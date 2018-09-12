4 tuyệt chiêu khen ngợi khiến chàng ngày càng tự tin hơn, phụ nữ nhất định phải biết

Phụ nữ yêu 12/09/2018 05:30

Ai cũng nghĩ chỉ có phụ nữ mới thích được khen, tuy nhiên trong lòng các đấng mày râu cũng muốn nhận được lời nói đẹp đẽ của người khác, đặc biệt là người phụ nữ bên cạnh. Vậy khen chàng như thế nào để củng cố thêm tự tin cho người đàn ông của bạn?

Tuyệt chiêu 1: Dành cho chàng những lời khen mang tính mới mẻ, bất ngờ

Có thể đàn ông thường đã quá quen thuộc với những lời khen “xã giao” kiểu như “anh ấy thật giỏi”, “anh ấy thật mạnh mẽ” v.v... Thế nên, nếu là người phụ nữ yêu thương của chàng mà bạn vẫn chỉ khen những lời nhàm chán như vậy, không những không khiến chàng vui mà còn khiến chàng cảm thấy lời khen đó không thật sự chân thành.

Hãy tạo sự mới mẻ, thú vị trong lời khen dành cho chàng
Hãy tạo sự mới mẻ, thú vị trong lời khen dành cho chàng - Ảnh minh họa: Internet

Vì vậy, các chuyên gia tâm lý gợi ý rằng những lời khen cho chàng nên “nhắm vào” một hành động hay một ưu điểm nào đó cụ thể và bạn nên dùng từ ngữ uyển chuyển, linh hoạt hơn để tạo sự mới mẻ, thích thú cho chàng. Chẳng hạn, khi chàng giúp bạn một việc gì đó hơi tỉ mỉ, bạn có thể khen chàng: “Thật sự có một người đàn ông đa tài như anh ở bên cạnh chắc chắn rất nhiều cô gái khác phải ghen tỵ với em đó”.

Tuyệt chiêu 2: Hãy so sánh chàng với người mà chàng ngưỡng mộ và thần tượng

Đàn ông tuy có cái tôi to đùng và rất ghét bị đem ra so sánh với người khác. Tuy nhiên, ai cũng có một người mà họ luôn tin tưởng và ngưỡng mộ. Vì vậy, một trong những nghệ thuật khen chàng chính là thỉnh thoảng hãy mạnh dạn so sánh chàng với người đó.

Thỉnh thoảng hãy mạnh dạn so sánh chàng với người mà chàng thần tượng
Thỉnh thoảng hãy mạnh dạn so sánh chàng với người mà chàng thần tượng - Ảnh minh họa: Internet

Đương nhiên, bạn phải thể hiện để chàng thấy rằng chàng thậm chí còn có mặt “vượt trội” hơn người mà chàng vẫn luôn thần tượng. Điều này giúp chàng tăng sự tự tin và dũng khí cho bản thân mình. Bên cạnh đó chàng cảm thấy bản thân thật sự chưa thể sánh bằng thần tượng, nhưng vì để không phụ lòng tin của bạn dành cho mình, chắc chắn chàng sẽ càng phấn đấu và hoàn thiện hơn nữa để xứng đáng với lời khen tặng của bạn.

Tuyệt chiêu 3: Thỉnh thoảng hãy “truyền đạt” lời khen của người khác dành cho chàng

Cái gì nhiều và thường xuyên quá cũng sẽ trở nên nhàm chán và mất dần ý nghĩa. Nếu chỉ nghe được lời khen từ người phụ nữ bên cạnh mình, lâu ngày có thể chàng sẽ cảm thấy mình thật sự không được giỏi giang như vậy và không đủ tự tin trước người xung quanh.

Chính vì vậy, cách khen khéo chàng không phải chỉ giới hạn từ chính miệng bạn thốt ra mà thỉnh thoảng hãy nhắc đến lời khen của người khác đã dành cho chàng. Đặc biệt nếu những lời thiện cảm và khen tặng đó đến từ bạn bè, người thân của bạn thì chắc chắn chàng sẽ vô cùng sung sướng và thêm vững tâm hơn trong mối quan hệ của hai người.

Bởi vì khi yêu, sự “công nhận” từ bạn bè và gia đình của người yêu rất quan trọng. Điều đó khiến chàng tự tin trong ứng xử và có quyết tâm trở thành người hoàn hảo hơn để xứng đáng với lời khen đó.

Lời động viên chân thành sẽ giúp chàng củng cố lại niềm tin và rất cảm kích bạn
Lời động viên chân thành sẽ giúp chàng củng cố lại niềm tin và rất cảm kích bạn - Ảnh minh họa: Internet

Tuyệt chiêu 4: Đừng quên dành lời khích lệ khi chàng thất bại

Cách khen ngợi chàng tốt nhất không chỉ là lúc chàng làm tốt điều gì đó, mà ngay cả khi chàng gặp khó khăn, thậm chí là thất bại. Nếu người phụ nữ bên cạnh vẫn luôn tin tưởng, ủng hộ và dành cho chàng lời động viên chân thành, chắn hẳn chàng sẽ củng cố lại niềm tin và rất cảm kích bạn.

Đàn ông cho dù được mệnh danh là “phái mạnh” nhưng chàng cũng có những phút giây yếu lòng. Chính những lúc này, một lời khen nhẹ nhàng, giản dị của bạn có sức mạnh rất lớn để làm điểm tựa cho chàng vực dậy.

 

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