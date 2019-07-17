Để vợ khổ là đàn ông bất tài, để vợ khóc là đàn ông tệ bạc

Để vợ thiếu thốn là đàn ông bất tài, vô dụng. Để vợ khổ sở, phải rơi nước mắt từng đêm là đàn ông tệ bạc. Một người đàn ông vừa vô dụng, vừa tệ bạc chẳng khác nào địa ngục với một người đàn bà.

Có nhiều người đàn ông sống lạ lắm! Họ tốn công tốn sức theo đuổi một người phụ nữ, để rồi khi cưới cô ấy về làm vợ lại đối xử tùy ý, muốn ra sao thì ra. Vốn dĩ đàn ông nghĩ bây giờ người phụ nữ đã là của mình, đã thuộc về mình nên cho dù mình không tốt một chút, vô tâm một chút thì cô ấy cũng chẳng thể bỏ mình mà đi được. Lời hứa về một cuộc sống bình yên, hạnh phúc rồi cũng như gió thoảng mây bay và có lẽ đàn ông chẳng ai còn nhớ mình đã từng thề thốt. Sau ngày cưới, rất nhiều người đàn ông đối xử tùy ý với vợ, muốn ra sao thì ra - Ảnh minh họa: Internet Phụ nữ thường nói rằng, khi lựa chọn người đàn ông của cuộc đời mình họ không quan trọng chuyện giàu nghèo. Nhưng một người chồng luôn để vợ mình sống trong cảnh thiếu thốn, đầu óc lúc nào cũng căng như dây đàn về cơm áo gạo tiền, về từng hộp sữa chiếc bỉm cho con thì quả thật đó là một người đàn ông bất tài. Đàn ông nhanh nhẹn một chút, có ý chí, siêng năng một chút thì không thể sống thiếu thốn được.

Thực tế xung quanh chúng ta, có rất nhiều người chồng đi làm có tiền, ra ngoài hào phóng, vung tay chẳng tiếc cho những cuộc nhậu nhẹt nhưng lại dè sẻn, chi li từng đồng với vợ. Mỗi tháng so đo, tính toán đưa cho vợ vài đồng bạc lẻ nuôi con. Thậm chí, có người chẳng chịu đưa đồng nào. Tệ hơn cả là những ông chồng vừa nghèo lại còn sĩ diện, vô tâm. Người vợ vừa mệt tâm trí, vừa khổ sở vì lo toan chuyện áo cơm. Kể làm sao hết những nỗi khổ tâm của người vợ khi có chồng bất tài, vô dụng. Rất nhiều người phụ nữ sau nhiều năm kết hôn đã tự hỏi: Rốt cuộc mình lấy chồng để làm gì? - Ảnh minh họa: Internet Rất nhiều người phụ nữ đã tự hỏi chính mình rằng: “Rốt cuộc lấy chồng để làm gì?”. Bởi nếu đặt lên bàn cân để suy tính trách nhiệm và bổn phận của một người chồng thì người đàn ông của mình không xứng đáng. Đàn ông cưới vợ về nhưng rất nhiều người ngay trong ngày cưới đã đối xử không tốt với vợ. Họ xem vợ như một “chiếc máy vạn năng” để đáp ứng mọi nhu cầu trong cuộc đời mình: Nấu ăn, giặt giũ, dọn dẹp, sinh con, chăm con, phụng dưỡng cha mẹ… Có vợ, đàn ông như được rảnh tay rảnh chân đi chơi, sa vào những thú vui ngoài kia.

Nhiều người đàn ông ý thức được rằng mình không tốt với vợ nhưng mặc kệ. Bởi vì người đàn bà của mình đã quen chịu đựng, quen hy sinh. Thôi thì, đàn ông thà để vợ khổ chứ không để mình thiệt thòi. Họ nghĩ cứ vô tâm, cứ nhậu nhẹt, cứ tùy ý đối xử thì vợ vẫn ở đấy, vẫn cung phụng và hết lòng với gia đình. Nhưng đàn ông đâu biết rằng, khi phụ nữ cô đơn quá lâu đến một ngày tình cảm cũng cạn kiệt đi. Nước mắt rơi quá nhiều rồi họ cũng chẳng còn có thể khóc được nữa. Một người chồng vừa vô dụng vừa tệ bạc là địa ngục với đàn bà - Ảnh minh họa: Internet Để vợ thiếu thốn là đàn ông bất tài, vô dụng. Để vợ khổ sở, phải rơi nước mắt từng đêm là đàn ông tệ bạc. Một người đàn ông vừa vô dụng, vừa tệ bạc chẳng khác nào địa ngục với một người đàn bà. Để vợ phải khóc, phải chịu khổ thì đàn ông nên xem lại chính mình và tự hỏi: “Mình có xứng đáng làm một người chồng hay chưa?”.

Gửi đàn ông ngoại tình: Nhân tình tìm đâu cũng thấy, còn người vợ tào khang biết kiếm đâu ra? Gửi đàn ông ngoại tình, nhân tình chỉ quan tâm anh cho tiền nhiều hay ít mà chẳng cần biết anh vất vả kiếm tiền ra sao. Rồi khi tay trắng, rơi vào những hoàn cảnh bi đát thì cũng chỉ có vợ bên cạnh cùng anh chịu đựng hết mọi vất vả gian nan.

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