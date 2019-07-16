Đừng đợi chồng thương, phụ nữ phải biết thương mình trước

Đợi chồng thương chi bằng phụ nữ hãy tự yêu thương chính mình. Hãy chăm sóc bản thân và sức khỏe tốt hơn, dù thương yêu chồng con ra sao thì cũng có cuộc sống riêng của mình.

Chừng nào còn có tư tưởng đợi chồng thương thì khi đó phụ nữ chúng ta còn khổ. Đàn bà vẫn thường gật gù tâm đắc khi người đời nói rằng: “Đàn bà hơn nhau ở tấm chồng”, “đàn bà sướng khổ do chồng”. Nghĩa là cuộc sống, vận mệnh, vui buồn hay hạnh phúc đều do chồng mà ra cả. Nhưng sướng hay khổ đôi khi chỉ là một khái niệm chủ quan của phụ nữ mà thôi. Thay vì đợi chồng thương tại sao chúng ta không yêu thương chính mình trước? Chừng nào còn tư tưởng đợi chồng thương thì khi đó phụ nữ còn khổ - Ảnh minh họa: Internet Phụ nữ là vậy! Chỉ cần buổi sáng chồng hôn tạm biệt, nói một câu âu yếm là cả ngày, cả tuần sung sướng. Chồng lỡ làm điều gì trái ý là suy nghĩ, bận tâm. Phụ nữ sống thiên về cảm xúc nên phản ứng trước những sự việc đến với mình cũng cảm tính hơn đàn ông. Phụ nữ đôi khi khổ là bởi đã suy nghĩ và bận lòng quá nhiều thứ.

Tâm lý đợi chồng thương biểu hiện rõ nhất chính là những dịp lễ, ngày kỉ niệm, những ngày đặc biệt của phụ nữ. Chúng ta thích được chồng tặng hoa, tặng quà và coi đó là minh chứng cho tình cảm của đàn ông dành cho mình. Và phụ nữ sẽ lấy làm hãnh diện với những người phụ nữ khác về sự quan tâm của chồng dành cho mình. Đó là lí do vì sao phụ nữ hay đưa những món quà, bó hoa của chồng lên mạng xã hội. Phụ nữ khôn ngoan đừng để đàn ông can dự quá nhiều vào cuộc đời mình - Ảnh minh họa: Internet Nếu ông chồng nào cũng biết tâm ý của phụ nữ mà mua hoa, tặng quà, nói những lời ngọt ngào thì chẳng có gì phải bàn. Vậy mà luôn có những ông chồng dường như vô tri, vô cảm với những món quà, những bó hoa bày bán khắp đường. Nhiều người ngay cả một lời chúc, một câu nói hay ho cũng chẳng mở miệng được chứ đừng nói là tặng quà. Và phụ nữ, trong tâm lý đợi chờ chồng quan tâm đã thấy tình cảm mình bị rẻ rúng, bản thân mình không được coi trọng. Họ nghĩ bản thân mình thật thảm hại khi một cành hồng cũng không thể có. Và thế là, một ngày lễ lẽ ra rất vui vẻ đã biến thành một ngày “thảm họa” đối với phụ nữ.

Có những người phụ nữ sống vui vẻ, hạnh phúc mà không cần đàn ông can dự quá nhiều vào cuộc đời mình. Họ có chồng, có gia đình như biết bao nhiêu người phụ nữ khác nhưng họ làm chủ được cảm xúc của mình chứ không phụ thuộc vào chồng. Đàn bà khôn ngoan sẽ hiểu rằng, lệ thuộc vào cảm xúc là một thói quen xấu và khiến chúng ta không kiểm soát được cuộc đời mình. Phụ nữ coi chồng là tất cả cuộc đời thường khó có hạnh phúc. Cuộc đời họ quanh quẩn, bé mọn bên chồng. Chồng quan tâm thì mình vui, chồng vô tâm thì đau khổ. Và đa phần, phụ nữ thuộc dạng này luôn gặp đau khổ nhiều hơn hạnh phúc. Bởi đàn ông cũng có cuộc đời của họ, chẳng phải lúc nào cũng chạy theo để làm hài lòng phụ nữ. Đừng vì một kẻ không thương mình mà đánh mất đi niềm vui của bản thân - Ảnh minh họa: Internet Đợi chồng thương chi bằng phụ nữ hãy tự yêu thương chính mình. Hãy chăm sóc bản thân và sức khỏe tốt hơn, dù thương yêu chồng con ra sao thì cũng có cuộc sống riêng của mình. Những dịp quan trọng hay ngay trong ngày sinh nhật hãy tự mua hoa, tự thưởng cho mình một thỏi son, một chiếc váy mình yêu. Bản thân mình xứng đáng được hưởng những điều tốt đẹp ấy. Và đừng vì một kẻ không thương mình mà đánh mất đi niềm vui của bản thân.

Đàn bà ở nhà chồng nuôi: Có cho tiền ba mẹ cũng phải xin phép chồng Ở nhà chồng nuôi, phụ nữ dần mất đi tiếng nói và giá trị của bản thân. Khi làm ra tiền, muốn mua gì cho bản thân, muốn cho cha mẹ bao nhiêu chồng cũng không có quyền lên tiếng vì đó là những đồng tiền do chính mình làm ra.

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