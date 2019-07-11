Phụ nữ hãy là chính mình, đừng thay đổi vì bất kì ai

Người đàn ông yêu thật lòng sẽ không để bạn đánh mất đi niềm vui, không muốn bạn miễn cưỡng thay đổi. Anh ta sẽ tìm được cách để cả bạn và anh ta cảm thấy thoải mái nhất.

Một người đàn ông yêu thật lòng sẽ luôn mong muốn bạn là chính mình chứ chẳng phải một bản sao của ai khác. Anh ta sẽ yêu tất cả những gì thuộc về bạn. Còn một người đàn ông luôn không hài lòng với hiện tại của bạn, luôn xét nét và muốn bạn thay đổi thì hãy nhìn nhận nghiêm túc về tình cảm của anh ta. Anh ta yêu bạn hay đang tìm kiếm một người phụ nữ đi cùng để thiên hạ trầm trồ? Đàn ông yêu thật lòng luôn mong muốn bạn là chính mình chứ không phải là bản sao của ai khác - Ảnh minh họa: Internet Tôi có một cô bạn rất cá tính. Bạn chẳng bao giờ mặc váy, tô son hay điệu đà như những cô gái khác. Đi học, đi làm hay đi chơi, giữa một rừng váy vóc và giày cao gót thì bạn tôi luôn diện những bộ quần áo cá tính và mạnh mẽ. Bạn thấy rất thoải mái và tự tin khi ăn mặc như vậy. Chính vì sự khác biệt của bạn so với những cô gái khác mà một anh chàng đẹp trai, nhà giàu để ý và tán tỉnh bạn. Mất một thời gian khá dài bạn mới gật đầu đồng ý.

Nhưng quen nhau một thời gian anh ta bắt đầu góp ý về cách ăn mặc của bạn. Mỗi lần dắt bạn đi ăn cưới, gặp gỡ bạn bè anh ta cảm thấy không được tự tin lắm khi bạn gái của những người kia luôn chỉn chu, trang điểm cầu kỳ còn bạn tôi chỉ ăn mặc rất đơn giản. Anh ta bảo bạn nên thể hiện sự nữ tính bởi điều đó rất cần cho cả tương lai sau này nữa. Vì yêu anh ta nên bạn tôi bắt đầu thay đổi. Những bữa tiệc bạn đã bắt đầu đi giày cao gót, mặc những bộ váy rất gợi cảm. Ai cũng thấy đẹp nhưng không ai để ý rằng bạn rất khó chịu khi đứng trên những đôi giày cao như thế. Mỗi lần tiệc tàn, bạn như thoát khỏi một cuộc khổ nạn, vội vã tháo đôi giày đã làm cho chân bạn đau nhói.

Bạn mặc váy, trang điểm cầu kỳ để xuất hiện cùng người yêu trong những bữa tiệc - Ảnh minh họa: Internet Nếu yêu thật sự, có lẽ anh ta đã nhìn thấy cái chân sưng vù của bạn tôi. Nhưng điều anh ta muốn chỉ là một người con gái thật sự trẻ trung, xinh đẹp đi cạnh mình cho xứng tầm. Rồi bạn tôi cũng cố gắng thay đổi vì tình yêu của mình. Nhưng oái ăm thay, một thời gian sau anh ta nói lời chia tay với một lí do hết sức vô lí: “Em đã không còn là em của ngày xưa nữa. Em khác quá, trông giống như tất cả những cô gái ngoài kia. Ngày xưa anh theo đuổi vì em cá tính còn bây giờ em nhạt nhẽo vô cùng”. Tình yêu của bạn kết thúc phi lí như thế. Rõ ràng anh ta yêu cầu bạn thay đổi, rồi khi bạn thay đổi anh ta lại cảm thấy bạn không giống ngày xưa. Tôi an ủi bạn và kể về cha mẹ của mình. Mẹ tôi rất thích ăn cay và ba tôi thì tuyệt nhiên không ăn được ớt. Thế nhưng mỗi khi đi ăn, ba mẹ tôi đều rất vui vẻ. Mẹ tôi vẫn gọi món ăn nhiều ớt mà mình thích. Còn ba tôi để sẵn chén nước lọc bên cạnh, món cay quá ông nhúng qua nước rồi mới ăn. Hoặc là ông sẽ gọi món khác. Ba mẹ đều vui vẻ mà chẳng ai đánh mất đi sở thích của mình. Người yêu bạn thật lòng sẽ luôn mong muốn bạn vui vẻ và thoải mái nhất - Ảnh minh họa: Internet Chuyện ba mẹ tôi rất đơn giản nhưng đó chính là đạo lí trong tình yêu. Đàn ông yêu thật lòng sẽ không để bạn đánh mất đi niềm vui, không muốn bạn miễn cưỡng thay đổi. Anh ta sẽ tìm được cách để cả bạn và anh ta cảm thấy thoải mái nhất. Nếu một người khăng khăng yêu cầu bạn thay đổi cho phù hợp thì anh ta ích kỉ và chỉ yêu bản thân mình mà thôi.

Vì sao đàn bà chê chồng và chán chồng ngày càng nhiều? Chẳng phải đơn thuần mà phụ nữ chán chồng và không muốn kết hôn ngày càng nhiều. Một người chồng tốt sẽ khiến cuộc sống phụ nữ tốt lên. Một người chồng tệ bạc thì cuộc sống phụ nữ chẳng khác gì địa ngục. Nhưng tiếc thay, đàn ông tốt thì ít mà đàn ông không tốt thì đầy rẫy.

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