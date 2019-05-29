Đàn bà đau chồng, khóc chồng không được thì tự xoa dịu nỗi đau của mình bằng việc ôm lấy người đàn ông khác. Thôi thì mặc kệ ngày mai, tự huyễn hoặc mình rằng trên đời này còn có người đàn ông yêu thương và trân trọng mình.

Ngoại tình là tội lỗi, với đàn bà đó là nỗi ô nhục chẳng thể gột rửa được. Đứng trước một người đàn bà ngoại tình thường người ta chỉ biết phán xét, kết tội, chỉ trích và khinh khi. Mấy ai đủ bao dung để nhìn thấu nguyên nhân đằng sau câu chuyện ngoại tình ấy. Đàn bà ngoại tình, đau đớn trong chính cuộc hôn nhân của mình mới chọn cách ôm lấy một người đàn ông khác. Tôi là một người đàn bà như thế. Vì quá đau trong hôn nhân nên đàn bà mới chọn cách ôm một người đàn ông khác - Ảnh minh họa: Internet Ngay trong buổi chiều ngày kết hôn, tôi đã biết mình lấy nhầm chồng. Khi khách khứa ra về hết, ba mẹ bảo vợ chồng tôi tính toán tiền mừng để đi trả nợ. Lúc ấy tôi mới biết, gia đình chồng tôi nghèo lắm, nợ đầm đìa nhưng chồng tôi vì sĩ diện với bạn bè đã bắt cha mẹ đi vay mượn để làm đám cưới thật to. Tiền cưới không đủ để trả nợ nhưng chồng tôi lại bảo, ba mẹ tự lo đi, con phải dành ra vài chục triệu để mua một chiếc xe xịn chạy. Lấy nhầm một kẻ sĩ diện hão, cuộc đời tôi bắt đầu những ngày sống trong khổ đau, nước mắt.

Ba mẹ chồng tôi rất tốt nhưng thương con vô điều kiện. Vì chiều chuộng từ bé nên chồng tôi ỷ lại và sinh nhiều tật xấu. Ngày trước, tôi cứ nghĩ chồng mình gia đình có điều kiện, anh ta cũng bảo mình có công ăn việc làm tử tế. Ngờ đâu cưới về mới biết 30 tuổi đầu, anh vẫn là đứa trẻ to xác luôn làm khổ cha mẹ già. Ba mẹ ăn chẳng dám ăn, mặc chẳng dám mặc nhưng anh ra ngoài lúc nào cũng quần là áo lượt, xe cộ xênh xang. Ăn nhậu thì luôn vung tiền chiêu đãi bạn bè. Thẳm sâu, người đàn bà nào cũng thèm khát được yêu thương - Ảnh minh họa: Internet Trước anh làm khổ cha mẹ, sau anh làm khổ vợ. Cưới vợ về anh vẫn chứng nào tật nấy, lười lao động lại thích hưởng thụ. Tôi làm được đồng nào anh ta đều vét tiền đi ăn nhậu, chứng tỏ với bạn bè. Mặc tôi kêu ca phàn nàn, mặc cha mẹ khuyên răn anh ta vẫn cứ sống như vậy. Làm vợ anh, tôi chưa một ngày được thảnh thơi, yên bình. Khi tôi nghĩ đến chuyện ly hôn thì cùng lúc đó biết mình mang thai. Thương con, tôi cố nín nhịn để ở lại. Chồng trên danh nghĩa nhưng thực ra anh ta chỉ là kẻ vô dụng mà thôi.

Khi tôi chuyển chỗ làm mới, có một người đàn ông quan tâm tôi rất nhiều. Thẳm sâu một người đàn bà luôn thèm khát được yêu thương, được trân trọng. Những sự quan tâm dù rất nhỏ cũng khiến tôi rung động và không ngừng so sánh với chồng mình. Và rồi, tôi ngã vào lòng anh ta lúc nào không hay. Không biết vì yêu, vì cần hay vì quá đau khổ trong hôn nhân tôi tìm một nơi để bám víu. Đâu có ai thấu được những gì tôi đã chịu đựng trong cuộc hôn nhân này - Ảnh minh họa: Internet Tôi biết mình sai, biết mình làm điều tội lỗi nhưng tôi mặc kệ tất cả. Có ai thấu nỗi đau và những gì mà tôi đã chịu đựng trong cuộc hôn nhân này. Đàn bà đau chồng, khóc chồng không được thì tự xoa dịu nỗi đau của mình bằng việc ôm lấy người đàn ông khác. Thôi thì mặc kệ ngày mai, tự huyễn hoặc mình rằng trên đời này còn có người đàn ông yêu thương và trân trọng mình.

Tâm sự đàn bà ly hôn: Là tôi bỏ chồng để tìm một cuộc sống tốt hơn Tôi đau lắm chứ, khổ lắm chứ nhưng ở lại rồi tôi sẽ có được gì? Chồng tôi vĩnh viễn chỉ là một kẻ vô tâm và sĩ diện. 10 năm, 20 năm hay suốt cuộc đời thì tôi cũng chỉ nhận về khổ đau trong cuộc hôn nhân này.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tam-su-dan-ba-ngoai-tinh-om-mot-nguoi-dan-ong-khac-de-lap-noi-dau-do-chong-gay-ra-326404.html