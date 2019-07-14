Nhiều trường hợp nên tha thứ cho chồng ngoại tình, bởi vì đàn ông cần biết sai để trở nên đúng

Phụ nữ yêu 14/07/2019 09:47

Người đàn bà nào có chồng ngoại tình cũng đều rất đau đớn và khổ sở. Tuy nhiên, dù khổ tâm đến mấy cũng đừng vì cảm xúc trong lòng mà có những hành động bộc phát nhất thời.

Ngoại tình đã không còn là chuyện hiếm trong xã hội ngày nay. Xã hội càng phát triển đàn ông càng nhiều cám dỗ để sa ngã. Người đàn bà nào có chồng ngoại tình cũng đều rất đau đớn và khổ sở. Dù đàn ông ngoại tình dài lâu hay chỉ 1 lần, dù nuôi nhân tình hay cô ta chỉ là một kẻ bán hoa thì cũng là vết thương rất sâu trong lòng phụ nữ. Tuy nhiên, dù khổ tâm đến mấy cũng đừng vì cảm xúc trong lòng mà có những hành động bộc phát nhất thời. Hãy suy nghĩ thật nghiêm túc, kĩ càng và nếu có thể tha thứ được thì nên tha thứ.

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Chồng ngoại tình, nếu tha thứ được thì nên tha thứ - Ảnh minh họa: Internet

Nhiều người ngoài cuộc vẫn hay bàn tán, xét đoán thậm chí cho lời khuyên người phụ nữ khi có chồng ngoại tình. Người thì bảo kẻ tham lam vô độ ấy bỏ đi chẳng tiếc. Người thì khuyên phụ nữ nên đánh ghen cho bõ tức. Người khác lại bảo đàn ông ai chẳng có lúc hái hoa bắt bướm bên ngoài như thế! Nhưng phụ nữ đừng nghe lời người ngoài. Hãy lắng nghe chính mình và nhìn nhận về cuộc hôn nhân của mình trong thời điểm hiện tại.

Nếu ngoại tình chỉ như giọt nước tràn ly giữa bao nhiêu vô tâm, khốn nạn, bạc bẽo thì phụ nữ nên buông tay. Bởi, nếu không có chuyện ngoại tình thì cuộc sống của phụ nữ đã chẳng hề bình yên, hạnh phúc. Ngoại tình chỉ chuyện viết thêm những bảng “thành tích” dài dằng dặc những tổn thương và khổ sở chồng gây ra. Nếu như cân đo đong đếm chỉ toàn thấy dối trá, vô tâm, ích kỷ thì dù anh ta có chung thủy cả đời thì người vợ cũng chẳng hạnh phúc. 

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Nhiều người phải trải qua những bài học sâu sắc mới nhận ra giá trị của gia đình và tình thân - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông ngoại tình cũng có nhiều dạng. Ngoại tình có chủ ý, có toan tính, cuộc vụng trộm kéo dài và có khi rất nhiều người phụ nữ đã qua tay anh ta. Ngược lại, có những người đàn ông ngoại tình chỉ vì một vài phút yếu lòng: Rượu bia dẫn lối, vì đàn bà chủ động tấn công. Nếu đó là lần đầu tiên anh ta sa ngã và luôn có thái độ cầu thị sự tha thứ từ vợ thì người đàn bà cũng hãy mở lòng mà tha thứ cho chồng một lần.

Cuộc sống hôn nhân không phải lúc nào cũng bằng phẳng, sóng yên biển lặng. Trên đường hôn nhân, có bao nhiêu vấp ngã, lỗi lầm, những chướng ngại cần phải vượt qua. Và đôi khi con người ta cần phải học được những bài học sâu sắc mới nhận ra giá trị của tình thân và gia đình, cần biết sai để trở nên đúng. Đàn ông cũng như vậy!

Nếu bản thân anh ta lâu nay luôn vì gia đình, luôn yêu thương vợ con, vẫn còn những điều tốt đẹp trong con người ấy thì phụ nữ nên mở lòng 1 lần. Bao dung trong chuyện ngoại tình rất khó nhưng nếu vượt qua được và người đàn ông thật sự biết quay đầu thì hạnh phúc gia đình sẽ bền vững giống như bầu trời vừa trải qua giông tố rồi sẽ có nắng ấm.

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Con người ta đôi khi cũng cần được bao dung và tha thứ để trở nên tốt hơn, trưởng thành hơn - Ảnh minh họa: Internet

Cuộc đời chẳng có ai hoàn hảo cả. Hôn nhân cũng là một con đường mà buộc chúng ta từ những sai lầm, thất bại rút ra được bài học sâu sắc cho bản thân. Con người ta trong nhiều trường hợp cũng cần được tha thứ, bao dung, tin tưởng để trở nên đúng, trưởng thành và chín chắn hơn.

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