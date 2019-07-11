Người vợ hãy cảm ơn người thứ ba vì đã cho thấy bộ mặt thật của chồng

Phụ nữ yêu 11/07/2019 09:53

Người thứ ba thật ra chỉ là phép thử cho tình yêu của đàn ông. Anh ta không vượt qua được thì chỉ chứng minh lòng dạ tham lam và chẳng thương yêu gì vợ của mình.

Người thứ ba muôn đời là những kẻ đáng trách, đáng nguyền rủa. Nhưng khi có kẻ thứ ba chen ngang vào hạnh phúc của mình thì đàn bà đừng lồng lộn đánh ghen cho hả lòng hả dạ. Đó chính là hồi chuông cảnh tỉnh cho đàn bà thấy được cuộc hôn nhân của mình thật sự hạnh phúc hay chỉ là vỏ bọc? Và người chồng của mình, tử tế, thương yêu hay cũng chỉ là hạng đàn ông tham lam và tồi tệ vô cùng?

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Người thứ ba chính là phép thử cho tình yêu của người đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà có chồng ngoại tình luôn muốn biết cặn kẽ về kẻ cướp chồng mình. Cô ta là ai? Tên gì? Họ yêu nhau bao nhiêu lâu? Cô ta có bản lĩnh, có gì hơn người mà dám ngang nhiên qua lại với chồng của người khác? Nhưng biết tường tận hay chẳng biết gì về cô ta thì có khác gì nhau. Chỉ càng khoét sâu thêm nỗi đau của người vợ và chẳng thể thay đổi được sự thật rằng chồng mình là kẻ phản bội.

Kẻ thứ ba đáng trách nhưng nếu gã đàn ông kia bản lĩnh, biết đủ, biết trân trọng tình nghĩa vợ chồng thì đã không làm những điều tội lỗi đó. Người ta nói rằng đàn ông ngoại tình hèn mạt lắm, hèn nhân cách, mạt ân tình. Phận đàn bà, đừng đánh đàn bà. Đáng đánh nhất chính là gã chồng đã có gia đình mà vẫn tham lam vô cùng tận kia. Nếu anh không gợi ý, không muốn thì chẳng có người đàn bà nào trơ trẽn đến mức cởi áo trước mặt mình.

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Nếu đàn ông không muốn thì có kẻ thứ ba nào dám chen chân? - Ảnh minh họa: Internet

Một người đàn bà có ăn gan hùm, có bản lĩnh, có lẳng lơ, xảo trá đến mấy cũng chẳng thể chen chân vào hạnh phúc nếu cuộc hôn nhân này thật sự bền vững. Nền móng đã lung lay từ lâu. Vỏ bọc của tình yêu, trách nhiệm, cả sự tử tế chỉ để che đậy lòng dạ tham lam bên trong. Đàn ông ngoại tình luôn có cách hợp lí hóa tội lỗi của mình. Vài người vợ cả tin đã nhắm đến kẻ thứ ba mà đánh cho hả lòng hả dạ, còn người chồng thì coi như vô can trong chuyện này. Không đâu, mọi nguyên nhân, mọi nguồn cơn đều xuất phát từ anh ta mà ra cả.

Phụ nữ đừng đánh ghen mà hãy cảm ơn người thứ ba vì chính cô ta đã cho mình thấy bộ mặt thật của chồng. Nếu cô ta không xuất hiện thì sẽ là một ả đàn bà khác. Đàn ông đã muốn thì không ngoại tình với người này thì cũng sẽ với người khác. Đàn bà đánh ghen xong rồi liệu đàn ông có toàn tâm toàn ý quay về hay lại ngựa quen đường cũ. Và chúng ta sẽ ra sao, đi theo và trừng trị bất cứ kẻ nào dám đụng đến chồng mình sao?

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Khi người thứ ba xuất hiện, hãy nhìn nhận nghiêm túc về cuộc hôn nhân của mình - Ảnh minh họa: Internet

Người thứ ba thật ra chỉ là phép thử cho tình yêu của đàn ông. Anh ta không vượt qua được thì chỉ chứng minh lòng dạ tham lam và chẳng thương yêu gì người vợ của mình. Người vợ khôn ngoan hãy thật sự nghiêm túc nhìn nhận và đưa ra quyết định đúng đắn cho cuộc hôn nhân của mình.

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Từ khóa:   kẻ thứ ba chồng ngoại tình

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