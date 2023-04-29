Ngày tôi cưới, cũng là ngày tôi nhận được một tấm thiệp chúc mừng của bạn gái cũ kèm theo một chiếc que thử thai ‘2 vạch’

Tâm sự gia đình 29/04/2023 09:23

Tôi sốc nặng nhận được một tấm thiệp chúc mừng đám cưới và một chiếc que thử thai của bạn gái cũ vào ngay ngày cưới.

Dạo gần đây, nhật báo của Anh đã đăng tải câu chuyện về một người đàn ông nghe tin bạn gái cũ mang thai vào ngay ngày cưới.

Tác giả của bài viết cũng là nhân vật chính anh Jack (tên nhân vật đã được thay đổi) kể rằng: "Tôi đã hẹn hò với người bạn gái đầu tiên cách đây hai năm. Chúng tôi yêu nhau rất nhiều nhưng vì cuộc sống bận rộn nên chúng tôi phải xa nhau và chia tay cách đây nửa năm".

Ngày tôi cưới, cũng là ngày tôi nhận được một tấm thiệp chúc mừng của bạn gái cũ kèm theo một chiếc que thử thai ‘2 vạch’ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Người đưa ra lời chia tay chính là bạn gái anh Jack. Vì vậy, anh phải trải qua những tháng ngày đau khổ sau khi chia tay. Nhưng qua một khoảng thời gian đã có người phụ nữ khác đến lấp đầy trái tim trống rỗng của anh Jack.

Sau một thời gian khá lâu anh Jake và bạn gái mới chỉ trao đổi liên lạc, họ đã hẹn hò và tiến đến hôn nhân chỉ sau mấy tháng. Quyết định tiến đến hôn nhân sớm như vậy là bởi vì hai người quá hợp nhau.

Ngày tôi cưới, cũng là ngày tôi nhận được một tấm thiệp chúc mừng của bạn gái cũ kèm theo một chiếc que thử thai ‘2 vạch’ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Anh Jake đã dẹp lại quá khứ và bắt đầu có một cuộc sống mới, một tình yêu mới. Tuy nhiên, vào ngày trọng đại nhất của mình anh lại nhận được một món quá gây sốc của bạn gái cũ.

Đó chính là tin bạn gái cũ của anh Jake đã có thai, anh Jake cực kỳ bối rối "Tôi nghĩ đây không phải là thời điểm thích hợp để có con. Tôi còn quá trẻ để làm ba. Còn chỉ mới kết hôn và chuẩn bị cho cuộc sống hôn nhân. Tôi không biết phải làm gì".

Ngày tôi cưới, cũng là ngày tôi nhận được một tấm thiệp chúc mừng của bạn gái cũ kèm theo một chiếc que thử thai ‘2 vạch’ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Anh Jake nói thêm: "Tôi sợ rằng nếu tôi nói với vợ tôi về việc bạn gái cũ của tôi mang thai, thì em ấy sẽ bỏ tôi mất".

Ngày tôi cưới, cũng là ngày tôi nhận được một tấm thiệp chúc mừng của bạn gái cũ kèm theo một chiếc que thử thai ‘2 vạch’ - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Sau khi câu chuyện được đăng tải, cư dân mạng khuyên anh Jake:

“Anh nên đưa bạn gái cũ đi khám phụ khoa để có được chẩn đoán chính xác”

"Việc mang thai ngoài ý muốn có thể gây khó khăn cho cả hai bạn. Nhưng bạn gái cũ muốn giữ lại đứa bé, bạn nhất định phải nói với vợ"

Sự lựa chọn hoàn toàn là ở họ, nhưng trên hết, có vẻ như giữa anh Jake và bạn gái cũ cũng như giữa anh Jake và vợ mới cần phải có nhiều cuộc trò chuyện.

Từ nhỏ đã phải chứng kiến cảnh mẹ bị bố bạo hành, luôn hỏi mẹ tại sao lại không ly dị, mẹ nói lý do khiến tôi khóc nấc

Từ nhỏ đã phải chứng kiến cảnh mẹ bị bố bạo hành, luôn hỏi mẹ tại sao lại không ly dị, mẹ nói lý do khiến tôi khóc nấc

Câu chuyện cô con gái bàng hoàng khi biết bố không những bạo hành mẹ, mà trong quá khứ còn..

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu

TIN MỚI NHẤT

Nghe tiếng động lạ dưới bếp, cô con dâu cầm gậy đi bắt trộm và sững người khi nhìn rõ sự thật

Nghe tiếng động lạ dưới bếp, cô con dâu cầm gậy đi bắt trộm và sững người khi nhìn rõ sự thật

Tâm sự 1 giờ 9 phút trước
Bố mẹ chồng viện lý do không thể đến đầy tháng cháu nội, tôi bàng hoàng khi biết sự thật

Bố mẹ chồng viện lý do không thể đến đầy tháng cháu nội, tôi bàng hoàng khi biết sự thật

Tâm sự 1 giờ 11 phút trước
Ngày đầy tháng cháu nội, bố mẹ chồng bất ngờ vắng mặt vì một lý do khó tin

Ngày đầy tháng cháu nội, bố mẹ chồng bất ngờ vắng mặt vì một lý do khó tin

Tâm sự 1 giờ 11 phút trước
Mang quà về cho vợ sau chuyến công tác, tôi sững người trước sự thật được hé lộ

Mang quà về cho vợ sau chuyến công tác, tôi sững người trước sự thật được hé lộ

Tâm sự 1 giờ 13 phút trước
Trong vòng 3 tháng (tháng 10, 1, 12), 3 con giáp được Quý Nhân cầm tay chỉ đường, tiến thẳng đến thành công, tiền tài vượng phát

Trong vòng 3 tháng (tháng 10, 1, 12), 3 con giáp được Quý Nhân cầm tay chỉ đường, tiến thẳng đến thành công, tiền tài vượng phát

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Tôi tặng vợ đôi khuyên tai sau chuyến công tác, nào ngờ nhận lại lời thú nhận đau lòng

Tôi tặng vợ đôi khuyên tai sau chuyến công tác, nào ngờ nhận lại lời thú nhận đau lòng

Tâm sự 1 giờ 15 phút trước
Mang đôi khuyên tai về tặng vợ, tôi chết lặng khi em quỳ xuống nói ra sự thật

Mang đôi khuyên tai về tặng vợ, tôi chết lặng khi em quỳ xuống nói ra sự thật

Tâm sự 1 giờ 16 phút trước
Được mẹ chồng cho 30 triệu sắm điện thoại, nàng dâu không ngờ vừa về nhà đã nhận cái tát trời giáng

Được mẹ chồng cho 30 triệu sắm điện thoại, nàng dâu không ngờ vừa về nhà đã nhận cái tát trời giáng

Tâm sự 1 giờ 17 phút trước
Đi công tác về tặng vợ đôi khuyên tai, tôi sững sờ trước lời thú nhận của em

Đi công tác về tặng vợ đôi khuyên tai, tôi sững sờ trước lời thú nhận của em

Tâm sự 1 giờ 17 phút trước
Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Hậu trường 1 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Nỗi lòng người vợ ôm con về nhà ngoại vì chồng hư hỏng và phản ứng bất ngờ từ bố chồng

Nỗi lòng người vợ ôm con về nhà ngoại vì chồng hư hỏng và phản ứng bất ngờ từ bố chồng

Sự thật cảm động đằng sau hành động dở dang của chồng trong nhà tắm lúc nửa đêm

Sự thật cảm động đằng sau hành động dở dang của chồng trong nhà tắm lúc nửa đêm

Câu nói cạn tình của người chồng và nỗi đau cắn răng chịu đựng vì con của người phụ nữ

Câu nói cạn tình của người chồng và nỗi đau cắn răng chịu đựng vì con của người phụ nữ

Sự thật đằng sau tiếng gọi cửa dồn dập giữa đêm khuya của cô hàng xóm

Sự thật đằng sau tiếng gọi cửa dồn dập giữa đêm khuya của cô hàng xóm