Đàn bà ở nhà chồng nuôi: Có cho tiền ba mẹ cũng phải xin phép chồng

Nghe lời chồng, chị đồng nghiệp của tôi viết đơn xin nghỉ việc. Công việc của chị đang rất tốt, thu nhập cũng không tệ. Trong buổi cà phê chia tay chị em công ty, chị kể chồng chị muốn vợ ở nhà để nội trợ, chăm sóc con cái. Chồng chị kiếm cũng được nhiều tiền, mình anh có thể gánh được kinh tế gia đình. Chị đi làm, cơm nước, nhà cửa nhiều khi không được chu toàn. Thôi thì chị nghỉ việc, ở nhà nội trợ, kinh tế để chồng lo. Như vậy sẽ tốt hơn.

Phụ nữ thường nghĩ rằng cưới một người chồng giàu có giống như có một chiếc ô vững chãi để che nắng che mưa vậy. Khi đó, chẳng phải cong lưng kiếm tiền mưu sinh cực nhọc, kinh tế để chồng lo còn mình chỉ cần vun vén nhà cửa, nuôi dạy con cái. Nhưng thực tế, cưới chồng giàu và ở nhà chồng nuôi có thực sự khiến đàn bà hạnh phúc và bình yên?

Sau khi nghỉ việc, tôi thường xuyên thấy chị đưa lên Facebook của mình những bữa cơm tươm tất, ngon lành chị nấu cho chồng con. Có thời gian, chị cũng hay làm bánh, bày vẽ những món ăn cầu kỳ. Tôi thầm mừng cho chị. Thôi thì cuộc đời đàn bà, sang hèn gì rồi cũng lấy gia đình làm gốc. Cần gì một cuộc sống vinh hiển, chỉ cần vợ chồng con cái thương yêu, sum vầy mỗi ngày bên mâm cơm nóng hổi đã là bình yên rồi.

Một chị lớn tuổi trong công ty khuyên chị đừng nghỉ việc. Bởi ở nhà nội trợ giống như phụ nữ cắt đi đôi cánh của mình vậy. Quanh quẩn ở nhà khiến phụ nữ rất dễ bị tụt lùi, mang danh ăn bám chồng và mất đi tiếng nói hôn nhân. Nhưng chị kia lắc đầu và bảo: “Chồng em thương em như vậy sẽ không có những chuyện đó xảy ra đâu. Em ở nhà nhưng sẽ biết cân bằng cuộc sống của mình”.

Khi đồng lương anh kiếm được không nhiều như trước, anh luôn xét nét và yêu cầu chị tiêu xài tiết kiệm lại - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng một thời gian dài, tôi thấy chị vắng bóng trên Facebook. Công việc bận bịu nên cũng không hỏi han chị, cho đến một hôm tôi gặp chị ở một siêu thị. Suýt chút nữa đã không nhận ra nếu chị không cất tiếng gọi tôi. Gương mặt nhợt nhạt, thiếu sức sống, chẳng còn là người phụ nữ xinh đẹp nhất phòng ngày nào.

Chị em ngồi cà phê với nhau, chị nói rằng sai lầm lớn nhất của chị chính là nghỉ việc ở nhà làm nội trợ. Thời gian đầu, mọi thứ rất tốt, đúng như những gì vợ chồng chị mong ước. Chị có thời gian nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, nuôi dạy con rất tốt. Nhưng chỉ vài tháng sau chồng chị dần trở nên cáu gắt, hay tỏ thái độ không hài lòng với chị.

Có những hôm chị mất cả buổi chiều nấu ăn, đợi chồng về nhìn mâm cơm anh bảo rằng: “Tôi đi làm cực nhọc mới kiếm được đồng tiền, vậy mà cô lúc nào cũng bày vẽ”. Chị chết điếng. Hỏi một vài người bạn của chồng mới biết công việc anh gặp trục trặc. Khi đồng lương anh không nhiều như trước anh bắt đầu xét nét chị. Mỗi khi chị hỏi tiền đi chợ hay đóng học phí cho con, anh đều không quên nhắc khéo chị tiêu xài tiết kiệm. Có lần chị đi đám cưới, mua một chiếc váy mới chồng liền bảo: “Không kiếm được tiền thì phải tiết kiệm. Váy đầy trong tủ, mua mới làm gì rồi mặc có 1 - 2 lần”.

Thôi thì, công việc của chồng trục trặc nên mới nói những lời khó nghe như thế. Chị nín nhịn, tiêu xài tiết kiệm lại. Cho đến khi mẹ chị bị đụng xe và nhập viện vì bị gãy chân. Vợ chồng chị đến thăm, trước khi về chị có móc túi cho mẹ 2 triệu. Chồng chị sa sầm nét mặt, xuống hầm lấy xe quát tháo: “Cô cho tiền mẹ mà không hỏi tôi một tiếng. Tiền cô cho cha mẹ cũng do tôi mướt mồ hôi kiếm được. Có phải lâu nay cô đều lén lút lấy tiền tôi cho họ phải không?”. Chị uất nghẹn không nói nên lời và nhận ra mình đã sai lầm như thế nào khi nghỉ việc ở nhà chồng nuôi.

Phụ nữ tự kiếm tiền, để muốn cho ba mẹ bao nhiêu chồng cũng không có quyền xét nét - Ảnh minh họa: Internet

Khi phụ thuộc vào chồng, phụ nữ dần mất đi tiếng nói và giá trị của bản thân. Khi làm ra tiền, muốn mua gì cho bản thân, muốn cho cha mẹ bao nhiêu chồng cũng không có quyền lên tiếng vì đó là những đồng tiền do mình làm ra. Cho tiền ba mẹ mà phải lén lút, phải xin phép coi thái độ của chồng thì mệt mỏi, khổ tâm lắm. Chị nói rằng, tháng sau chị sẽ đi làm lại. Lương cao hay thấp, không quan trọng bằng việc đó là tiền do chính chị làm ra.