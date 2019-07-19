Người thứ ba vĩnh viễn là nhân vật phụ trong cuộc đời người khác

Thứ mà người thứ ba luôn bám víu vào chính là tình cảm của người đàn ông. Họ cho rằng, chỉ cần đàn ông yêu mình thì coi như mình thắng thế. Nhưng đàn bà dại dột mới đi tin lời của một kẻ phản bội vợ con.

Phụ nữ khôn ngoan không cần là người thứ nhất của đàn ông nhưng phải là duy nhất. Đàn bà có lòng tự trọng, với đàn ông chỉ có 2 phương án: Nếu không là duy nhất thì sẽ chọn làm người dưng. Nhưng kì thực, trong cuộc đời này lắm phụ nữ thích làm cái bóng trong cuộc đời người khác. Người thứ ba nghĩ rằng làm người thứ mấy không quan trọng, chẳng có danh phận cũng không thiệt gì miễn là được “chia phần” trong cuộc đời của người đàn ông kia. Không cần là thứ nhất nhưng phải là duy nhất với đàn ông - Ảnh minh họa: Internet Nhân tình, con giáp thứ 13, kẻ thứ ba – gọi bằng cái tên gì đi chăng nữa thì cũng chỉ là kẻ chen chân vào hạnh phúc của người khác. Mà kì khôi ở chỗ, cướp chồng người khác nhưng vẫn mặc nhiên cho rằng mình mới chính là người quan trọng của anh ta. Mình được yêu hơn, chiều chuộng hơn người vợ nhàu nhĩ, xác xơ kia ở nhà. Họ tự phụ, tự cho rằng mình đang sống vì tình yêu đích thực của cuộc đời.

Nhưng dẫu có yêu đương sâu nặng bao nhiêu thì người thứ ba vẫn chỉ là nhân vật núp trong bóng tối. Gặp gỡ lén lút, hẹn hò âm thầm. Chẳng dám khoe khoang tình yêu của mình với ai cả. Rất nhiều lần hờn ghen đau khổ nhìn người đàn ông vui vẻ, sum vầy với mái ấm của mình. Đàn ông nói yêu nhân tình nhưng rồi anh ta vẫn minh chứng cho cả thế giới thấy mình thương vợ con nhiều như thế nào. Là người thứ ba khờ dại hay ngu ngốc đến mức tự đẩy mình vào tình thế này? Phụ nữ dại dột khi tin lời đường mật của kẻ đã có vợ - Ảnh minh họa: Internet Người thứ ba, mấy ai đủ minh triết để nhìn nhận đúng bản chất của người đàn ông ngoại tình? Có thứ tình yêu nào dựa trên nỗi khổ đau của một người đàn bà khác? Anh ta kiếm nhiều tiền, biết chiều chuộng, thương yêu, giỏi giang cỡ nào thì cũng chỉ là một kẻ tham lam và phản bội. Quan trọng nhất anh ta đã thuộc về người đàn bà khác. Người thứ ba giành giật, liệu hạnh phúc ấy có bền lâu?

Người thứ ba thường so sánh ngấm ngấm mình với người vợ ở nhà. Nhưng ngoài tình yêu được thề thốt trên môi của anh ta thì còn gì nữa? Vợ được pháp luật công nhận, được cưới hỏi đàng hoàng, được mọi người tôn trọng. Gia đình này, mái ấm này do người vợ dốc công dốc sức vun vén, tạo dựng thì kẻ thứ ba lấy tư cách gì để chen ngang? Người thứ ba ở trong bóng tối, vĩnh viễn chỉ là nhân vật phụ - Ảnh minh họa: Internet Thứ mà người thứ ba luôn bám víu vào chính là tình cảm của người đàn ông. Họ cho rằng, chỉ cần đàn ông yêu mình thì coi như mình thắng thế. Nhưng đàn bà dại dột mới đi tin lời của một kẻ phản bội vợ con. Làm gì có người đàn ông ngoại tình nào lại chung thủy với nhân tình? Rồi anh ta cũng trở về nhà, với mái ấm của mình. Anh ta và vợ con vẫn tiếp tục sống hạnh phúc, ấm êm như không hề có sự xuất hiện của nhân tình. Và kẻ thứ ba, ban đầu đã là phụ thì vĩnh viễn là nhân vật phụ trong cuộc đời người khác. Khôn ngoan thì phải biết tránh xa đàn ông có vợ, còn dại dột thì chẳng bao giờ có một cái kết có hậu nào cả.

Tâm sự đàn bà ly hôn: Cạn kiệt sức lực rồi, phải buông thôi! Đàn bà ly hôn khi chẳng thể làm được gì nữa. Tôi kí vào lá đơn ấy coi như giải thoát cho chính mình. Sống với nhau mà không hề có tình cảm, không hề trân trọng nhau thì chia tay là điều tốt nhất.

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