Một khi đàn bà chọn sống vô tâm thì đã bất lực với cuộc hôn nhân của mình

Đàn bà vô tâm vì cô đơn quá lâu, tổn thương quá nhiều. Chồng muốn làm gì cũng mặc, muốn sống ra sao thì ra. Đàn bà im lặng và tự mình giải quyết mọi vấn đề của bản thân mà chẳng cần chồng.

Người ta thường viết, thường nói nhiều về đàn ông vô tâm mà ít nhắc đến sự vô tâm của người phụ nữ. Một khi đàn bà đã chọn cách sống vô tâm nghĩa là lòng dạ họ đã quá tổn thương và đổ vỡ. Đàn bà vô tâm còn khủng khiếp hơn đàn ông gấp nhiều lần bởi khi đó, cuộc hôn nhân này với họ đã trở thành vô nghĩa. Đàn bà khi chịu nhiều tổn thương sẽ chọn sống vô tâm với chồng - Ảnh minh họa: Internet Nhiều người ngoài cuộc khi thấy phụ nữ sống lạnh nhạt, vô tâm với chồng thì tỏ ra ngạc nhiên, chê bai và thậm chí chỉ trích. Tại sao một người vợ chẳng đếm xỉa gì đến chồng? Tại sao anh ta đi đâu, làm gì cũng chẳng thèm quan tâm? Là vợ mà sao không lên tiếng khi chồng nhậu nhẹt, bù khú thâu đêm? Tại sao có thể để căn bếp của mình nguội lạnh đến như thế?

Người ta thường nhìn một cuộc hôn nhân nguội lạnh mà xét đoán mọi thứ. Và đa phần, một cuộc hôn nhân mà vợ chồng đối đãi như người dưng nước lã người ta sẽ cho rằng do lỗi của phụ nữ. Do đàn bà vô tâm, không biết vun vén, không biết giữ gìn hạnh phúc nên mới để cuộc hôn nhân đến mức này. Nhưng người ngoài vĩnh viễn sẽ không biết được rằng để chọn cách sống quay lưng lại với gia đình, người phụ nữ đã đau đớn và khổ tâm nhiều như thế nào. Người ngoài sẽ không biết được đàn bà đã cô đơn và khổ tâm ra sao trước khi quay lưng lại với gia đình - Ảnh minh họa: Internet Đàn bà lấy chồng đã từng suy nghĩ đơn giản lắm. Dù sang hèn thế nào, phụ nữ vẫn đặt gia đình làm trọng. Hạnh phúc với đàn bà là những bữa cơm giản dị, đầy tiếng cười. Là những khoảnh khắc vợ chồng con cái vui vẻ bên nhau. Mưa nắng thế nào thì căn nhà cũng là chốn bình yên nhất. Trong một cuộc hôn nhân, phụ nữ luôn là người đặt nhiều tâm huyết nhất để vun vén. Nhưng đàn ông đã đối xử với cuộc hôn nhân của mình như thế nào?

Mâm cơm nguội lạnh, chờ đợi đến khuya mà chồng chẳng hề đụng đũa để rồi đổ bỏ thì đàn bà nhọc công nấu nướng làm gì? Chồng nhậu nhẹt, chơi bời thâu đêm đàn bà khóc cạn nước mắt, khuyên răn mãi mà chồng không thay đổi thì còn cách nào ngoài sự im lặng? Đàn bà coi chồng là tất cả nhưng chồng luôn xếp mình sau bạn bè, thiên hạ ngoài kia thì có vui, có cười nổi? Vun vén, gìn giữ hạnh phúc làm sao nổi khi một người luôn cố gắng, còn người kia thì luôn muốn đạp đổ? Chồng muốn làm gì cũng mặc kệ, muốn sống ra sao thì ra - Ảnh minh họa: Internet Vì cô đơn quá lâu, tổn thương quá nhiều nên đàn bà chọn cách sống vô tâm. Chồng muốn làm gì cũng mặc, muốn sống ra sao thì ra. Đàn bà im lặng và tự mình giải quyết mọi vấn đề của bản thân mà chẳng cần chồng. Đàn bà vô tâm, trong lòng đã muốn buông xuôi cuộc hôn nhân này. Đàn ông không nhận ra, không biết hối lỗi thì sớm hay muộn, gia đình này cũng sẽ tan vỡ.

Thư con trai gửi mẹ đơn thân: Con biết ơn và tự hào vì mẹ Ngày con tốt nghiệp đại học, đã thấy mẹ khóc rất nhiều vì hạnh phúc. Con cảm ơn mẹ và con tự hào vì có một người mẹ đơn thân vĩ đại!

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