Dù người đời có bàn tán như nào thì Huy vẫn bảo vệ và yêu thương Vân vô cùng, và rồi cuộc hôn nhân của hai người thêm hạnh phúc khi mà Vân có thai con trai. Giây phút sắp được làm bố mà Huy sướng đến phát khóc.

Yêu hơn 1 năm thì Huy và Vân cũng được đền đáp bằng một đám cưới đẹp như mơ, khỏi phải nói lúc đó Huy sung sướng như nào. Vì đến tận lúc cưới anh mới dám tin rằng mình đã có được Vân trong đời. Thật ra thì bạn bè Huy cứ bảo anh bị Vân bỏ bùa để "đổ vỏ" cho tình cũ của Vân. Bản thân Huy cũng biết rõ trước khi gật đầu cưới mình thì Vân từng đau khổ với mối tình đầu, nhưng anh tin rằng cưới về rồi nhất định sẽ khiến Vân yêu anh trọn đời.

- Tất nhiên rồi, cảm ơn em nhé vợ...em nhất định phải sinh cho anh đứa con kháu khỉnh đấy.

- Nhưng mà em mang bầu rồi thì chuyện "chăn gối" phải kiêng cữ đấy. Có khi nào anh ra ngoài gái gú không hả?

- Mất mấy năm trời trồng cây si tán tỉnh em mà em còn nghĩ anh đi gái được ạ. Đời này anh chỉ có mình em thôi...vậy nên em cứ dưỡng thai cho thật khỏe. Mọi chuyện còn lại cứ để anh lo.

Ảnh minh họa: Internet

Từ ngày vợ bụng bầu thì Huy có ý định thuê ô sin về nhà, ấy thế nhưng Vân phản đối vì cô không thích có người lạ ở trong nhà. Chiều ý vợ nên Huy cố gắng đi làm về sớm là phụ giúp vợ nấu nướng rồi dọn dẹp việc nhà. Nhiều ông hàng xóm thấy Huy như vậy cứ bảo anh là bị vợ hành hạ, nhưng Huy chỉ cười vì vợ con khỏe anh làm gì cũng được.

Cứ tưởng mọi chuyện tốt đẹp, ấy thế nhưng ngày hôm đó Huy phải đi công tác 3 ngày. Nhưng mới ngày thứ 2 thì anh choáng váng khi nghe tin Vân bị xe tông dẫn đến sảy thai, Huy đau đớn lắm anh tự trách vì mình không ở cạnh vợ nên mới xảy ra như vậy. Dù đau buồn vì mất đi đứa con nhưng Huy biết trước mặt vợ mình phải cứng rắn để Vân không bị trầm cảm.

- Em xin lỗi...con chúng mình...

- Không sao đâu em. Con cái là duyên, có lẽ đứa bé trong bụng em không có duyên với vợ chồng mình. Rồi mình sẽ lại có con mà, em đừng buồn nữa. Có anh đây rồi.

- Anh không hận em sao?

- Sao anh hận em được chứ? Mất con rồi anh đau 1 thì em đau 10...là lỗi của anh. Anh không nên bỏ em ở nhà đi công tác...anh sai rồi...

Cứ vậy để vợ quên đi chuyện mất con thì Huy thường xuyên đưa Vân đi chơi để khuây khỏa. Đến khi được 5 tháng sau ngày con mất thì Huy mới quyết định bàn vợ sinh em bé tiếp, vậy nhưng cái điều Huy thấy lạ đó là cứ mỗi lần ân ái "sản xuất em bé" thì Vân lại lên phòng thờ rồi thắp hương khấn vái cho đứa con đã mất rồi khóc nức nở. Huy biết là vợ mình chưa quên được đứa con đã mất nên mới vậy mà chẳng nghi ngờ gì cả.

Và có lẽ Huy sẽ vẫn tin tưởng vào người vợ của mình một cách tuyệt đối. Ấy thế nhưng ngày đó Huy có hợp đồng cần làm gấp trong đêm nên anh ngủ muộn, cứ tưởng sẽ chẳng có gì. Nào ngờ lúc đó 12 giờ đêm Huy thấy vợ nói mơ gì đó rồi chắp tay lại van xin. Nghĩ vợ mơ ác mộng nên Huy lao đến nhưng câu mà anh nghe được đó là Vân khóc lóc van xin rồi gọi tên gã tình cũ đã bỏ Vân ngày xưa. Vừa khóc Vân vừa hét lên " Đừng...xin anh đừng kéo em vào nhà nghỉ...em đang có bầu". Rồi Vân bật dậy và nhìn thấy Huy đang chết đứng tại chỗ, Vân biết không thể che giấu nữa cô ôm lấy Huy van xin anh tha thứ...

Ảnh minh họa: Internet

- Em...em giấu anh đi gặp gã tình cũ ư? Vì thế mà em mới sảy thai ư? Sau tất cả những gì anh ta làm với em, anh tưởng em phải căm hận anh ta lắm...hóa ra em vẫn chưa quên được anh ta ư?

- Không...em đã quên. Ngày anh đi công tác anh ta về nước và van xin em gặp một lần. Em nhẹ dạ nên đi...không ngờ anh ta đã kéo em vào nhà nghỉ rồi...

- Đủ rồi. Đừng nói nữa. Hóa ra mỗi lần ân ái em đều thắp hương là thế. Em thấy có tội với đứa con đúng không? Nhưng em có thắp hương hàng nghìn lần cũng không hết tội đâu...anh đã rất yêu em...nhưng giờ thì hết rồi.

- Xin anh...đừng mà....

Huy bước đi lặng lẽ ra khỏi căn nhà, lòng anh hụt hẫng lắm. Anh chẳng biết có nên ly hôn không nữa....anh đau đớn đến tột cùng. Anh ước gì mình không phát hiện ra bí mật ấy mà cứ sống trong sự giả dối của vợ thì tốt hơn