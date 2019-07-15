Hôn nhân là nơi nụ cười của phụ nữ tắt đi dần dần

Phụ nữ lấy chồng, ngồi giữa bạn bè, giữa những cuộc vui lòng vẫn thôi vướng bận gia đình. Không gì vắt kiệt thanh xuân và sức lực một người phụ nữ bằng một cuộc hôn nhân bất hạnh.

Có người đã từng nói rằng, hôn nhân vui vẻ nhất chính là trong ngày cưới. Cởi bỏ bộ quần áo lộng lẫy cô dâu, người phụ nữ đã bước sang trang mới của cuộc đời. Sự ngây thơ và hồn nhiên bỏ lại sau lưng. Bây giờ phụ nữ phải quàng lên vai bao bổn phận và trách nhiệm của làm vợ, làm dâu. Bước vào hôn nhân càng sâu, nụ cười của phụ nữ ít đi dần dần. Phụ nữ lấy chồng, sự ngây thơ và hồn nhiên đã bỏ lại phía sau lưng - Ảnh minh họa: Internet Phụ nữ chúng ta, ai cũng từng là những cô gái nhìn cuộc đời bằng đôi mắt mơ mộng và trong veo. Ngay trong ngày cưới, cũng đã vẽ nên biết bao điều lãng mạn, bình yên trong cuộc sống vợ chồng. Thế nhưng, mơ tưởng và thực tế cách xa vời vợi. Những giấc mộng vỡ tan tành khi dần dần nhận ra rằng người chồng mình cưới không hề giống như mình tưởng tượng.

Mỗi ngày một ít, nhận lấy sự vô tâm, vô tình từ chồng đàn bà dần dần chấp nhận và thích nghi với nó. Hôn nhân không chỉ là hạnh phúc, còn là những giọt nước mắt xót xa, tủi phận. Là những đêm nằm cạnh chồng mà rơi nước mắt. Là những lần tưởng nghẹt thở vì không ngờ chồng có thể thốt ra những câu nói bạc lòng như thế. Là gánh nặng cơm áo gạo tiền, là cuộc mưu sinh mệt nhoài. Là những lần hối hận vì trót trao gửi cuộc đời cho một người đàn ông rất tệ. Hôn nhân không chỉ là hạnh phúc mà còn là những giọt nước mắt xót xa, tủi phận - Ảnh minh họa: Internet Hãy nhìn một cô gái độc thân và một người đàn bà kết hôn 5 năm sẽ thấy sự khác biệt rõ rệt. Có thể họ cùng tô son đỏ, diện những bộ quần áo đẹp nhưng đôi mắt và nụ cười không giấu được nội tâm. Gái chưa chồng, vui thật sự, cười thật sự. Phụ nữ lấy chồng, ngồi giữa bạn bè, giữa những cuộc vui lòng vẫn thôi vướng bận gia đình. Không gì vắt kiệt thanh xuân và sức lực một người phụ nữ bằng một cuộc hôn nhân bất hạnh. Nỗi niềm chồng tệ bạc, không một cuộc vui hay son phấn nào có thể che đi được.

Nhiều người đàn bà đã chua chát khi nói về cuộc hôn nhân của mình rằng: “Tôi chỉ là một người giúp việc không công cho nhà chồng”, “tôi với chồng chẳng khác gì người dưng nước lã”, “Giá như thời gian quay trở lại tôi sẽ không lấy chồng”, “tôi thèm khát được độc thân như những cô gái kia”… Càng ngày, phụ nữ nhìn nhận về hôn nhân và việc lấy chồng với đôi mắt thực tế và “bi kịch” hơn. Rất ít những người phụ nữ may mắn có được một cuộc sống bình yên, hạnh phúc, gặp được một người chồng tử tế, thương yêu. Chỉ thấy rằng, phụ nữ sau khi lấy chồng thì hay than vãn, hay rơi nước mắt, niềm vui ít đi mà nỗi buồn nhân lên từng ngày. Chẳng phải phụ nữ hay than vãn mà đó chính là cuộc sống thật sự của họ. Phụ nữ lấy chồng, kẻ khóc luôn nhiều hơn người giữ được nụ cười - Ảnh minh họa: Internet Hôn nhân chính là nơi lấy đi nụ cười của người phụ nữ. Biến họ từ một người con gái ngây thơ, hay cười, hiền lành thành một người phụ nữ đầy lo toan và đôi khi còn cay nghiệt. Hôn nhân với phụ nữ đầy khó khăn và đánh đổi là thế nhưng có mấy người đàn ông thấu hiểu và sẻ chia với vợ của mình? Chỉ cần anh quan tâm một chút, đối đãi tốt một chút thì người vợ của anh đã có thể luôn nở nụ cười hiền dịu. Nhưng tiếc thay, phụ nữ lấy chồng, kẻ khóc luôn nhiều hơn những người giữ được nụ cười.

Đàn bà à, thanh xuân ngắn lắm tiếc gì mà không thương mình Thanh xuân của phụ nữ ngắn ngủi lắm, quay qua quay lại đã thấy những vết hằn trên má, những dấu chân chim trên khóe mắt.

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