Đừng sống vì một người chồng vô tâm, đàn bà hãy sống vì mình và vì con

Phụ nữ yêu 12/07/2019 11:25

Có chồng vô tâm, đàn bà hãy làm ngơ đi mà sống cho mình và cho con. Thay vì buồn chán, khổ tâm khi chồng chẳng hề quan tâm và để ý gia đình thì hãy dùng thời gian đó chăm chút bản thân và yêu thương chính mình.

Những người phụ nữ tôi gặp gỡ, quen biết đa phần đều có chung một nỗi muộn phiền là có một người chồng vô tâm, thờ ơ với mình. Họ nói rằng vợ con chẳng còn là ưu tiên số 1 của chồng và anh ta luôn có những thú vui bên ngoài. Điểm chung của những người phụ nữ này là luôn cảm thấy muộn phiền dù có một công việc tốt, kiếm được nhiều tiền, có những đứa con ngoan ngoãn. Mỗi khi nghe ai đó than vãn về chồng tôi đều khuyên rằng: Đừng sống vì chồng nữa, hãy sống vì mình và vì con.

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Nhiều người phụ nữ luôn mệt mỏi, muộn phiền vì có chồng vô tâm - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ khi bước vào hôn nhân, luôn đặt chồng con là ưu tiên số 1 của cuộc đời mình. Họ đặt chồng con lên trên sự nghiệp, cuộc đời, thanh xuân của mình. Hãy nhìn những người phụ nữ có gia đình xung quanh chúng ta sẽ rõ. Buổi chiều tan sở, đồng nghiệp rủ nhau đi ăn uống, vui chơi thì phụ nữ có chồng thường từ chối với những câu quen thuộc: "Phải về dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn nấu uống cho chồng nữa!". Khi bạn bè rủ nhau đi cà phê, đàn bà lại vì chồng con mà từ chối dẫu rằng cuộc vui bạn bè đó chắc chắn rất vui và làm họ thoải mái. Vì gia đình, đàn bà dần dần mất đi cuộc sống riêng và những thú vui của mình.

Nhưng trong 10 người phụ nữ luôn hy sinh, vun vén cho gia đình đó thì được mấy người chồng biết trân trọng vợ? Hay là trong lúc vợ đầu bù, tóc rối vừa ở công ty ra đã lo toan đón con, đi chợ, nấu ăn thì đàn ông lại đủng đỉnh nhậu nhẹt ở một nơi nào đó? Phụ nữ có chồng đa phần khước từ những cuộc chơi, những thú vui vì gia đình. Còn đàn ông có vợ, hiếm có ai từ chối lời mời mọc rượu chè, cà phê. Phụ nữ có chồng vô tâm muôn vàn cực nhọc, gánh nặng của gia đình một mình gánh vác. Đàn ông vô tâm lại sống thảnh thơi vì vợ đã thay mình làm hết mọi thứ rồi!

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Phụ nữ có chồng vô tâm hãy làm ngơ mà sống cho con và cho mình - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ à, nếu người đàn ông không nhìn thấy những vất vả, hy sinh, không biết trân trọng thì đừng sống vì anh ta nữa. Đừng mướt mồ hôi nấu ăn khi chồng có khi chẳng hề đụng đũa. Đừng ngồi đợi đến nửa đêm khi anh ta say sưa ăn nhậu bên ngoài. Có chồng vô tâm, đàn bà hãy làm ngơ đi mà sống cho mình và cho con. Thay vì buồn chán, khổ tâm khi chồng chẳng hề quan tâm và để ý gia đình thì hãy dùng thời gian đó chăm chút bản thân và yêu thương chính mình.

Đàn bà khôn ngoan sẽ sống vì con chứ không phải vì chồng. Đàn bà hạnh phúc vì con, hậu vận sau này cũng đều nhờ con cái cả. Chồng có thể quay lưng, rời bỏ nhưng con cái là máu mủ, ruột rà chẳng thể bỏ được. Chồng tệ thì mẹ con vui vẻ, dắt nhau đi ăn, đi chơi. Chồng thờ ơ thì đàn bà dạy con và đầu tư tương lai cho con.

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Hãy yêu thương và trân trọng bản thân mình nhiều hơn nữa - Ảnh minh họa: Internet

Khi bận rộn, đàn bà sẽ không còn thời gian để buồn vì một người chồng thờ ơ, vô tâm nữa. Khi yêu thương bản thân, chăm chỉ làm đẹp, có nhiều bạn bè và thú vui bên ngoài đàn bà sẽ nhận ra rằng: Đàn ông thật ra chẳng quá quan trọng như mình nghĩ!

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Từ khóa:   đàn ông vô tâm lấy chồng vô tâm

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