4 tuyệt chiêu khen ngợi khiến chàng ngày càng tự tin hơn, phụ nữ nhất định phải biết

Tuyệt chiêu 2: Hãy so sánh chàng với người mà chàng ngưỡng mộ và thần tượng

Đàn ông tuy có cái tôi to đùng và rất ghét bị đem ra so sánh với người khác. Tuy nhiên, ai cũng có một người mà họ luôn tin tưởng và ngưỡng mộ. Vì vậy, một trong những nghệ thuật khen chàng chính là thỉnh thoảng hãy mạnh dạn so sánh chàng với người đó.

Thỉnh thoảng hãy mạnh dạn so sánh chàng với người mà chàng thần tượng - Ảnh minh họa: Internet

Đương nhiên, bạn phải thể hiện để chàng thấy rằng chàng thậm chí còn có mặt “vượt trội” hơn người mà chàng vẫn luôn thần tượng. Điều này giúp chàng tăng sự tự tin và dũng khí cho bản thân mình. Bên cạnh đó chàng cảm thấy bản thân thật sự chưa thể sánh bằng thần tượng, nhưng vì để không phụ lòng tin của bạn dành cho mình, chắc chắn chàng sẽ càng phấn đấu và hoàn thiện hơn nữa để xứng đáng với lời khen tặng của bạn.