Nguyên nhân vợ chán chồng và quyết định đi đến ly hôn

“Chuyện ấy” trong một cuộc hôn nhân đóng vai trò cực kỳ quan trọng là sợ dây gắn kết tình cảm của vợ chồng. Nếu “chuyện ấy” thưa thớt và không lý thú sẽ làm cho hai người xa cách. Đặc biệt, nếu người chồng “yếu” chuyện ấy, thường xuyên rơi vào trạng thái “trên bảo dưới không nghe” sẽ làm cho vợ hụt hẫng, khó chịu. Lâu dần sẽ mất cảm giác với chồng, hai người không có tình dục thì giống như hai người bạn giống chung một nhà.

Người phụ nữ có thể yêu chồng một cách mù quáng, nhưng sức chịu đựng của con người có giới hạn, cùng với thời gian, khi lòng tự trọng, tình yêu bị xói mòn thì cô ấy sẽ chán các ông chồng bởi nhiều nguyên nhân sau:

Đã là vợ chồng mà còn lừa dối nhau thì còn có thể tin ai được. Không chỉ đơn giản là làm mất niềm tin mà còn giết chết tình yêu của một con người. Vì thế, người phụ nữ sẽ dễ dàng lựa chọn ly hôn để cả hai cảm thấy thoải mái.

Khi phát hiện chồng ngoại tình, lòng tin của người vợ sẽ sụp đổ hoàn toàn, sống trong tâm trạng nghi ngờ, tình cảm phai nhạt, không còn đong đầy như trước kia. Bởi không có gì đau đớn hơn là khi con tim bị tàn phá mà người gây ra lại chính là người mình yêu thương nhất.

Cảm thấy chồng không gắn bó, rất vô tâm

Lấy chồng chính là để có một điểm tựa vững chắc cho cuộc đời mình. Vì khi cô ấy đã quyết định kết hôn thì sẽ đầu tư hết vào mối quan hệ này. Tuy nhiên, sau tất cả những đầu tư và nỗ lực đó, cô ấy nhận ra rằng cô ấy không phải là mối quan tâm duy nhất của chồng, sự cho đi không bằng kết quả nhận lại, tự khắc học sẽ thấy trái tim mình bị tổn thương và rỉ máu, không sớm thì muộn tình cảm vợ chồng rạn nứt.

Bên cạnh đó, khi vợ đang cố gắng vun đắp cho gia đình nhỏ, cực kỳ mệt mỏi mà các ông chồng còn vô tâm, không một câu hỏi han thì hạnh phúc ấy sẽ không bền. Đến lúc họ thấy tự mình không thể gánh vác nổi, sẽ tự giải thoát cho bản thân. Đây cũng là một trong những nguyên nhân vợ chán chồng dễ dẫn đến ly hôn nhất, khiến cho gia đình tan vỡ, bao đứa trẻ không được sống trong tình thương của cha mẹ một cách trọn vẹn.

Chồng gia trưởng, cổ hủ và bạo lực

Chồng gia trưởng, bạo lực khiến cho vợ thấy mệt mỏi và chán chồng. Ảnh internet

Dù xã hội ngày nay đã rất tiến bộ, những vẫn còn nhiều người đàn ông phong kiến và lạc hậu. Họ tự coi mình là nhất, có thể sai khiến được vợ bất cứ điều gì, coi vợ không khác gì osin trong nhà. Nếu cự cãi, không nghe lời có thể bị đánh và chửi không thương tiếc. Nếu có cái tính này thì đừng hỏi tại sao vợ chán chồng và không muốn mất vợ thì các ông cần sửa đổi ngay.

Hãy cư xử cho đáng mặt là một người đàn ông, là trụ cột của gia đình. Lấy vợ là để yêu thương che chở cho cô ấy chứ không phải là để đàn áp. Sinh ra là phụ nữ đã rất thiệt thòi, họ có thể hy sinh mọi thứ, nhưng cần được chồng hiểu và tôn trọng mình. Vì thế, là người chồng - bạn đừng để cô ấy cảm thấy tuyệt vọng, lạc lối, cho rằng mình đã chọn sai người để gửi gắm. Bởi phụ nữ hiện đại rất thông minh, năng động, họ sẵn sàng bước ra khỏi cuộc hôn của mình để làm lại từ đầu nếu như cảm thấy mình không được yêu thương, quan tâm và tôn trọng.