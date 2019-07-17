Không cần trở thành người được thiên hạ yêu mến, phụ nữ hãy trở thành người mà chính mình yêu thích

Bất kì người phụ nữ nào cũng mong muốn được là chính mình, sống vui vẻ và làm những việc mình yêu thích. Đơn giản như vậy nhưng làm người phụ nữ hạnh phúc lại khó lắm thay. Bởi vì cuộc sống mệt nhoài, cơm áo gạo tiền, lòng người nông sâu đã dần khiến phụ nữ phải sống khác đi. Đôi khi phải mang một chiếc mặt nạ nói cười vui vẻ trong khi trong lòng đầy những cảm giác chua cay. Họ đã dần quên mất mình từng mong muốn trở thành một người phụ nữ như thế nào. Bây giờ họ trở thành người phụ nữ được thiên hạ yêu mến, na ná tất cả những người đàn bà ngoài kia.

Cuộc sống mệt nhoài, lòng người đa đoan đã khiến phụ nữ phải sống khác đi với con người mình - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ trên đời này cũng rất nhiều dạng. Có người nấu một bữa cơm cho chồng con đã thấy hạnh phúc nhưng cũng có những người đàn bà nội trợ, nhà cửa với họ chẳng khác nào chiếc lồng chật hẹp. Họ muốn vẫy vùng, muốn bước ra ngoài xã hội kiếm tiền, tài năng của họ không thua kém bất kỳ người đàn ông nào. Có cô gái dịu dàng nhưng cũng có người cá tính, sôi nổi. Nhiều người muốn yên phận trong căn bếp nhưng cũng có người muốn rong ruổi trên những con đường, những chuyến phượt xa xôi… Phụ nữ sống như thế nào cũng được, trở thành ai cũng được miễn là bản thân thật sự thoải mái, vui vẻ.