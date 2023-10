Việc đàn ông ngoại tình rõ ràng là sai trái, là đi ngược đạo lý. Thế nhưng có mấy người đàn ông phản bội vợ mà thừa nhận mình sai? Khi ngoại tình thì hăm hở, xông pha, chẳng nghĩ ngợi gì. Nhưng khi bị vạch trần, bị phát hiện ra thì đa phần họ đều lấp liếm và đổ lỗi. Những câu na ná, quen thuộc mà đàn ông vẫn bám vào đó: “Anh bị bạn bè rủ rê”, “do uống rượu say quá, anh không làm chủ được mình…”. Và tệ thay, nhiều người chồng ngoại tình còn đổ lỗi cho người thứ ba.

Đàn ông can đảm ngoại tình nhưng lại không có gan nhận sai - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông tự xem mình là nạn nhân của một người đàn bà lẳng lơ, mồi chài. Họ như vô can, “trắng án” còn mọi lỗi lầm đều do người phụ nữ kia mà ra cả. Đàn ông khi đó sẽ nói với vợ rằng: “Anh là đàn ông mà. Thử hỏi có một người phụ nữ cởi áo khiêu khích, mồi chài thì làm sao mà chịu nổi. Do cô ta cả thôi, chứ thâm tâm anh không hề muốn phản bội vợ…”.