Không cần trở thành người được thiên hạ yêu mến, phụ nữ hãy trở thành người mà chính mình yêu thích

Phụ nữ yêu 17/07/2019 11:30

Để làm người phụ nữ hạnh phúc, đừng trở thành người được thiên hạ yêu mến mà hãy trở thành người được chính mình yêu thích. Vui có thể cười thoải mái, buồn có thể khóc mà chẳng cần mang một chiếc mặt nạ để người đời nhìn vào.

Bất kì người phụ nữ nào cũng mong muốn được là chính mình, sống vui vẻ và làm những việc mình yêu thích. Đơn giản như vậy nhưng làm người phụ nữ hạnh phúc lại khó lắm thay. Bởi vì cuộc sống mệt nhoài, cơm áo gạo tiền, lòng người nông sâu đã dần khiến phụ nữ phải sống khác đi. Đôi khi phải mang một chiếc mặt nạ nói cười vui vẻ trong khi trong lòng đầy những cảm giác chua cay. Họ đã dần quên mất mình từng mong muốn trở thành một người phụ nữ như thế nào. Bây giờ họ trở thành người phụ nữ được thiên hạ yêu mến, na ná tất cả những người đàn bà ngoài kia.

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Cuộc sống mệt nhoài, lòng người đa đoan đã khiến phụ nữ phải sống khác đi với con người mình - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ trên đời này cũng rất nhiều dạng. Có người nấu một bữa cơm cho chồng con đã thấy hạnh phúc nhưng cũng có những người đàn bà nội trợ, nhà cửa với họ chẳng khác nào chiếc lồng chật hẹp. Họ muốn vẫy vùng, muốn bước ra ngoài xã hội kiếm tiền, tài năng của họ không thua kém bất kỳ người đàn ông nào. Có cô gái dịu dàng nhưng cũng có người cá tính, sôi nổi. Nhiều người muốn yên phận trong căn bếp nhưng cũng có người muốn rong ruổi trên những con đường, những chuyến phượt xa xôi… Phụ nữ sống như thế nào cũng được, trở thành ai cũng được miễn là bản thân thật sự thoải mái, vui vẻ.

Phụ nữ chúng ta thường hay bận lòng, suy nghĩ về miệng lưỡi thiên hạ ngoài kia. Thiên hạ luôn tỏ ra thông thái, hiểu chuyện nhưng luôn phán xét và công kích người khác. Một người phụ nữ ở nhà nội trợ, vun vén gia đình sẽ bị cho là tẻ nhạt, núp dưới bóng chồng. Một người phụ nữ giỏi kiếm tiền sẽ bị cho là không biết chăm lo gia đình. Cưới chồng sớm thì bị cho chưa gì đã học đòi, cưới chồng muộn thì cho rằng gái ế. Thích đi du lịch, đi phượt thì thiên hạ cho rằng vô công rỗi nghề… Thiên hạ là vậy đó. Mọi thứ trong mắt họ đều méo mó và họ luôn lấy cái nhìn thiển cận và hẹp hòi của mình để áp đặt tất cả.

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Nhiều người phụ nữ khép lại giấc mơ, sở thích của mình để làm hài lòng tất cả - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ nhiều người biết đạp lên dư luận, lên miệng đời mà sống nhưng cũng có những cô gái khép lại giấc mơ, sở thích của mình để hài lòng tất cả. Họ bắt đầu sống như tất cả những người phụ nữ khác: Cưới chồng, sinh con, chăm lo vun vén, hy sinh cho chồng. Buổi sáng luôn là những bộ quần áo chỉn chu, đôi môi son đỏ đến công ty. Buổi chiều luôn tất bật đón con, nấu ăn, dọn dẹp…Thiên hạ gật gù tán dương đàn bà hiểu chuyện, biết hy sinh cho chồng con. Còn những người phụ nữ bị cắt đi đôi cánh ấy trong lòng có thấy vui, thấy thoải mái không?

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Phụ nữ hãy sống cho mình và vì mình mới có thể hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Để làm người phụ nữ hạnh phúc, đừng trở thành người được thiên hạ yêu mến mà hãy trở thành người được chính mình yêu thích. Vui có thể cười thoải mái, buồn có thể khóc mà chẳng cần mang một chiếc mặt nạ để người đời nhìn vào. Sống cho mình, yêu thương chính mình là chìa khóa giúp phụ nữ có được hạnh phúc giữa cuộc sống đầy những phán xét này.

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