Đàn ông hèn mọn nhất là so sánh giữa vợ và nhân tình

Tâm sự gia đình 03/05/2020 10:58

Có những người đàn ông ngoại tình sống với vợ chưa từng đụng vào việc nhà, chưa từng giặt quần áo, nấu ăn. Nhưng đến với nhân tình thậm chí lại đi giặt đồ lót của cô ta. Chuyện trái khoáy này không phải hiếm mà vẫn diễn ra hàng ngày.

Khi không hài lòng, không biết đủ với hôn nhân của mình đàn ông sẽ đi ngoại tình. Thâm tâm đàn ông luôn có sự so sánh giữa vợ và nhân tình. Và đau lòng thay, người đàn bà đẹp nhất, dịu dàng và tâm lý nhất không bao giờ là người vợ ở nhà. Đàn bà trăm ngàn vất vả, tận tụy hy sinh cho chồng nhưng rồi chẳng bằng một người đàn bà ngoài đường.

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Người vợ tào khang không bằng một người đàn bà ngoài đường - Ảnh minh họa: Internet

Vợ và nhân tình trong mắt đàn ông ngoại tình sẽ như thế nào? Nhân tình trẻ trung gợi cảm, đẹp đẽ thơm tho. Còn người vợ lúc nào cũng nhàu nhĩ, luộm thuộm, người lúc nào cũng chỉ mùi trẻ con và thức ăn. Nhân tình lúc nào cũng dịu dàng ngon ngọt, miệng lúc nào cũng thốt ra những câu khiến người ta mát lòng mát dạ. Còn vợ lúc nào cũng càu nhàu, cũng than vãn, giỏi chê chồng và giỏi nói xấu chồng.

Trong lòng có sự so sánh nên đàn ông cũng có sự phân biệt đối xử. Đàn ông luôn muốn ở bên nhân tình, luôn muốn cung phụng và chiều chuộng. Sống với vợ cả 10 năm có khi chẳng nhớ đến ngày sinh nhật, chưa từng mua một cành hồng để tặng nhưng với nhân tình lại chẳng tiếc hầu bao cho những món quà. Về nhà thì mặt nặng mày nhẹ, luôn chê bai và càu nhàu vợ con. Nhưng với nhân tình thì lúc nào cũng cười cười nói nói. Thậm chí có những người đàn ông sống với vợ, chưa từng đụng vào việc nhà, chưa từng giặt quần áo, nấu ăn. Nhưng đến với nhân tình thậm chí lại đi giặt đồ lót của cô ta. Chuyện trái khoáy này không phải hiếm mà vẫn diễn ra hàng ngày.

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Với nhân tình thì ngọt ngào, với vợ thì mặt nặng mày nhẹ - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông nông cạn nhất chính là ngoại tình và nặng nhẹ khinh khi vợ con. Có bao giờ đàn ông nghĩ về thanh xuân của vợ? Bao nhiêu năm qua ai là người lo lắng, vun vén gia đình? Ai là người sinh con đẻ cái, phụng dưỡng cha mẹ? Ai là người bên cạnh mình lúc ốm đau, bệnh tật? Người vợ nhan sắc tàn phai bởi bao nhiêu vất vả lo toan mà cô ấy phải gánh trên vai. Anh đã làm được gì cho vợ mà mở miệng chê bai để rồi quay lưng phản bội?

Nhân tình cho anh điều gì để anh phải đánh đổi cả hạnh phúc gia đình? Cô ta cho anh sự chiều chuộng, những phút giây mới mẻ giường chiếu nhưng bù lại anh phải cung phụng cho cô ta tiền bạc, tiêu tốn thời gian và công sức. Nhân tình nào cũng luôn ngọt ngào, rót vào tai đàn ông rằng mình đến với anh ta vì tình yêu nhưng thử hỏi anh tay trắng, anh rơi vào những tình thế ngặt nghèo thì cô ta có còn ở bên hay là quay lưng chạy mất?

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Ai sẽ ở bên đàn ông lúc sóng gió, vợ hay nhân tình? - Ảnh minh họa: Internet

Suy cho cùng, lúc đàn ông rơi vào tình thế ngặt nghèo, không xu dính túi mới biết người đàn bà nào chân tình với mình. Lúc tay trắng, bị nhân tình quay lưng mới về làm khổ vợ con. Lúc anh khốn khó nhất, tệ hại nhất vẫn luôn có một người đàn bà vì anh mà chịu đựng, gánh hết mọi gian nan. Còn cô nhân tình kia, sau khi vét cạn anh đến đồng tiền cuối cùng sẽ chỉ biết cười khẩy cho một gã đàn ông nông cạn lại ngu ngốc đến như thế!

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Từ khóa:   đàn ông nông cạn vợ và nhân tình chồng ngoại tình

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