Vì sao đàn bà chê chồng và chán chồng ngày càng nhiều?

Chẳng phải đơn thuần mà phụ nữ chán chồng và không muốn kết hôn ngày càng nhiều. Một người chồng tốt sẽ khiến cuộc sống phụ nữ tốt lên. Một người chồng tệ bạc thì cuộc sống phụ nữ chẳng khác gì địa ngục. Nhưng tiếc thay, đàn ông tốt thì ít mà đàn ông không tốt thì đầy rẫy.

Phụ nữ chưa hiểu rõ đàn ông nên mới mong muốn lấy chồng và vẽ nên muôn điều tốt đẹp về cuộc sống hôn nhân. Khi lấy chồng rồi, tường tận đàn ông rồi mới mới vỡ lẽ ra mình chưa biết gì về họ cả. Chẳng phải đơn thuần mà phụ nữ chán chồng và không muốn kết hôn ngày càng nhiều. Thậm chí rất nhiều phụ nữ có chồng còn khuyên những cô gái trẻ lấy chồng muộn hoặc đừng lấy chồng cho khỏe thân. Phụ nữ có chồng rồi mới nhận ra muôn vàn thói xấu của đàn ông - Ảnh minh họa: Internet Phụ nữ bị mang danh chê chồng và thường xuyên nói xấu chồng. Ngồi ở đâu, lúc nào họ cũng có thể thở dài, than vãn chuyện chồng vô tâm, ích kỷ. Nó trở thành câu chuyện đầu môi của chị em khi ngồi với nhau. Nhưng phụ nữ không phải “vạch áo cho người xem lưng” mà đang nói thật, kể thật những ẩn ức trong cuộc hôn nhân của mình. Và nếu không kể ra những khổ sở trầm kha của mình thì có lẽ người phụ nữ nào cũng ôm mối bận lòng của mình đến mức trầm cảm.

Phụ nữ mất lòng tin vào hôn nhân ngày càng nhiều. Họ đã không còn tin rằng kết hôn là đảm bảo một cuộc sống bình yên và hạnh phúc. Người chồng chẳng còn là chỗ dựa vững chắc cho cuộc đời đàn bà. Trái lại, xung quanh chúng ta bao nhiêu người đau chồng, khóc chồng, than vãn vì chồng. Nhiều người đàn ông thậm chí không mang lại bình yên cho vợ mà còn khiến cuộc đời phụ nữ rơi vào bi kịch. Nhiều người đàn ông không mang cho phụ nữ hạnh phúc mà còn khiến cuộc sống của họ đầy bi kịch - Ảnh minh họa: Internet Chẳng lạ gì hình ảnh những ông chồng bụng bự, ngồi cụng bia ở những quán nhậu mỗi chiều. Rồi nằm lười biếng xem tivi, bấm điện thoại chờ cơm. Trong khi đó, vợ mình đang bận bịu, tất bật bao nhiêu việc không tên trong gia đình. Hễ có anh chồng nào nấu ăn, rửa bát, phơi đồ giúp vợ là chị em phụ nữ lại xem như của quý, của hiếm ở xã hội này. Cũng thật kì khôi khi những việc rất đỗi bình thường như thế lại xem là chuyện lạ, chuyện hiếm của đàn ông.

Phụ nữ bây giờ khác xưa nhiều lắm. Họ hiện đại, tự kiếm tiền, tự tạo cho mình một cuộc sống tốt đẹp và nhiều người sống mà chẳng cần nhờ đến đàn ông. Họ đẹp như đóa hoa kiêu hãnh, chẳng vướng vào những muộn phiền thường nhật của phụ nữ. Một cuộc sống độc thân như thế lại khiến những người phụ nữ nhàu nhĩ, xác xơ trong hôn nhân ngưỡng mộ. Họ lại ao ước giá như thời gian quay trở lại họ sẽ không cưới chồng. Đàn ông đã làm rất nhiều điều để khiến phụ nữ cảm thấy sợ hãi hôn nhân. Nhẹ thì vô tâm, lười biếng, ích kỷ. Đàn ông dù là ai, có địa vị như thế nào cũng thường mắc “căn bệnh” vô tâm phổ biến này. Nặng hơn nữa thì vũ phu, ngoại tình, tệ bạc… Phụ nữ chưa chồng thì mơn mởn thanh xuân, vui vẻ yêu đời. Bước vào hôn nhân, đa phần trở thành những người đàn bà phải gánh trên vai rất nhiều bổn phận và trách nhiệm. Đàn ông tốt thì ít, còn đàn ông không tốt thì đầy rẫy - Ảnh minh họa: Internet Một người chồng tốt sẽ khiến cuộc sống phụ nữ tốt lên. Một người chồng tệ bạc thì cuộc sống phụ nữ chẳng khác gì địa ngục. Nhưng tiếc thay, đàn ông tốt thì ít mà đàn ông không tốt thì đầy rẫy. Chính vì thế phụ nữ Việt Nam muốn độc thân và không muốn dính dáng đến đàn ông ngày càng nhiều. Đàn ông “rớt giá” là do cách đối xử với phụ nữ của các anh mà ra cả.

Vô tâm là điều khiến hôn nhân chết mòn Đàn bà nói nhiều, than vãn nhiều mà người chồng cứ trơ lì như gỗ đá thì sẽ đến lúc im lặng. Đàn bà đã từng rất cần chồng nhưng đàn ông vô tâm nên họ chẳng còn cần nữa.

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