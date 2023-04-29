Ngày tôi cưới, cũng là ngày tôi nhận được một tấm thiệp chúc mừng của bạn gái cũ kèm theo một chiếc que thử thai ‘2 vạch’

Tác giả của bài viết cũng là nhân vật chính anh Jack (tên nhân vật đã được thay đổi) kể rằng: "Tôi đã hẹn hò với người bạn gái đầu tiên cách đây hai năm. Chúng tôi yêu nhau rất nhiều nhưng vì cuộc sống bận rộn nên chúng tôi phải xa nhau và chia tay cách đây nửa năm".

Dạo gần đây, nhật báo của Anh đã đăng tải câu chuyện về một người đàn ông nghe tin bạn gái cũ mang thai vào ngay ngày cưới.

Sau một thời gian khá lâu anh Jake và bạn gái mới chỉ trao đổi liên lạc, họ đã hẹn hò và tiến đến hôn nhân chỉ sau mấy tháng. Quyết định tiến đến hôn nhân sớm như vậy là bởi vì hai người quá hợp nhau.

Người đưa ra lời chia tay chính là bạn gái anh Jack. Vì vậy, anh phải trải qua những tháng ngày đau khổ sau khi chia tay. Nhưng qua một khoảng thời gian đã có người phụ nữ khác đến lấp đầy trái tim trống rỗng của anh Jack.

Ảnh minh họa: Internet

Anh Jake đã dẹp lại quá khứ và bắt đầu có một cuộc sống mới, một tình yêu mới. Tuy nhiên, vào ngày trọng đại nhất của mình anh lại nhận được một món quá gây sốc của bạn gái cũ.

Đó chính là tin bạn gái cũ của anh Jake đã có thai, anh Jake cực kỳ bối rối "Tôi nghĩ đây không phải là thời điểm thích hợp để có con. Tôi còn quá trẻ để làm ba. Còn chỉ mới kết hôn và chuẩn bị cho cuộc sống hôn nhân. Tôi không biết phải làm gì".

Ảnh minh họa: Internet

Anh Jake nói thêm: "Tôi sợ rằng nếu tôi nói với vợ tôi về việc bạn gái cũ của tôi mang thai, thì em ấy sẽ bỏ tôi mất".

Ảnh minh họa: Internet

Sau khi câu chuyện được đăng tải, cư dân mạng khuyên anh Jake:

“Anh nên đưa bạn gái cũ đi khám phụ khoa để có được chẩn đoán chính xác”

"Việc mang thai ngoài ý muốn có thể gây khó khăn cho cả hai bạn. Nhưng bạn gái cũ muốn giữ lại đứa bé, bạn nhất định phải nói với vợ"

Sự lựa chọn hoàn toàn là ở họ, nhưng trên hết, có vẻ như giữa anh Jake và bạn gái cũ cũng như giữa anh Jake và vợ mới cần phải có nhiều cuộc trò chuyện.