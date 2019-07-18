Muốn biết đàn ông tử tế hay không, hãy nhìn cách anh ta nói về người cũ sau chia tay

Phụ nữ yêu 18/07/2019 14:34

Phụ nữ hãy tránh xa một người đàn ông luôn nói xấu người khác, đặc biệt là về người yêu cũ. Đàn ông tử tế không bao giờ làm thế. Và biết đâu mai này, bạn sẽ là nạn nhân tiếp theo trong câu chuyện của anh ta.

Yêu một người đàn ông trải qua một vài mối tình là chuyện bình thường. Nhưng nếu lỡ đang yêu một người đàn ông thường nói xấu người cũ sau khi chia tay thì bạn nên đề phòng. Bởi đàn ông tử tế sau chia tay, thường không nhắc hoặc sẽ nói về người cũ với một sự tôn trọng đúng mực dù cô ta có gây ra lỗi lầm gì. Nói xấu bạn gái cũ chỉ chứng tỏ bản thân anh ta hẹp hòi, lòng dạ nhỏ nhen, hay so đo tính toán mà thôi.

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Đàn ông tử tế sau chia tay thường không nhắc hoặc sẽ nói về người cũ với sự tôn trọng đúng mực - Ảnh minh họa: Internet

Bạn thân của tôi yêu sâu nặng 3 năm vì một chút hiểu lầm mà tan vỡ. Mối tình của bạn rất đẹp và  lãng mạn khiến bạn bè ai cũng ngưỡng mộ. Bạn thân tôi cao ráo, xinh xắn, còn anh kia đẹp trai lại giỏi giang, đúng là trời sinh một cặp. Ấy vậy mà chỉ vì một lần bạn thân tôi đi nhờ xe một bạn trai cùng lớp mà anh kia ghen tuông rồi dẫn đến chia tay.

Thôi thì yêu đương rồi tan vỡ là chuyện bình thường. Thế nhưng điều đáng nói là sau chia tay, tôi và mọi người thường xuyên nghe anh chàng kia kể xấu bạn thân của tôi. Anh ta bảo bạn tôi ăn ở hai lòng, đứng núi này trông núi nọ. Anh còn bảo, bạn tôi trông vẻ ngoài xinh xắn vậy chứ tật xấu thì nhiều vô vàn như hay ngủ nướng, làm biếng nấu ăn… Khốn nạn hơn, ngồi với đám bạn trai anh ta kể chuyện hẹn hò ở đâu và thậm chí chuyện họ đã đi quá giới hạn như thế nào.

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Nói xấu người cũ, chỉ chứng tỏ một người đàn ông lòng dạ hẹp hòi, so đo, ích kỷ - Ảnh minh họa: Internet

Trước kia, tôi luôn nghĩ anh ta tốt tính, biết nhường nhịn, bao dung vậy mà sau chia tay lại hành động hèn hạ như vậy. Anh ta bảo rằng bạn thân tôi là món đồ anh ta đã sử dụng qua, kẻ nào yêu thì chẳng khác nào “nhai” lại. Càng cay cú sau chia tay, anh ta càng điên tiết mà nói xấu bạn tôi để trả thù. Bạn bè ai cũng biết chuyện, bạn thân tôi xấu hổ quá mà chuyển trọ, ít liên lạc với mọi người.

Muốn biết đàn ông tử tế hay không hãy nhìn cách anh ta nhắc về người cũ. Dù người phụ nữ cũ xấu tốt ra sao, có từng gây ra cho anh nỗi đau như thế nào thì chí ít anh ta luôn muốn giữ thể diện cho cô ấy và cho chính mình. Cuộc tình nào đi qua trong đời cũng khiến cho chúng ta ít nhiều tiếc nuối. Người biết suy nghĩ, bao dung thường người cũ với thái độ trân trọng hoặc coi nhau như người dưng nước lã. Còn người nông cạn, nhỏ nhen mỗi khi nhắc về người cũ luôn nói xấu và hằn học.

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Phụ nữ hãy tránh xa kiểu đàn ông thường nói xấu người khác vì biết đâu mai này bạn sẽ là người tiếp theo - Ảnh minh họa: Internet

Thái độ của một người đàn ông đối với người cũ chính là biểu hiện rõ nhất bản chất và cách anh ta đối xử với sự việc và mọi người xung quanh mình. Khi giải quyết một vấn đề, anh ta sẽ luôn dùng thái độ hằn học và nhỏ nhen đó. Anh ta đề cao cảm xúc và cái tôi mà chẳng đếm xỉa gì đến cảm xúc của người khác.

Phụ nữ hãy tránh xa một người đàn ông luôn nói xấu người khác, đặc biệt là về người yêu cũ. Vì biết đâu mai này, bạn sẽ là nạn nhân tiếp theo trong câu chuyện của anh ta.

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