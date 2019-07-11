Đàn bà một đời chồng vẫn kiêu hãnh theo cách của mình

Tâm sự gia đình 11/07/2019 09:59

Đàn bà một đời chồng thì đã sao? Vẫn rực rỡ, vẫn kiêu hãnh theo cách của mình. Bây giờ chị sống một cuộc đời như mình hằng mong muốn, chẳng vì ai mà rơi nước mắt, chẳng để ai làm mình đau đớn.

Đã rất lâu tôi không gặp chị họ của mình. Những lần gặp gỡ của mấy năm trước tôi luôn thấy chị mệt mỏi, nhàu nhĩ vì có một cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Lúc đó, tôi nghe mọi người bàn tán với nhau rằng chị sắp ly hôn. Mỗi lần chị em gặp nhau là thấy đôi mắt chị đỏ hoe, gương mặt nhợt nhạt chẳng có một chút sức sống nào. Từ ngày chị ly hôn, do bận bịu học hành trên thành phố nên tôi cũng không có dịp gặp chị. Tôi cứ nghĩ người đàn bà một đời chồng như chị vẫn đang rất đau khổ vì cuộc ly hôn ấy. Thế nhưng tôi đã nhầm.

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Chị ngày xưa luôn héo hon, nhàu nhĩ vì cuộc hôn nhân không hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Mở cửa cho tôi là một người phụ nữ sang trọng, môi son đỏ chót. Phải nhìn một lúc lâu tôi mới nhận ra chị mình. Chị nhìn tôi cười to: “Con bé này, không nhận ra chị mày à?”. Chị trở thành một con người khác hẳn. Trẻ trung, sành điệu, yêu đời chứ không phải người đàn bà ngày xưa hễ buồn là trào nước mắt. Chị bảo với tôi, người đàn bà yếu đuối, để cho người khác chà đạp mình đã chết rồi. Bây giờ chỉ còn một người phụ nữ biết yêu thương và trân trọng bản thân mình thôi.

Sau một lúc chị em hỏi thăm nhau, chị mới kể về cuộc hôn nhân của mình. Chị bảo chồng chị ngoại tình đến nỗi có con với người khác. Cô nhân tình này dan díu với chồng chị bao nhiêu năm trời mà chẳng dứt ra được. Mỗi lần chị dọa ly hôn là anh ta lại thề thốt, hứa hẹn sẽ cắt đứt với nhân tình. Trước mặt thì như thế, sau lưng vẫn lén lút qua lại. Mọi chuyện chỉ vỡ lở khi ả kia mang bụng bầu đến nhà ăn vạ. Chịu đựng đủ rồi, chị cương quyết ly hôn.

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Chồng nhẫn tâm lừa dối và chà đạp cảm xúc của chị hết lần này đến lần khác -  hẢnh minh họa: Internet

Thật sự chị đã nghĩ ly hôn hẳn là điều gì đó thật sự rất khủng khiếp trong cuộc đời phụ nữ. Chính suy nghĩ đó nên bao nhiêu năm biết chồng ngoại tình chị vẫn không dám buông tay. Nhưng sau những giọt nước mắt rơi trong phiên tòa ấy chị nhận ra rằng cứ khóc mãi, cứ buồn mãi thì chỉ làm cuộc đời mình thêm tồi tệ. Bản thân chị xứng đáng được hạnh phúc, được bình yên. Một kẻ như anh ta không được phép làm chị buồn khổ thêm nữa.

Ly hôn chẳng ai muốn nhưng với chị là cứu cánh. Nó giúp chị yêu bản thân mình nhiều hơn. Ngày trước, chị làm ra tiền nhưng chỉ biết lo chồng, lo con. Có tiền mà chẳng dám mua sắm, làm đẹp. Sau khi ly hôn, chị dốc tâm sửa sang lại quán cà phê. Đàn bà một đời chồng chỉ cần nhiều tiền để lo cho mình và lo cho con là được. Chị chăm chỉ làm đẹp, dưỡng da, chăm sóc sức khỏe, thường xuyên đi du lịch... Bây giờ cuộc sống của chị tốt vạn lần lúc sống với kẻ tệ bạc đó.

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Bây giờ chị sống một cuộc đời mà mình mong muốn - Ảnh minh họa: Internet

Người đời thường có cái nhìn không tốt về đàn bà một đời chồng. Nhưng phụ nữ một đời chồng thì đã sao? Vẫn rực rỡ, vẫn kiêu hãnh theo cách của mình. Bây giờ chị sống một cuộc đời như mình hằng mong muốn, chẳng vì ai mà rơi nước mắt, chẳng để ai làm mình đau đớn. Chị nhìn tôi và cười: “Điều làm chị tiếc nuối nhất chính là không ly hôn chồng sớm hơn”.

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Chẳng phải đơn thuần mà phụ nữ chán chồng và không muốn kết hôn ngày càng nhiều. Một người chồng tốt sẽ khiến cuộc sống phụ nữ tốt lên. Một người chồng tệ bạc thì cuộc sống phụ nữ chẳng khác gì địa ngục. Nhưng tiếc thay, đàn ông tốt thì ít mà đàn ông không tốt thì đầy rẫy.

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Từ khóa:   đàn bà ly hôn phụ nữ một đời chồng

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