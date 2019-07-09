Đàn bà bước qua đổ vỡ sẽ rất kiên cường

Tâm sự gia đình 09/07/2019 14:12

Từ hôm đó, chị đã trở thành một người khác. Phụ nữ càng hiền lành trải qua tổn thương càng trở nên mạnh mẽ. Hôn nhân đổ vỡ, phụ nữ sẽ sống thật kiên cường.

Đàn bà hay cười là những người đàn bà đã từng rơi nhiều nước mắt. Đàn bà mạnh mẽ là những người đã từng yếu đuối. Đằng sau một người đàn bà kiên cường là một cuộc sống không hề dễ dàng, bằng phẳng. Khi hôn nhân đổ vỡ, khi nhận ra nước mắt chẳng đem đến sự bình yên thì đàn bà sẽ dùng sự mạnh mẽ để bảo vệ mình.

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Lúc nào chị tôi cũng như con mèo mềm yếu, nũng nịu - Ảnh minh họa: Internet

Chị tôi đã từng là người phụ nữ rất hiền lành và có phần nhu nhược. Chị hiền theo cách giống như người đời hay nói “đến con kiến cũng không dám giết”. Từ nhỏ, ba mẹ tôi biết con gái của mình yếu đuối nên cũng có phần chiều chuộng thái quá. Lúc nào chị cũng như con mèo mềm yếu, nũng nịu.

Rồi chị yêu và cưới chồng. Người đàn ông của chị rất mạnh mẽ và bản lĩnh. Anh ta bảo với tôi rằng sự mềm yếu của chị làm tan chảy trái tim một người đàn ông dày dạn sương gió như mình. Anh ta tỏ ra yêu thương và cưng chiều chị hết mực. Ba mẹ và tôi cũng yên tâm vô cùng khi chị được gả cho một người đàn ông vững chãi.

Chị ra sức vun đắp cho cuộc hôn nhân của mình. Chị học nấu ăn, cắm hoa, thêu thùa… Chồng chị bước về nhà là cơm nước tươm tất, nhà cửa sạch sẽ. Chị rất nghe lời chồng và hiếm khi 2 người to tiếng. Chị luôn nhận sai về mình, luôn nhận phần thua thiệt miễn sao yên cửa yên nhà. Ai cũng khen anh rể tôi tốt phước mới cưới được người phụ nữ hiền lành như chị.

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Ngày xưa anh theo đuổi chị vì sự mềm yếu thì bây giờ chính điều đó khiến anh nhàm chán và đi ngoại tình - Ảnh minh họa: Internet

Ngày xưa anh theo đuổi và muốn có được chị vì sự yếu đuối, dịu dàng nhưng sống chung một thời gian anh chán nản chính sự yếu đuối đó. Người ta nói đàn ông cả thèm chóng chán là vì vậy. Trong thâm tâm anh ta, chị tôi giống như một cốc nước lọc nhạt nhẽo và vô vị. Khi chị tôi mang thai, anh ta lại càng bị thu hút bởi những người đàn bà mạnh mẽ, xông xáo ngoài kia. Và khi chị tôi sinh con được 2 tháng cũng là lúc biết chồng mình ngoại tình.

Anh ta chẳng những không xấu hổ mà còn đổ thừa nguyên nhân do chị. Bảo rằng vì chị quá nhàm chán, không biết chiều chồng nên anh ta mới tìm kiếm thú vui bên ngoài. Tôi vẫn nhớ ánh mắt chị mình lúc đó, nhìn anh ta đầy căm hờn và tức giận. Vài tháng sau, chị viết đơn ly hôn. Chị ký vào lá đơn ly hôn mà đôi mắt ráo hoảnh, không nhỏ một giọt nước mắt.

Ba mẹ sợ chị buồn chán mà làm điều gì dại dột nên bảo tôi luôn theo sát chị. Nhưng chị bảo với tôi: “Em yên tâm, chị không làm điều gì tổn hại đến mình đâu. Từ hôm nay chị sẽ sống khác, không còn là con bé ngày xưa hay khóc, hay để cho người ta bắt nạt mình nữa. Từ hôm nay chị sẽ không nhỏ một giọt nước mắt cho kẻ không xứng đáng”.

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Sự tệ bạc của đàn ông là thứ khiến đàn bà mạnh mẽ - Ảnh minh họa: Internet

Và từ hôm đó, chị đã trở thành một người khác. Phụ nữ càng hiền lành trải qua tổn thương càng trở nên mạnh mẽ. Phụ nữ bước qua đổ vỡ sẽ sống thật kiên cường. Chỉ khi bị dồn vào đường cùng, bị rơi vào những tình huống ngặt nghèo phụ nữ mới biết được sự mạnh mẽ tiềm tàng trong con người mình. Và chính sự tệ bạc của đàn ông là thứ dạy đàn bà mạnh mẽ.

Là đàn ông, đừng so đo hơn thua với người phụ nữ của mình

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Khi vợ chồng cãi nhau, càng cãi càng sai, càng cãi càng xé chuyện nhỏ thành to. Kẻ chiến thắng thì hả hê và tự nghĩ đối phương đã hiểu chuyện. Kì thực, người ta im lặng vì bất lực hơn là tâm phục khẩu phục, chấp nhận mình sai.

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