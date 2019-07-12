Người thứ ba à, yêu thương đến mấy cũng chỉ là tạm bợ

Tâm sự gia đình 12/07/2019 11:19

Người thứ ba à, thanh xuân ngắn ngủi lắm, đừng trở thành kẻ qua đường, trò mua vui của bất kì ai. Đàn bà mềm yếu trong tình cảm nhưng đâm đầu đi yêu một kẻ có vợ và tự huyễn hoặc rằng mình đang hết lòng vì tình yêu là điều dại dột.

Có người phụ nữ nào trong tình yêu lại chẳng mong muốn được suốt đời, suốt kiếp? Nhưng có những người đàn bà lại đặt cược thanh xuân và cuộc đời mình khi chấp nhận làm người thứ ba. Đàn ông ngoại tình, có mấy kẻ bỏ vợ mà chọn nhân tình? Oái ăm thay, nhiều người đàn bà lại đi tin vào cái gọi là lòng chung thủy, là mãi mãi, là cả cuộc đời của một kẻ phản bội vợ con.

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Đàn ông ngoại tình, có mấy kẻ bỏ vợ mà chọn người thứ ba? - Ảnh minh họa: Internet

Tôi đã rất nhiều lần khuyên bạn hãy dứt khoát cắt đứt với người đàn ông đó nhưng bạn tôi không nghe. Bạn bảo rằng một thời gian nữa anh ta sẽ bỏ vợ mà cưới bạn. Lẽ thường, phụ nữ khi biết người đàn ông có vợ vẫn ngã vào thì chắc hẳn anh ta phải giàu có, đẹp trai hay có điều gì đó hơn người. Nhưng anh ta chỉ là một kẻ rất bình thường, chẳng cho bạn được thứ gì ngoài cái gọi là tình yêu vụng trộm.

Anh ta chỉ là nhân viên bình thường trong một công ty nhỏ. Thu nhập cũng vô cùng eo hẹp, trầy trật lắm mới lo cho vợ và 2 đứa con ở nhà. Mỗi lần gặp nhau, ăn uống, đi chơi cũng đều là bạn bỏ tiền. Yêu anh ta, bạn tôi khổ sở và cô đơn nhiều. Những ngày lễ, dịp đặc biệt anh ta đều về với vợ con mà chẳng đến với bạn. Tôi đã ngồi phân tích, bảo rằng bạn trông đợi gì ở một người đàn ông vừa nghèo vừa hèn đến như thế? Nhưng anh ta là mối tình đầu của bạn. Phụ nữ trót yêu, trót thương sâu đậm thì chẳng thể nào buông bỏ được.

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Làm người thứ ba, hạnh phúc đâu không thấy chỉ thấy khổ tâm và dằn vặt - Ảnh minh họa: Internet

Anh ta nói rằng mình không hạnh phúc, sớm muộn gì cũng ly hôn. Anh ta bảo rằng bạn hãy đợi anh ta một thời gian. Tôi đã từng gặp mặt riêng anh ta và bảo buông tha cho bạn tôi: “Cô ấy mới 20 tuổi, còn cả quãng đời phía trước. Nếu anh là đàn ông biết nghĩ và thương cô ấy thật lòng thì hãy chia tay đi. Anh không cho cô ấy được tương lai mà vẫn ích kỷ giữ chặt thì mai này sẽ ra sao?”. Nhưng anh ta chỉ trả lời: “Chuyện của chúng tôi cô đừng xen vào”. Anh ta còn nói xấu, chia rẽ tình bạn của tôi và bạn mình. Tôi mệt mỏi đành đứng nhìn bạn mình lún sâu vào mối tình ngang trái đó mà chẳng thể làm gì được.

Rồi một hôm, bạn tìm đến tôi với đôi mắt đỏ mọng, sưng vù. Bạn bảo đã khóc một đêm đến kiệt sức rồi. Vợ đã phát hiện và anh ta bảo rằng vì con cái anh phải quay về để hoàn thành trách nhiệm và bổn phận của một người cha. Tình yêu, thanh xuân của bạn anh ta phủi bỏ nhanh chóng và quay về như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tôi ôm bạn an ủi nhưng cũng thấy mừng vì ít ra chuyện này đã xảy ra chứ để một thời gian nữa bạn tôi lại càng đau khổ.

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Thanh xuân ngắn ngủi, đừng trở thành kẻ qua đường của đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ à, dù tình cảm với người đàn ông có vợ có sâu nặng như thế nào thì cũng chỉ là tạm bợ thôi. Thanh xuân ngắn ngủi lắm, đừng trở thành kẻ qua đường, trò mua vui của bất kì ai. Đàn bà mềm yếu trong tình cảm nhưng đâm đầu đi yêu một kẻ có vợ và tự huyễn hoặc rằng mình đang hết lòng vì tình yêu là điều dại dột. Đàn bà hơn nhau ở sự lựa chọn, lựa đúng thì hạnh phúc, chọn sai thì đau khổ cả một đời.

Phụ nữ hãy là chính mình, đừng thay đổi vì bất kì ai

Phụ nữ hãy là chính mình, đừng thay đổi vì bất kì ai

Người đàn ông yêu thật lòng sẽ không để bạn đánh mất đi niềm vui, không muốn bạn miễn cưỡng thay đổi. Anh ta sẽ tìm được cách để cả bạn và anh ta cảm thấy thoải mái nhất.

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Từ khóa:   kẻ thứ ba yêu đàn ông có vợ

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