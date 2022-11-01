Nghi ngờ vợ có bồ, chồng hành hạ bằng cách bắt vợ ngày nào cũng hầm gà mang cho cô hàng xóm dưỡng thai, nhưng mới được 5 ngày thì…

Tâm sự gia đình 01/11/2022 23:30

Thế nhưng, được 5 hôm sau thì bỗng nhiên cô hàng xóm đau bụng dữ dội, Khang hốt hoảng đưa cô ta vào viện thì bác sĩ nói đồ ăn không hợp vệ sinh nên cô hàng xóm bị ngộ độc thực phẩm.

Lúc yêu nhau, Hương cương quyết không cho Khang đi quá giới hạn vì cô muốn giữ gìn cho đêm tân hôn. Ngược lại với những người đàn ông khác, Khang lại cảm thấy vô cùng may mắn khi người yêu làm như vậy. Vì với anh người con gái phải nhất thiết còn trinh tiết trước khi  về nhà chồng mới là người con gái có phẩm chất.

Đêm tân hôn,sau khi gần gũi và phát hiện vợ không còn trinh nguyên như mình tưởng, Khang bỗng nhiên đổi sắc mặt giận dữ:

- Cô lừa tôi sao? Vậy mà dám tự xưng gái ngoan?

Rồi anh đẩy thẳng vợ xuống giường khiến cô thì đập đầu vào tủ sưng u 1 cục, Hương bật khóc:

- Anh hiểu lầm em rồi, em thực sự chưa từng làm chuyện đó mà. Có thể do lý do nào đó thôi, anh phải tin em.

Nhưng dù Hương có nói gì đi nữa thì chồng cô vẫn nhất quyết không tin. Anh hận vợ từ đó không thèm đụng đến vì chê cô dơ bẩn.

Nghi ngờ vợ có bồ, chồng hành hạ bằng cách bắt vợ ngày nào cũng hầm gà mang cho cô hàng xóm dưỡng thai, nhưng mới được 5 ngày thì… - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Được vài hôm sau, Hương đã thấy chồng mình ôm ấp cô hàng xóm, khi bị vợ bắt gặp, anh ta còn ngang nhiên công khai:

- Cô ấy ít ra không phải loại giả tạo như cô.

Lúc đó, Hương còn sợ bị hàng xóm chê cười, bị bố mẹ từ mặt nên không dám chia tay, vẫn cắn răng chịu đựng.

Được 2 tháng sau thì bỗng nhiên Khang hớn hở về nhà nói với vợ:

- Linh đã có thai với tôi rồi, từ nay ngày nào cũng mua 1 con gà hầm thật ngon mang sang cho cô ấy dưỡng thai, nhớ chưa?

Hương chết điếng người:

- Anh… anh nói cái gì? Anh và ả hàng xóm đã...

- Thì sao? Cô có tư cách gì mà ghen tức chứ? Không làm theo lời tôi chúng ta ly hôn.

Hương nuốt cơn tức vào trong rồi gật đầu. Từ hôm đó, ngày nào, Hương cũng theo lời chồng làm gà đem sang cho cô hàng xóm.

Nghi ngờ vợ có bồ, chồng hành hạ bằng cách bắt vợ ngày nào cũng hầm gà mang cho cô hàng xóm dưỡng thai, nhưng mới được 5 ngày thì… - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thế nhưng, được 5 hôm sau thì bỗng nhiên cô hàng xóm đau bụng dữ dội, Khang hốt hoảng đưa cô ta vào viện thì bác sĩ nói đồ ăn không hợp vệ sinh nên cô hàng xóm bị động thai.

Khang nghe thấy vậy thì như nổi điên, anh lao thẳng về nhà, thấy vợ đang ngồi vắt chân trên ghế liền lao đến tát cô 1 cái cháy má:

- Cô dám lơ là việc chăm sóc con tôi à.

Hương ôm má còn hằn 5 dấu tay rồi nhìn chằm chằm vào chồng với ánh mắt căm phẫn:

- Anh có quyền gì, loại đàn ông chỉ chăm chăm coi trọng chữ trinh tiết như anh thì cả đời cũng không được hạnh phúc thực sự đâu. Tôi đi khám rồi, bác sĩ nói có thể ngày nhỏ tôi bị ngã nên va đập mạnh rách màng trinh thôi. Bây giờ tôi nói điều này không phải để giải thích mà tôi tuyên bố ly hôn anh ngay hôm nay.

Nói rồi, Hương đập tờ giấy ly dị soạn sẵn vào tay chồng và bỏ đi mặc kệ anh ta cứ ngơ ngác nhìn theo.

Mê mẩn cô nàng hotgirl nóng bỏng, anh chồng ham vui với bồ đến sáng mới về nhà thì chết điếng khi nghe tiếng con gái nức nở trước cảnh kinh hoàng

Mê mẩn cô nàng hotgirl nóng bỏng, anh chồng ham vui với bồ đến sáng mới về nhà thì chết điếng khi nghe tiếng con gái nức nở trước cảnh kinh hoàng

Anh chỉ cầu mong vợ sớm khỏe lại. Lúc vợ tỉnh lại anh hứa sẽ xin lỗi cô ấy, sẽ không gặp lại nhân tình và quan tâm vợ nhiều hơn.

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Từ khóa:   tâm sự hôn nhân gia đình

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