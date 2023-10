Đàn bà càng không dám bỏ chồng thì đàn ông lại càng sống tệ bạc

Có một sự thật rằng, có những người chồng tệ bạc , đối xử vô tâm với vợ con nhưng đàn bà vẫn không có can đảm để rời đi. Chồng vũ phu, ngoại tình, cờ bạc vẫn cắn răng chịu đựng. Họ biết mình khổ, biết con nheo nhóc, biết rằng bản thân chẳng hề có hạnh phúc. Họ có thể than vãn, kể xấu chồng nhưng khi mọi người khuyên nhủ rằng hãy bỏ chồng đi thì họ lập tức lắc đầu: “Tôi không thể ly hôn được”.

Có lần vì quá bức xúc khi thấy những vết bầm tím trên má chị, tôi bảo sao chị không bỏ quách người chồng như vậy đi. Níu giữ làm gì cho đau thể xác và mệt cả tinh thần. Chị bảo tôi rằng đâu phải muốn bỏ là bỏ được, còn 2 đứa con nữa. Ly dị rồi con chị không có cha sao? Thậm chí, tôi đã từng nghe chính miệng mẹ chị khuyên con gái mình: “Đàn bà trong nhờ đục chịu. Tính chồng con đã như thế rồi thì mình lựa đường mà sống. Nó làm gì mặc nó đừng có đả động đến. Lúc nó giận dữ lên thì đừng có cãi…”. Tôi nghe chua chát cho những suy nghĩ cũ kĩ đó, họ đã chọn sống như vậy thì làm sao mà khuyên nhủ được.

Là đàn ông tệ hay do phụ nữ quá dại khờ lựa chọn con đường cam chịu? - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ xưa nay vẫn luôn xem mình là phái yếu, là “ngồi mâm dưới”. Đàn ông là chủ, là người có uy quyền trong nhà. Đàn bà khổ sở vì chồng nhiều lắm nhưng có mấy người đàn bà dám đứng lên bảo vệ mình? Có bao nhiêu lí do để rời bỏ chồng nhưng đàn bà vẫn cố tìm một lí do để ở lại. Thậm chí họ còn bao biện cho chồng rằng do rượu bia, vì quá nóng giận mới đánh vợ.

Những người đàn bà như chị không biết rằng chính sự cam chịu và nhẫn nhịn của mình đã tiếp tay cho chồng cái quyền được đối xử tùy ý, khiến cho chồng sai mà chẳng cần sửa. Là đàn ông quá tệ hay do phụ nữ quá dại khờ lựa chọn con đường chịu đựng?