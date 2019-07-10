Ghen với quá khứ của chồng là đàn bà dại

Người yêu cũ của chồng chỉ là “bóng ma” của quá khứ thì đừng làm nó sống dậy và can dự đến cuộc sống hiện tại của mình. Phụ nữ ghen tuông như những cơn sóng ngầm trong hôn nhân, nếu không biết tiết chế sẽ khiến cho hôn nhân của bạn tan vỡ.

Phụ nữ chúng ta đôi lúc dẫu đang hạnh phúc, ấm êm cũng hoang mang tự hỏi rằng: “Không biết liệu có bao nhiêu bóng hồng đã đi qua cuộc đời chồng mình? Trong trái tim anh ấy liệu rằng có lưu giữ hình bóng của một người phụ nữ nào khác?”. Phụ nữ luôn vậy. Hoài nghi và tìm hiểu cũng chỉ vì muốn biết chính xác một điều rằng mình có là người được yêu, là người chiếm vị trí quan trọng nhất trong cuộc đời chồng hay không. Nhưng việc phụ nữ ghen với quá khứ của chồng giống như con dao 2 lưỡi có thể khiến bạn mất đi hạnh phúc của mình. Phụ nữ luôn tò mò và muốn tìm hiểu về người yêu cũ của chồng - Ảnh minh họa: Internet Ai cũng trải qua một vài mối tình rồi mới tìm được người phù hợp để tiến đến hôn nhân. Thật hiếm có ai gặp gỡ, yêu thương rồi tiến đến hôn nhân với mối tình đầu của mình. Có thể bạn không là người đầu tiên, không là người duy nhất nhưng hãy nhớ một điều rằng bạn là vợ, là Bạn Đời của người đàn ông này. Dẫu anh ấy đã từng yêu ai, có sâu nặng tha thiết bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng là người cũ. Hiện tại anh ấy là người chồng người cha tốt, vậy là đủ rồi.

Tôi có một người bạn thân đã có chồng, có con nhưng bạn lúc nào cũng muốn tìm hiểu về người yêu cũ của chồng. Bởi vì nghe đâu chồng có một mối tình sâu nặng, chia tay rồi mới đi cưới vợ. Khi về làm dâu, có dịp bạn cũng hay khơi gợi, hỏi han chuyện tình cũ của chồng với những người trong nhà. Bạn cũng kiểm tra từng cuốn sổ, từng bức ảnh xem có lưu giữ lại dấu vết gì của tình cũ. Bạn càng yêu chồng càng ghen với người yêu cũ của chồng. Đừng khiến quá khứ can dự vào cuộc sống hiện tại của bạn - Ảnh minh họa: Internet Chồng bạn nói rằng người cũ mình đã quên và cho nó vào quá khứ. Hiện tại anh ấy yêu bạn và chỉ có mình bạn. Nhưng bạn tôi nói ngược lại rằng: “Chẳng lẽ anh nói thật những suy nghĩ trong lòng mình cho em biết? Anh còn thương nhớ chẳng lẽ khai cho vợ biết?”. Anh ấy nghe bạn nói vậy thì im lặng trầm ngâm.

Thỉnh thoảng ngồi với chồng, bạn hay hỏi những câu cắc cớ như: “Cô ấy có đẹp bằng em không? Anh và cô ấy ngày xưa yêu nhau hẹn hò như thế nào?”. Chồng bạn ban đầu cũng trả lời cho bạn vui rằng: “Ai mà xinh đẹp bằng vợ của anh chứ!”. Nhưng càng về sau càng không muốn trả lời. Thậm chí ngồi ăn cơm, bạn cũng hỏi chồng: “Cô ấy ngày xưa có nấu cơm cho anh ăn không? Có nấu ngon như thế này không?”. Chồng ngồi cầm điện thoại bạn cũng xỏ xiên: “Hay là tò mò vào Facebook người yêu cũ để xem?”. Việc bạn nhắc đi nhắc lại, bóng gió khiến chồng bạn mệt mỏi rất nhiều. Phụ nữ ghen là chuyện bình thường. Nhưng ghen tuông với người yêu cũ của chồng là điều dại dột. Điều đó chỉ minh chứng cho chồng thấy rằng mình không tin tưởng vào chồng và cuộc hôn nhân của chính mình. Hơn nữa, càng biết nhiều về quá khứ chúng ta lại càng dằn vặt, hoài nghi và đánh mất đi niềm vui trong hiện tại. Hãy để quá khứ ngủ yên và sống với hiện tại của mình - Ảnh minh họa: Internet Hãy để cho mọi thứ ngủ yên và sống với hiện tại của mình. Người yêu cũ chỉ là “bóng ma” của quá khứ thì đừng làm nó sống dậy và can dự đến cuộc sống hiện tại của mình. Ghen tuông như những cơn sóng ngầm trong hôn nhân, nếu không biết tiết chế sẽ khiến cho hôn nhân của bạn tan vỡ.

Vô tâm là điều khiến hôn nhân chết mòn Đàn bà nói nhiều, than vãn nhiều mà người chồng cứ trơ lì như gỗ đá thì sẽ đến lúc im lặng. Đàn bà đã từng rất cần chồng nhưng đàn ông vô tâm nên họ chẳng còn cần nữa.

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