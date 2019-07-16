Gửi đàn ông ngoại tình, nhân tình chỉ quan tâm anh cho tiền nhiều hay ít mà chẳng cần biết anh vất vả kiếm tiền ra sao. Rồi khi tay trắng, rơi vào những hoàn cảnh bi đát thì cũng chỉ có vợ bên cạnh cùng anh chịu đựng hết mọi vất vả gian nan.

Đàn ông có khó gì đâu để tìm một người phụ nữ eo thon, dáng đẹp, gợi cảm để lên giường. Đàn ông ngoại tình đôi khi chẳng cần biết người đàn bà tên gì, ở đâu, có phù hợp hay không, chỉ cần cho mình những phút giây thỏa mãn giường chiếu là được. Đàn ông nghĩ rằng đến với đàn bà khác mình được chứ chẳng mất gì. Nhưng có xứng đáng không khi đánh cược tình nghĩa trăm năm với tình dục vài giờ? Có đáng không khi anh cởi áo ăn nằm với người khác cũng chính là lúc anh siết sẵn dây thòng lọng cho cuộc hôn nhân của mình. Tìm một người phụ nữ để lên giường có khó gì đâu - Ảnh minh họa: Internet Nhân tình cho anh cảm giác mới mẻ của giường chiếu mà bất cứ người đàn ông nào cũng muốn nhưng cũng chính cô ta cũng lấy đi của anh rất nhiều. Điều đầu tiên mà nhân tình lấy đi chính là bản lĩnh, khí phách của một người đàn ông, là chữ Tín với vợ con ở nhà. Ngoại tình thực ra cũng chỉ là một cuộc đổi chác. Muốn nhân tình chiều chuộng, cung phụng thì điều tất yếu anh phải bỏ ra thời gian, tiền bạc và công sức cho mối quan hệ ngoài luồng này.

Đàn ông ngoại tình luôn có sự so sánh giữa vợ và nhân tình. Nhân tình trẻ hơn, đẹp hơn, ăn nói ngọt ngào và biết rót vào tai đàn ông những lời có cánh. Họ không bao giờ mở miệng than phiền thói xấu của đàn ông như hút thuốc, nhậu nhẹt, thức khuya, ăn uống tùy tiện… Nhân tình luôn chỉ biết mỉm cười, tán dương và khích lệ đàn ông. Nhưng đàn ông có bao giờ nghĩ vì sao có sự đối lập rõ rệt này giữa vợ và nhân tình? Nhân tình chỉ quan tâm ví tiền anh dày hay mỏng - Ảnh minh họa: Internet Nhân tình chỉ quan tâm đến ví tiền của anh dày hay mỏng, mua cho cô ta bao nhiêu thỏi son, bao nhiêu chiếc váy. Với cô ta, một người đàn ông tốt nghĩa là vung tiền không tiếc tay và chỉ dừng lại ở đó, còn anh xấu tốt ra sao cô ta cũng chẳng phiền lòng. Còn người đàn bà thương anh thật lòng, quan tâm anh thật lòng sẽ chẳng thể im lặng trước những thói xấu của anh. Người vợ thương chồng sẽ không thể không phàn nàn khi anh hút thuốc, nhậu nhẹt vô độ… Đàn ông nông cạn thường chỉ thấy bề ngoài của đàn bà ngọt ngào mà thích thú, si mê. Họ không biết đằng sau một người đàn bà lắm lời hay than phiền chính là sự quan tâm dành cho chồng.

Nhân tình đẹp lắm, cô ta suốt ngày chỉ biết õng ẹo son môi, làm móng, đỏm dáng trước gương. Nhân tình cũng chẳng thể vì anh cảm sốt mà xuống bếp nấu nấu cháo, pha nước cam. Cô ta cũng chẳng thể vun vén gia đình, phụng dưỡng cha mẹ của anh như vợ đã làm. Cô ta chỉ quan tâm anh cho tiền nhiều hay ít mà chẳng biết được anh vất vả kiếm tiền ra sao. Rồi khi tay trắng, rơi vào những hoàn cảnh bi đát thì cũng chỉ có vợ bên cạnh cùng anh chịu đựng hết mọi vất vả gian nan. Còn nhân tình khi đó đã cao bay xa chạy mất rồi. Đàn ông khôn ngoan cả cuộc đời chỉ cần một người đàn bà là đủ - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông nông cạn muốn cuộc đời mình càng có nhiều đàn bà càng tốt. Còn đàn ông khôn ngoan, cả cuộc đời chỉ cần một người đàn bà là đủ. Nhân tình dễ kiếm lắm, bước ra đường là có biết bao kẻ vì túi tiền mà sẵn sàng cung phụng, chiều chuộng đàn ông. Nhưng người vợ tào khang son sắt, bên anh lúc vinh hiển lẫn cơ hàn thì tìm đâu ra giữa cuộc đời này?

Đàn bà ở nhà chồng nuôi: Có cho tiền ba mẹ cũng phải xin phép chồng Ở nhà chồng nuôi, phụ nữ dần mất đi tiếng nói và giá trị của bản thân. Khi làm ra tiền, muốn mua gì cho bản thân, muốn cho cha mẹ bao nhiêu chồng cũng không có quyền lên tiếng vì đó là những đồng tiền do chính mình làm ra.

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