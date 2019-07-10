Bây giờ tôi mới thấm thía cảm giác bị “cắm sừng” đau đớn và nhục nhã ra sao. Vậy mà tôi đã nhẫn tâm phản bội hết lần này đến lần khác để cuối cùng vợ ngoại tình.

Lẽ thường, khi người ta nghe tin vợ ngoại tình phải lồng lộn ghen tuông, đánh đập cho hả dạ. Nhưng khi biết vợ mình ngã vào lòng người đàn ông khác, sau giây phút ghen tuông tôi bắt đầu cảm thấy hối hận. Tôi hiểu rằng chính mình đã đẩy cô ấy vào con đường ngoại tình đầy đau đớn này. Rất nhiều lần cô ấy đã nói với tôi rằng: “Nếu anh còn qua lại với người đàn bà đó thì chính tôi cũng sẽ có nhân tình. Chúng ta cùng phá nát cái gia đình này đi!”. Vợ ngoại tình vì tôi phản bội vợ để đến với người yêu cũ - Ảnh minh họa: Internet Tôi là người đàn ông không biết đủ dẫu đã có vợ đẹp con ngoan. Ngày trước, tôi có một mối tình sâu nặng rồi mới cưới vợ. Tình cờ gặp lại người yêu cũ trong đám cưới, tôi như sống lại bao nhiêu cảm giác yêu đương ngày cũ. Chúng tôi đi ăn, cà phê thường xuyên để tâm sự. Biết tôi bây giờ thành đạt, cô ấy khơi gợi tình cảm và thường tỏ ra muộn phiền, tiếc nuối vì chuyện tình xưa dang dở.

Và rồi chuyện gì tới cũng tới. Tôi và cô ấy đã đi quá giới hạn. Đàn ông mà đã “vượt rào” một lần chắc chắn có những lần sau. Một mặt tôi rất sợ hãi, day dứt vì phản bội vợ. Mặt khác, những trải nghiệm giường chiếu mới mẻ khiến tôi như sa chân vào một cuộc phiêu lưu đầy thú vị. Tôi biết rằng mình đang làm sai nhưng không dứt ra được. Mối quan hệ của tôi kéo dài nửa năm thì vợ phát hiện. Vợ tôi nói rằng: 'Chúng ta hãy cùng nhau phá nát cuộc hôn nhân này' - Ảnh minh họa: Internet Vợ tôi là người hiền lành, chẳng mấy khi to tiếng với ai mà ngày hôm đó cô ấy gào khóc đến mức điên dại. Ánh mắt cô ấy nhìn tôi đầy căm hờn, phẫn uất. Tôi biết cô ấy tổn thương sâu sắc nên nhận lỗi và hứa hẹn sẽ quay về. Nhưng tệ thay, khi vết thương ấy chưa kịp lành thì 2 tháng sau tôi lại vào khách sạn với nhân tình. Đã định cắt đứt nhưng rồi ngựa quen đường cũ. Vợ tôi suy sụp thật sự và đã nói với tôi rằng: “Anh ngoại tình được thì chính tôi cũng sẽ làm điều đó”.

Tôi nghĩ rằng vợ mình trong cơn tức giận chỉ nói cho hả lòng hả giận chứ chẳng có gan làm điều ấy. Bởi xưa nay tính nết cô ấy rất hiền lành, có phần nhu nhược. Và trên hết, tôi hiểu cô ấy yêu tôi và cần tôi như thế nào. Dẫu tôi có gây ra lỗi lầm thì cô ấy cũng sẽ vì tình yêu mà cho qua hết. Nhưng tôi đã sai lầm, vài tháng sau cô ấy công khai với tôi chuyện đang qua lại với một đồng nghiệp. Vợ trả thù bằng chính cái cách mà tôi đã đối xử với cô ấy - Ảnh minh họa: Internet Tôi có cảm giác nghẹt thở và hiểu ra sự trầm trọng của việc mình ngoại tình lúc đó. Bây giờ tôi mới thấm thía cảm giác bị “cắm sừng” đau đớn và nhục nhã ra sao. Vậy mà tôi đã nhẫn tâm ngoại tình hết lần này đến lần khác để vợ phẫn uất trả thù bằng chính cái cách mà tôi đã đối xử với cô ấy. Tôi hiểu, một khi vợ mình chọn con đường này thì gia đình tôi đã thực sự tan nát. Và chính bản thân tôi không có quyền chỉ trích vợ bởi vì tôi cũng là một kẻ ngoại tình. Tôi về nhà, vợ và con đã đi. Trên bàn lá đơn ly hôn đã ký sẵn.

Vô tâm là điều khiến hôn nhân chết mòn Đàn bà nói nhiều, than vãn nhiều mà người chồng cứ trơ lì như gỗ đá thì sẽ đến lúc im lặng. Đàn bà đã từng rất cần chồng nhưng đàn ông vô tâm nên họ chẳng còn cần nữa.

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