Đàn bà muốn hạnh phúc hãy yêu mình hơn yêu chồng

Phụ nữ yêu 05/05/2020 10:46

Đàn bà có tiền thì đến spa làm đẹp, chẳng có tiền thì mỗi ngày nghỉ ngơi vài chục phút đắp mặt nạ tự nhiên. Khi người ta có tiền thì cùng bạn bè đi ăn nhà hàng sang chảnh, mình ít tiền thì cùng bạn bè ngồi quán bình dân. Bí quyết để đàn bà hạnh phúc là trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng phải biết yêu thương chính mình.

Phụ nữ đã có chồng luôn thương yêu chồng con hơn bản thân mình. Những gì tốt nhất cũng dành cho chồng cho con, đến bản thân mình lại hà tiện, tiết kiệm từng chút một. Không chỉ với quần áo, mỹ phẩm mà đến cả những sở thích, những thú vui đàn bà đều gạt qua một bên để có thời gian vun vén cho gia đình. Đàn bà hy sinh như thế có phải là cách tốt nhất để có được hạnh phúc?

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Những sở thích, những thú vui gạt qua một bên để có thời gian vun vén cho gia đình - Ảnh minh họa: Internet

Thời son rỗi, người phụ nữ nào cũng thích chăm chút làn da, luôn để ý đến vóc dáng. Nhưng có gia đình rồi, được mấy người phụ nữ có đủ thời gian làm đẹp, chăm sóc cơ thể? Thời chưa chồng, còn tụ tập bạn bè ăn uống, nhâm nhi cà phê nhưng lấy chồng bao nhiêu người đủ rảnh rang để gặp bạn? Những thú vui như nghe nhạc, đọc sách, du lịch… cũng đành gác lại vì chồng con. Chẳng phải đàn bà lấy chồng thay đổi sở thích mà họ chấp nhận thay đổi để phù hợp với vai trò người phụ nữ của gia đình.

Có những người phụ nữ quanh năm suốt tháng cứ như người giúp việc trong gia đình, chưa có lấy một ngày nghỉ đúng nghĩa. Suốt ngày cơm, áo, gạo, tiền bủa vây, họ mệt mỏi vì những trách nhiệm trên vai: Làm vợ, làm mẹ, làm dâu. Đàn bà nào cũng khao khát mình được sống như những ngày son rỗi và tiếc nuối thanh xuân đã qua đi. Nhưng đàn bà không nhận ra rằng, mệt mỏi hay hạnh phúc chính là do cách sống của mình?

Nhiều người phụ nữ thường bảo rằng: “Tôi đã có chồng, cuộc sống tôi phải khác”. Họ tự quàng lên vai quá nhiều công việc và áp lực để rồi tự làm khổ mình. Áp lực lớn nhất chính là làm một người vợ hoàn hảo: Cơm ngon canh ngọt, nhà cửa sạch sẽ, quần áo phẳng phiu… Suốt ngày làm việc không ngơi tay rồi họ quay ra trách móc chồng vô tâm, buồn cuộc sống mình mệt mỏi. Ngồi giữa mớ hỗn độn của việc nhà, họ trào nước mắt: “Tại sao mình lại có cuộc sống chán chường đến thế này?”.

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Đàn bà có chồng, có ai chăm sóc bản thân được như thời son rỗi? - Ảnh minh họa: Internet

Xã hội hiện đại, không ai ép một người phụ nữ phải bó buộc cuộc đời của mình trong bốn bức tường của căn bếp đầy dầu mỡ. Cũng chẳng ai đặt tiêu chuẩn một người vợ, một người mẹ phải hoàn hảo đến từng li từng tí. Chính việc xem gia đình là tất cả, xem người chồng là trung tâm của cuộc đời mình đã khiến đàn bà khổ sở. Đàn bà thường nghĩ khi mình sống hoàn hảo, sống hi sinh thì sẽ nhận hạnh phúc. Nhưng nhiều khi, hạnh phúc chưa thấy thì điều đàn bà nhận được chính là sự mệt mỏi và dần dần đánh mất cuộc sống riêng của mình.

Đàn bà đừng nghĩ rằng chỉ khi có thật nhiều tiền, thật nhiều thời gian mới có thể yêu thương bản thân và có điều kiện làm đẹp. Quan trọng hơn là phụ nữ phải biết cân bằng giữa cuộc sống gia đình và sở thích của bản thân. Đàn bà có tiền thì đến spa làm đẹp, chẳng có tiền thì mỗi ngày nghỉ ngơi vài chục phút đắp mặt nạ tự nhiên. Khi người ta có tiền thì cùng bạn bè đi ăn nhà hàng sang chảnh, mình ít tiền thì cùng bạn bè ngồi quán bình dân. Bí quyết để đàn bà hạnh phúc là trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng phải biết yêu thương chính mình. Đừng làm một người phụ nữ quá đảm đang, quá hy sinh và cầu toàn.

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Trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng phải yêu thương chính mình - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ muốn hạnh phúc, hãy yêu bản thân mình trước rồi nghĩ đến chuyện trông chờ tình yêu từ chồng. Hạnh phúc chẳng phải là thứ cứ mãi hi sinh rồi sẽ nhận lại được. Đàn bà khôn ngoan sẽ chẳng bao giờ tự biến mình thành nàng lọ lem, cũng chẳng bao giờ xem đàn ông là cả bầu trời của mình. Nghèo khó hay sang giàu, chỉ cần đàn bà biết trân trọng bản thân thì sẽ thấy cuộc sống dễ chịu và bình yên hơn.

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