàn bà khổ sở vì chồng nhiều lắm nhưng có mấy người dám đứng lên bảo vệ mình? Có bao nhiêu lí do để rời bỏ chồng tệ bạc nhưng đàn bà vẫn cố tìm một lí do để ở lại.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/co-nhung-nguoi-dan-ong-ngoai-tinh-con-do-loi-cho-nguoi-thu-ba-358067.html