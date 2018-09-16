Nhờ mẹ chồng mà tôi biết mình phải làm gì khi chồng có 'tính đàn bà'

Chồng tôi có tính cách không giống hầu hết mọi người đàn ông, anh ấy luôn tính toán về tiền nuôi con, tiền sinh hoạt gia đình. Và đặc biệt, anh rất để ý chuyện người khác và rất nhiều lời.

Lấy chồng có "tính đàn bà" thật khổ và vợ phải làm gì khi chẳng may có người chồng như thế này chính là một vấn đề nan giải đối với chị em chúng ta.

Thật ra, lúc đó tôi chẳng cảm thấy thích anh ấy. Nhưng vì quá yêu tôi nên anh ấy có nhiều hành động ngọt ngào khiến tôi bị xiêu lòng và lúc đó tôi nghĩ, có thể khi lấy nhau về tôi sẽ giúp anh ấy nói ít lại được. Mỗi khi anh ấy lan man về một điều gì đó, tôi lại tìm cách đi sang chỗ khác để anh ấy có thể bớt nói lại. Những tưởng hành động ấy của tôi sẽ làm anh thay đổi, nhưng thật buồn vì tôi đã lầm, anh ấy bắt đầu giận dỗi tôi. Tôi cảm thấy trong gia đình, tôi không hề được xem như một người vợ, mà được xem là mẹ của các con và ngay cả anh.

Mới lần đầu gặp nhau, tôi đã khá sốc khi thấy anh ấy nói chuyện không ngừng nghỉ. Tôi công nhận là anh có kiến thức sâu rộng về mọi thứ, nhưng cách diễn đạt của anh rất dài dòng và từ chuyện này lại chạy sang chuyện khác.

Đi làm về cả ngày mệt mỏi, tôi chỉ cần một ít không gian yên lặng để nghỉ ngơi và thư giãn. Nhưng không hiểu chồng tôi lấy năng lượng từ đâu mà lại có thể nói nhiều đến như thế. Anh ấy bắt tôi phải nghe hết chuyện ở cơ quan đến chuyện về nhà hàng xóm. Thậm chí, cặp vợ chồng ở nhà kế bên họ chia tay nhau, anh ấy cũng nắm bắt rất rõ và tìm hiểu nguyên nhân tường tận rồi kể lại cho tôi nghe.

Anh ấy bắt tôi phải nghe hết chuyện ở cơ quan đến chuyện về nhà hàng xóm - Ảnh minh họa: Internet

Không những thế, đến ngày đưa tiền cho tôi hàng tháng để trang trải cho gia đình, anh ấy cũng bắt tôi phải kể rõ ràng từng chi phí. Nhiều lúc, tôi cảm thấy rất mệt mỏi và ước gì mình thật giàu có để không phải nhận đồng tiền khó khăn từ anh ấy. Cũng may là mẹ chồng tôi rất tâm lý, biết con mình có tính cách như vậy nên bà ấy thường gọi tôi đến nhà ăn cơm để trò chuyện và thi thoảng còn dẫn tôi đi mua quần áo.

Rồi đến một ngày, mẹ chồng tôi bày cách trị chồng có "tính đàn bà" cho tôi. Vậy là tôi bắt đầu hành động. Lúc ấy, tôi cảm thấy tự tin và thoải mái lên hẳn.

Về đến nhà, tôi yêu cầu chồng từ nay là người giữ tiền và chi trả các khoản trong cuộc sống. Còn tôi sẽ đưa cho chồng đúng số tiền mà anh ấy thường đưa tôi. Lúc đó, nghe về vấn đề này anh ấy có phần hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng bằng lòng. Và cứ đến mỗi đêm, tôi thường ôm anh và nói nhỏ cho anh nghe là tôi đã mệt đến mức nào.

Mặc dù chồng tôi có "tính đàn bà", nhưng anh ấy luôn biết bênh vực và yêu thương tôi. Do vậy, khi trò chuyện cùng anh và dành cho nhau những cử chỉ âu yếm nên mỗi khi về nhà, anh ấy bớt nói lại hẳn và thường hỏi tôi cảm thấy thế nào sau ngày làm việc.

Làm gì khi chồng có tính đàn bà tưởng khó mà hóa dễ nhờ bí quyết cực hay từ mẹ chồng - Ảnh minh họa: Internet

Khi thấy được những thay đổi về sự nhiều lời của anh, tôi cảm thấy rất vui và càng yêu anh nhiều hơn. Còn vấn đề tiền bạc, khi cho anh chi trả trong vòng 1 tháng, anh ấy đã chịu không nổi và nói rằng: "Thôi em làm việc này đi, anh không ngờ là phát sinh nhiều chi phí như vậy". Từ tháng đó trở đi khi đưa tiền cho tôi, anh ấy không còn lèm bèm và tính toán nữa.

Phải làm gì khi chồng có "tính đàn bà" tưởng khó mà lại dễ, tôi thầm cảm ơn mẹ chồng đã bày cách trị chồng hiệu quả cho tôi.