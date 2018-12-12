Những câu nói hay và cảm động nhất về hôn nhân tan vỡ

Những bài thơ, những câu nói về gia đình tan vỡ sẽ chỉ là những lời tâm sự trong tiếc nuối và mệt mỏi. Nhưng nếu được chọn lại lần nữa, chẳng ai muốn quay lại vết xe đổ ngày xưa để lại một lần tan vỡ. Những ký ức buồn về một gia đình không hạnh phúc sẽ chỉ còn được lưu giữ trong những câu nói của chính người trong cuộc, trong những bài thơ buồn để người ta có đủ mạnh mẽ để sống tốt hơn.

Nếu từng trải qua một cuộc hôn nhân tan vỡ , sẽ chẳng thể nào phủ nhận được những cảm xúc đau đớn đến xé lòng như những câu nói hay nhất mà người ta vẫn thường kể lại sau khi bước ra từ một cuộc tình không thể cứu vãn. Trải lòng mình và cùng suy ngẫm về những câu nói hay về hôn nhân tan vỡ, những câu stt buồn về chuyện gia đình tan vỡ , về chuyện tình cảm vợ chồng chẳng thể nào có thể hàn gắn.

Những câu nói hay nhất về hôn nhân tan vỡ

Trong cuộc sống, con người luôn cần có ít nhất một điểm tựa để phấn đấu sống tốt hơn. Đó có thể là mục tiêu, là niềm tin, là tình yêu, nhưng điểm tựa vững chãi nhất thì luôn là gia đình. “Có rất nhiều người phải thức trắng đêm, không phải vì họ mất ngủ, cũng không phải họ phải làm việc mà là sự mệt mỏi về tinh thần đã ngăn cản họ nghỉ ngơi”. Hôn nhân tan vỡ chẳng ai mong muốn, nó để lại cho những người trong cuộc sự đau đớn không thể nào quên, và một niềm tin đánh mất.

“Đừng bao giờ vì nhìn thấy một gia đình nào đó hạnh phúc mà nghĩ là họ chưa từng trải qua những cãi vã, khó khăn, chỉ là bởi vì họ đã từng vượt qua rồi nên họ biết cách xây dựng tình cảm gia đình tốt hơn, họ biết trân trọng và yêu thương nhau nhiều hơn”.

Bước qua hôn nhân tan vỡ, người ta trách móc nhau nhiều hơn, làm sao có thể tiếp tục quay lại nếu như không ai nhún nhường. “Trong một gia đình, trách nhiệm của mỗi thành viên là phát biết trân trọng, biết vun vén, biết quan tâm. Đó sẽ là liều thuốc kỳ diệu nhất để giữ gìn mái ấm gia đình và tạo nên một tình cảm gia đình thiêng liêng hơn bao giờ hết”.

Sau hôn nhân tan vỡ, người ta thường mất niềm tin vào tình yêu và gia đình

Vậy nên, những ai có gia đình hạnh phúc thì hãy biết trân trọng. “Hãy biết yêu thương gia đình mình ngay khi có thể vì trên cuộc đời này không có thứ gì là bất biến. Nếu một ngày có chuyện không may xảy ra, còn nhiều điều chúng ta chưa kịp làm cho gia đình mình thì lúc đó, mọi hối tiếc cũng đã muộn màng”.

Những mảnh ghép buồn sau cuộc hôn nhân tan vỡ

Những ai từng bước qua cuộc hôn nhân đổ vỡ cũng đừng quá muộn phiền hay đánh mất lòng tin, vì “Nếu không có nhà cũng không có gia đình thì con người ta làm gì có hạnh phúc? Nếu như vậy thì trên thực tế có rất nhiều người không có nhà, không có gia đình. Những người như thế làm sao để có được hạnh phúc?”

Hôn nhân tan vỡ không quá đáng sợ, đáng sợ nhất chính là biết không thể níu giữ nhưng vẫn sống không đủ can đảm thoát ra

Không cần cầu xin hạnh phúc hay chờ đợi hạnh phúc mà người khác đem đến. Bước qua một lần hôn nhân tan vỡ, cần phải biết yêu hơn bản thân mình và yêu hơn những người thật lòng quan tâm mình. Mạnh mẽ đứng dậy và bước tiếp để sống thật tốt sẽ giúp vơi bớt đi nỗi cô đơn và những đau đớn trong trái tim đã vụn vỡ:

“Anh giận tôi thì hãy bỏ qua

Đừng mang tức tối ấy về nhà

Kẻo rồi trăn trở đêm không ngủ

Tức hóa thành thù hận sâu xa

Đã yêu hãy yêu nhau vô hạn

Đã làm bạn thì tình bạn vô bờ

Sống trên đời phải biết ước mơ

Tìm hạnh phúc chứ ko xin hạnh phúc”

“Khoảng trống trong lòng có thể lấp đầy bằng những yêu thương chân thật, nhưng những tổn thương trong trái tim thì chẳng có gì có thể bù đắp được”. Điều tồi tệ nhất trên đời này không phải sự đơn độc như người ta vẫn tưởng tượng, mà đó là cảm giác cô độc dù giữa tình yêu của chính mình. Tan vỡ không có nghĩa là mất tất cả, một người chỉ mất tất cả khi không còn niềm tin và không còn hi vọng.

Những dòng cảm xúc này có thể thay lời muốn nói về cuộc hôn nhân tan vỡ đã gây tổn thương cho trái tim mà không lời văn nào có thể diễn đạt hết. Nhưng những khi buồn chán, mệt mỏi, thay vì giữ kín trong lòng gặm nhấm nỗi đau, hãy chia sẻ tâm tư của mình dù có thể người khác không hiểu, nhưng đó là cách tốt nhất để lòng nhẹ đi và cảm thấy thoải mái hơn, mạnh mẽ hơn sau đổ vỡ.