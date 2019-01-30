Đêm đêm nằm cạnh chồng mà thấy lòng mình giá lạnh. Người đàn ông này vĩnh viễn không còn là người mà tôi yêu thương ngày nào. Những lúc vợ chồng gần gũi, tôi cảm thấy xa lạ vô cùng.

Khó có thể diễn tả hết nỗi đau của một người đàn bà bị phản bội. Giống như dang tay ôm lấy một người mà người ta lại lấy dao đâm mình từ phía sau. Đau đớn đến tận cùng. Tôi đã có những ngày tháng sống trong u uẩn, bế tắc cùng cực. Sau hờn ghen, bàng hoàng, đau đớn, tôi lại bị dằn vặt bởi suy nghĩ nên tiếp tục hay dừng lại. Ngay khoảnh khắc biết chồng phản bội, tình yêu của tôi đã chết - Ảnh minh họa: Internet Ngay khoảnh khắc biết chồng ngoại tình, niềm tin và tình yêu của tôi đã chết. Nhiều người khuyên tôi, nếu còn tình yêu với chồng thì nên ở lại, cho gia đình mình một cơ hội. Làm sao một người đàn bà có thể yêu chồng vẹn nguyên như chưa từng bị tổn thương? Nhưng rồi, sau vài tháng suy nghĩ đến rộc người, tôi quyết định ở lại. Với tôi, tình yêu đã chết nhưng còn có nhiều thứ còn quan trọng hơn cả tình yêu.

Tôi cho chồng một cơ hội, tôi nuốt ngược nước mắt vào lòng bảo rằng mình sẽ tha thứ. Ai cũng cho rằng tôi bao dung, tôi độ lượng. Thật ra chẳng phải thế! Tôi tha thứ cho chồng là vì hai đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn. Tôi có thể không cần chồng nhưng hai đứa con của tôi cần cha, cần một mái nhà bình yên để lớn lên. Tôi có hai đứa con, một trai một gái. Đều đang học phổ thông, lứa tuổi nhạy cảm, nửa người lớn nửa trẻ con. Tôi đã từng muốn ly hôn nhưng lại sợ con mình sẽ gặp cú sốc lớn. Cha mẹ chia lìa, hai con tôi sẽ là người chịu những nỗi đau và tổn thương nhiều lắm. Cú sốc này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tương lai con và gây ám ảnh cả một đời.

Bao tháng ngày dằn vặt, tôi quyết định tha thứ cho chồng - Ảnh minh họa: Internet Sau cơn dư chấn của ngoại tình, gia đình chúng tôi lại có những bữa cơm yên bình. Tôi tất bật nấu nướng những bữa cơm nóng sốt. Tôi cố tỏ ra bản thân mình ổn hơn bao giờ hết. Tôi hoàn toàn không hé răng về chuyện ba đi ngoại tình cho chúng biết. Tôi sợ con suy nghĩ nhiều, lại không còn nghĩ về ba như trước. Ai cũng nghĩ mọi chuyện đã qua rồi. Nhưng chỉ có tôi mới biết lòng mình chưa bao giờ được yên ổn. Sau khi các con về phòng, nhiều khi ngồi giữa căn bếp tôi trào nước mắt. Đêm đêm nằm cạnh chồng mà thấy lòng mình giá lạnh. Người đàn ông này vĩnh viễn không còn là người mà tôi yêu thương ngày nào. Những lúc vợ chồng gần gũi, tôi cảm thấy xa lạ vô cùng. Tôi chấp nhận mọi nỗi cô đơn để con lớn lên bình yên - Ảnh minh họa: Internet Nhưng rồi, một ngày mới lên tôi lại gạt hết cô đơn, buồn tủi để sống cho con. Mỗi ngày nghe con ríu rít kể chuyện ở trường, bạn bè lòng tôi được an ủi rất nhiều. Nhìn con vui vẻ, nói cười tôi đã thấy bản thân mình làm đúng. Đàn bà có con, sẽ không sống riêng cho bản thân mình nữa. Bản thân tôi không còn yêu chồng nhưng với tôi, sự bình yên của hai con còn lớn hơn tình yêu với chồng.

Đàn ông tham lam chắc chắn sẽ gặp đàn bà lẳng lơ Chừng nào trên đời này còn những gã đàn ông tham lam và những ả đàn bà lẳng lơ thì chuyện ngoại tình sẽ không bao giờ chấm dứt. Những vết thương và những nỗi đau cứ tiếp diễn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tam-su-dan-ba-tha-thu-cho-chong-ngoai-tinh-voi-toi-con-cai-con-quan-trong-hon-ca-tinh-yeu-313488.html