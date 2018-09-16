Nhờ mẹ chồng mà tôi biết mình phải làm gì khi chồng có 'tính đàn bà'

Tâm sự gia đình 16/09/2018 05:30

Từ rất lâu, tôi đã cảm thấy bản thân mình không được hạnh phúc vì có một người chồng lúc nào cũng nhiều chuyện và tính toán chi li về mọi thứ. Nhiều lúc tôi tự hỏi phải làm gì khi chồng có "tính đàn bà"? Điều này ngày càng khiến tôi cảm thấy không thoải mái nên quyết định bản thân mình phải hành động.

Lấy chồng có "tính đàn bà" thật khổ và vợ phải làm gì khi chẳng may có người chồng như thế này chính là một vấn đề nan giải đối với chị em chúng ta.

Chồng tôi có tính cách không giống hầu hết mọi người đàn ông, anh ấy luôn tính toán về tiền nuôi con, tiền sinh hoạt gia đình. Và đặc biệt, anh rất để ý chuyện người khác và rất nhiều lời.

Mới lần đầu gặp nhau, tôi đã khá sốc khi thấy anh ấy nói chuyện không ngừng nghỉ. Tôi công nhận là anh có kiến thức sâu rộng về mọi thứ, nhưng cách diễn đạt của anh rất dài dòng và từ chuyện này lại chạy sang chuyện khác. 

Chồng tôi có cách diễn đạt thường dài dòng và rất nhiều lời.
Chồng tôi có cách diễn đạt thường dài dòng và rất nhiều lời - Ảnh minh họa: Internet

Thật ra, lúc đó tôi chẳng cảm thấy thích anh ấy. Nhưng vì quá yêu tôi nên anh ấy có nhiều hành động ngọt ngào khiến tôi bị xiêu lòng và lúc đó tôi nghĩ, có thể khi lấy nhau về tôi sẽ giúp anh ấy nói ít lại được. Mỗi khi anh ấy lan man về một điều gì đó, tôi lại tìm cách đi sang chỗ khác để anh ấy có thể bớt nói lại. Những tưởng hành động ấy của tôi sẽ làm anh thay đổi, nhưng thật buồn vì tôi đã lầm, anh ấy bắt đầu giận dỗi tôi. Tôi cảm thấy trong gia đình, tôi không hề được xem như một người vợ, mà được xem là mẹ của các con và ngay cả anh.

Đi làm về cả ngày mệt mỏi, tôi chỉ cần một ít không gian yên lặng để nghỉ ngơi và thư giãn. Nhưng không hiểu chồng tôi lấy năng lượng từ đâu mà lại có thể nói nhiều đến như thế. Anh ấy bắt tôi phải nghe hết chuyện ở cơ quan đến chuyện về nhà hàng xóm. Thậm chí, cặp vợ chồng ở nhà kế bên họ chia tay nhau, anh ấy cũng nắm bắt rất rõ và tìm hiểu nguyên nhân tường tận rồi kể lại cho tôi nghe.

Anh ấy bắt tôi phải nghe hết chuyện ở cơ quan đến chuyện về nhà hàng xóm.
Anh ấy bắt tôi phải nghe hết chuyện ở cơ quan đến chuyện về nhà hàng xóm - Ảnh minh họa: Internet

Không những thế, đến ngày đưa tiền cho tôi hàng tháng để trang trải cho gia đình, anh ấy cũng bắt tôi phải kể rõ ràng từng chi phí. Nhiều lúc, tôi cảm thấy rất mệt mỏi và ước gì mình thật giàu có để không phải nhận đồng tiền khó khăn từ anh ấy. Cũng may là mẹ chồng tôi rất tâm lý, biết con mình có tính cách như vậy nên bà ấy thường gọi tôi đến nhà ăn cơm để trò chuyện và thi thoảng còn dẫn tôi đi mua quần áo. 

Rồi đến một ngày, mẹ chồng tôi bày cách trị chồng có "tính đàn bà" cho tôi. Vậy là tôi bắt đầu hành động. Lúc ấy, tôi cảm thấy tự tin và thoải mái lên hẳn. 

Về đến nhà, tôi yêu cầu chồng từ nay là người giữ tiền và chi trả các khoản trong cuộc sống. Còn tôi sẽ đưa cho chồng đúng số tiền mà anh ấy thường đưa tôi. Lúc đó, nghe về vấn đề này anh ấy có phần hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng bằng lòng. Và cứ đến mỗi đêm, tôi thường ôm anh và nói nhỏ cho anh nghe là tôi đã mệt đến mức nào. 

Mặc dù chồng tôi có "tính đàn bà", nhưng anh ấy luôn biết bênh vực và yêu thương tôi. Do vậy, khi trò chuyện cùng anh và dành cho nhau những cử chỉ âu yếm nên mỗi khi về nhà, anh ấy bớt nói lại hẳn và thường hỏi tôi cảm thấy thế nào sau ngày làm việc.

Làm gì khi chồng có tính đàn bà tưởng khó mà hóa dễ nhờ bí quyết cực hay từ mẹ chồng
Làm gì khi chồng có tính đàn bà tưởng khó mà hóa dễ nhờ bí quyết cực hay từ mẹ chồng - Ảnh minh họa: Internet

Khi thấy được những thay đổi về sự nhiều lời của anh, tôi cảm thấy rất vui và càng yêu anh nhiều hơn. Còn vấn đề tiền bạc, khi cho anh chi trả trong vòng 1 tháng, anh ấy đã chịu không nổi và nói rằng: "Thôi em làm việc này đi, anh không ngờ là phát sinh nhiều chi phí như vậy". Từ tháng đó trở đi khi đưa tiền cho tôi, anh ấy không còn lèm bèm và tính toán nữa.

Phải làm gì khi chồng có "tính đàn bà" tưởng khó mà lại dễ, tôi thầm cảm ơn mẹ chồng đã bày cách trị chồng hiệu quả cho tôi.

4 tuyệt chiêu khen ngợi khiến chàng ngày càng tự tin hơn, phụ nữ nhất định phải biết

4 tuyệt chiêu khen ngợi khiến chàng ngày càng tự tin hơn, phụ nữ nhất định phải biết

Ai cũng nghĩ chỉ có phụ nữ mới thích được khen, tuy nhiên trong lòng các đấng mày râu cũng muốn nhận được lời nói đẹp đẽ của người khác, đặc biệt là người phụ nữ bên cạnh. Vậy khen chàng như thế nào để củng cố thêm tự tin cho người đàn ông của bạn?

Xem thêm
Từ khóa:   lấy chồng có tính đàn bà cách trị chồng có tính đàn bà khi chồng có tính đàn bà

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 45 phút trước
Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 1 giờ 45 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 1 giờ 51 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 15 phút trước
Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Sao quốc tế 2 giờ 16 phút trước
Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm