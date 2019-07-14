Đàn bà à, thanh xuân ngắn lắm tiếc gì mà không thương mình

Phụ nữ yêu 14/07/2019 09:56

Thanh xuân của phụ nữ ngắn ngủi lắm, quay qua quay lại đã thấy những vết hằn trên má, những dấu chân chim trên khóe mắt.

Rất nhiều người từng trải đã khuyên phụ nữ hãy sống vì mình, đừng hy sinh cho người khác quá nhiều. Nhưng phụ nữ đọc rồi cũng chỉ gật gù, mấy ai đủ dũng khí để thực sự sống vì bản thân mình? Phụ nữ luôn luôn vậy, khi có chồng có con thì tâm ý lúc nào cũng đặt hết cho gia đình. Họ dành cho chồng con những điều tốt nhất nhưng với bản thân mình thì luôn hà tiện. Hà tiện từng thỏi son, chiếc váy. Hà tiện cả những cuộc cà phê, những lần gặp gỡ cũng bạn bè. Hà tiện với bản thân những phút nghỉ ngơi, thư giãn.

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Thanh xuân của phụ nữ ngắn lắm, đừng hà tiện với bản thân mình - Ảnh minh họa: Internet

Thanh xuân của phụ nữ ngắn ngủi lắm, quay qua quay lại đã thấy những vết hằn trên má, những dấu chân chim trên khóe mắt. Người ta nói thanh xuân của phụ nữ như bóng câu qua cửa sổ là vì vậy. Nhưng tâm lý chung của phụ nữ là luôn chờ đợi, trì hoãn sự yêu thương bản thân để chờ con cái lớn lên, vật chất đủ đầy một chút. Nhưng vốn dĩ, tuổi trẻ và thanh xuân sẽ không đợi chờ một ai cả. Thanh xuân đã qua đi, dù có điên cuồng níu kéo cũng vô ích.

Phụ nữ thích một cây son nhưng không dám mua vì để tiền ấy mua sữa cho con. Thích một chiếc váy gợi cảm, cầm lên rồi đặt xuống không phải vì không có tiền mà nghĩ rằng bản thân mình mấy khi có dịp được mặc. Bạn bè hẹn hò, lại trì hoãn vì những bữa cơm cho chồng con. Tâm thế phụ nữ luôn đợi chờ một mai khá giả một chút, thảnh thơi một chút thì mua sắm, làm đẹp, du lịch cũng chưa muộn. Bây giờ cứ dốc tâm dốc sức hy sinh cho chồng con trước đã.

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Cuộc vui thì ngắn ngủi, thanh xuân của người phụ nữ chóng tàn - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng đàn bà à, cuộc đời này có mấy bao nhiêu bữa tiệc, có mấy cuộc vui mà chúng ta còn hà tiện với bản thân mình? Cuộc vui thì ngắn ngủi, thanh xuân thì chóng tàn. Khi ta 40 tuổi, ta chẳng thể mặc vừa chiếc váy gợi cảm hồi 20 tuổi đã luôn thèm khát được khoác lên mình. Khi 50 tuổi, tô một thỏi son đỏ đã chẳng còn thấy đẹp như những năm tháng tuổi trẻ. Khi ta già nua, bệnh tật kéo đến, những chuyến du lịch, nghỉ dưỡng đã mất đi giá trị của nó rồi. Khi những dấu vết thời gian xuất hiện, có dao kéo, có dùng mỹ phẩm đắt tiền cũng chẳng kéo nổi thanh xuân.

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Hãy yêu bản thân mình ngay từ bây giờ - Ảnh minh họa: Internet

Hãy yêu bản thân mình ngay từ bây giờ. Sai lầm của phụ nữ chúng ta là nghĩ rằng đàn bà có tiền, có chồng giàu mới có thể yêu thương bản thân và tận hưởng cuộc sống. Giàu sống theo kiểu giàu và phụ nữ nghèo thì vẫn hạnh phúc, vui vẻ theo cách của mình.

Có tiền thì mua mỹ phẩm đắt tiền, quần áo sang trọng, hẹn bạn bè nhà hàng, cà phê sang chảnh. Ít tiền thì ngồi quán vỉa hè, ăn những món bình dân mà nói chuyện rôm rả với bạn bè. Miễn là mình thấy vui, thấy hạnh phúc, thấy được sống đúng theo những gì mình mong ước đó chính là tự yêu thương bản thân mình. Thanh xuân ngắn ngủi, tiếc gì mà không yêu mình hỡi phụ nữ!

Phụ nữ hãy là chính mình, đừng thay đổi vì bất kì ai

Phụ nữ hãy là chính mình, đừng thay đổi vì bất kì ai

Người đàn ông yêu thật lòng sẽ không để bạn đánh mất đi niềm vui, không muốn bạn miễn cưỡng thay đổi. Anh ta sẽ tìm được cách để cả bạn và anh ta cảm thấy thoải mái nhất.

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Từ khóa:   thanh xuân phụ nữ cách để phụ nữ hạnh phúc

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