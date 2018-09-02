Người đàn ông thật sự yêu bạn sẽ sẵn sàng làm 6 điều này sau trận cãi nhau

Không ít người đàn ông rất xem trọng cái tôi, với họ thì chuyện nhận lỗi trước, nhất là với phái yếu thật sự là chuyện rất “mất mặt”. Vì vậy, một người yêu bạn và biết trân trọng mối tình của mình sẽ không ngại làm chuyện “thiếu bản lĩnh đàn ông” như thế.

Khi cãi nhau, gần như ai cũng tức giận và khó kiềm chế. Nhưng để nhanh chóng kết thúc chiến tranh và không làm tổn thương tình cảm, nguyên tắc cãi nhau khi yêu là nhất định phải có một người chịu nhượng bộ và nhận lỗi trước, bất kể lỗi đó của bản thân hay của đối phương.

Phụ nữ thường dễ giận nhưng cũng rất dễ nguôi, quan trọng là đối phương biết cách hóa giải. Đàn ông vốn tính thường nóng nảy, không dễ để chàng bình tĩnh suy nghĩ đến vấn đề khi cãi nhau với người yêu nên làm gì để không ảnh hưởng tình cảm.

Người đàn ông yêu thương nửa kia của mình không ngại chủ động nhận lỗi về mình vì chàng hiểu sự nhạy cảm của bạn và biết rằng dù thế nào thì sau mỗi lần cãi nhau, phụ nữ luôn là người uất ức và tổn thương hơn cả.

Chàng đủ “khôn ngoan” để dập tắt chiến tranh bằng chính sự hài hước của mình - Ảnh minh họa: Internet

Một người đàn ông yêu bạn sẽ có khả năng kiểm soát tâm trạng của mình. Chàng không hề suy tính thiệt hơn và cũng không nhất thiết phải giành phần thắng với người phụ nữ bên cạnh. Thậm chí, chàng còn đủ “khôn ngoan” để dập tắt chiến tranh bằng chính sự hài hước của mình. Rất ít người đàn ông hiểu được rằng, phụ nữ có thể nổi trận lôi đình nhưng nàng cũng khó giận lâu được với những lời nói, hành động siêu đáng yêu của nửa kia.

Chàng không nói lời khó nghe

Con người thường dễ thốt ra những lời khó nghe và có sức sát thương mạnh với đối phương trong lúc cãi nhau. Nhiều người đàn ông động một tý là đòi chia tay hoặc thậm chí là chửi thề, xúc phạm khi cãi vã với người phụ nữ của mình. Đây là một trong những nguyên nhân khiến tình cảm rạn nứt, hạnh phúc tan vỡ.

Nhưng người đàn ông thật sự yêu bạn sẽ vẫn giữ được lòng tôn trọng đối phương dù lúc này hai người bất đồng quan điểm. Chàng không quá bận tâm đến sĩ diện đàn ông, bởi vì chàng hiểu rằng sĩ diện chỉ giết chết mối quan hệ của mình. Mỗi lần cãi nhau, chàng chỉ muốn đưa ra ý kiến của mình và đủ nhẫn nại để bạn hiểu vấn đề một cách nhẹ nhàng nhất.

Người đàn ông thật sự yêu bạn sẽ vẫn giữ được lòng tôn trọng đối phương dù lúc này hai người bất đồng quan điểm - Ảnh minh họa: Internet

Chàng không lật lại chuyện cũ

Con người trong tình yêu thường có lòng chiếm hữu mạnh và dễ nghi ngờ, ghen tuông. Đặc biệt, mỗi lần cãi vã, không ít người đàn ông thích đem chuyện quá khứ ra để giày vò đối phương.

Tuy nhiên, người đàn ông yêu bạn sẽ không có thói quen ích kỷ này. Cho dù cái tôi cao nhưng chàng vẫn biết phụ nữ cũng có lòng tự trọng riêng của mình. Chàng tuyệt đối không phải là người hẹp hòi mà dùng những lỗi lầm trước đây của bạn để làm cái cớ giành chiến thắng trong trận cãi nhau.

Chàng không so sánh bạn với người phụ nữ khác

Không ít người đàn ông bình thường vẫn tỏ ra chung thủy và hết mực yêu chiều một nửa của mình, nhưng khi cãi nhau lại bộc lộ những suy nghĩ “lạc lòng”, đem những người phụ nữ khác so sánh với đối phương.

Trong mắt chàng, bạn vẫn là đẹp nhất, tốt nhất và đáng quý nhất trên đời - Ảnh minh họa: Internet

Bất kể cố ý hay vô tình thì hành động so sánh người đầu ấp tay gối với phụ nữ khác cũng không chấp nhận được. Đàn ông biết tôn trọng bạn sẽ không làm vậy. Dù trong lúc hai bên bất đồng, thậm chí là tâm trạng đều nóng nảy thì trong mắt chàng, bạn vẫn là đẹp nhất, tốt nhất và đáng quý nhất trên đời.

Chàng không giảng đạo

Phụ nữ vốn là sinh vật cảm tính, còn đàn ông lại thích nói đạo lý. Lúc cãi nhau, rất nhiều chàng chỉ thích thao thao bất tuyệt quan điểm của mình và đòi hỏi đối phương phải thừa nhận, phục tùng.

Đàn ông thật sự yêu và quý trọng bạn sẽ không nhất định phải phân định đúng sai trong cuộc cãi nhau. Chàng sẵn sàng nhường một bước để bạn “hạ hỏa” trước, sau đó mới nhẹ nhàng phân tích suy nghĩ của mình.