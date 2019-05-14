Nếu không bỏ được chồng vô tâm thì phụ nữ hãy sống có tâm với bản thân mình và con cái

Tâm sự gia đình 14/05/2019 05:30

Con cái không có tội, bản thân lại càng không. Vì vậy khi chồng đã vô tâm, đàn bà đừng tự nhẫn tâm với chính mình cũng như những đứa con thơ.

Biết rằng sống chung với chồng vô tâm khó khăn trăm bề. Nhưng biết làm sao được, bởi đó đã là sự lựa chọn của bạn, bạn nhất định phải chịu trách nhiệm với quyết định đó. Nếu không bỏ chồng được thì hãy yêu thương bản thân mình một chút. Chồng đã không cần bạn thì bạn cũng nên biết tự bảo vệ lấy mình trong cuộc hôn nhân này.

Nếu không bỏ được chồng vô tâm thì phụ nữ hãy sống có tâm với bản thân mình và con cái - Ảnh 1
Đàn ông vô tâm, đàn bà hãy tự có tâm với chính mình - Ảnh minh họa: Internet

Thay vì suốt ngày đòi hỏi sự có tâm từ người đàn ông thì bây giờ hãy tự có tâm với chính mình. Bởi dù bạn có cố gắng thay đổi, dùng trăm phương ngàn kế, đàn ông cũng sẽ mãi như vậy mà thôi. Khi tình cảm đã nhạt, sự vô tâm của đàn ông là không thể tránh khỏi. Thế nên phụ nữ hãy tự biết lo cho mình.

Chồng không về nhà ăn cơm, hãy ăn cơm trước với con rồi đi ngủ sớm. Chồng không hỏi han quan tâm thì hãy tự lo cho sức khỏe của mình, buông những việc không đáng. Chồng không mua quà tặng mỗi dịp lễ Tết thì hãy tự kiếm tiền rồi đi mua cùng con.

Nếu không bỏ được chồng vô tâm thì phụ nữ hãy sống có tâm với bản thân mình và con cái - Ảnh 2
Hãy sống vì mình thôi, đàn bà ơi! - Ảnh minh họa: Internet

Chồng không đưa đi du lịch thì hãy tự đi cùng bạn bè, con cái. Bởi cuộc đời đàn bà đâu nhất thiết cứ dựa vào đàn ông. Đâu nhất thiết phải có chồng bên cạnh mới cảm thấy hạnh phúc.

Lỡ sống chung với người vô tâm rồi thì đừng trách móc ai cả. Đừng trách bản thân khi xưa đã không nhìn rõ lòng người. Cũng đừng trách người sao vội đổi thay. Mà hãy tự tạo niềm vui cho mình. Buông bỏ những điều không xứng đáng và tận hưởng cuộc sống như mình mong muốn. Một người vợ, người mẹ không nhất thiết suốt ngày ở trong bếp.

Nếu không bỏ được chồng vô tâm thì phụ nữ hãy sống có tâm với bản thân mình và con cái - Ảnh 3
Hạnh phúc chỉ chạm ngõ khi bạn biết yêu thương chính mình - Ảnh minh họa: Internet

Vai trò của một người phụ nữ không phải lúc nào cũng là cung phụng chồng. Mà bạn phải biết yêu thương lấy mình trước đã. Khi biết thương mình, bạn mới thấy sự vô tâm của chồng chẳng là gì cả. Đàn bà mà không thương mình thì ai thương đây. Đến bản thân bạn cũng không yêu thương chính mình thì có quyền gì đòi hỏi người ta phải tận tâm vì mình.

Thế nên từ nay phụ nữ đừng khóc lóc đòi hỏi sự có tâm từ một người đàn ông nữa. Bởi dù bạn có chết trước mặt, họ cũng chẳng quan tâm đâu. Lòng đã nguội lạnh là lúc đàn ông tàn nhẫn hơn bao giờ hết. Bạn càng cố gắng chỉ càng chuốc khổ đau cho mình mà thôi.

Nếu không bỏ được chồng vô tâm thì phụ nữ hãy sống có tâm với bản thân mình và con cái - Ảnh 4
Đàn ông đã vô tâm thì đàn bà cũng đừng nhẫn tâm với bản thân và con - Ảnh minh họa: Internet

Nhiều người thường nghĩ sống với chồng vô tâm khổ quá thì bỏ đi. Nhưng thực tế, ít có người phụ nữ nào đang tâm bỏ chồng. Bởi trong lòng họ còn tình còn nghĩa, còn thương, còn yêu nên không thể dứt được. Hơn nữa có nhiều chị em vì định kiến, vì danh dự gia đình nên không buông bỏ được cuộc hôn nhân của mình.

Nếu không thể bỏ chồng thì hãy sống cuộc đời mình thích. Người ta vẫn nói hôn nhân muốn hạnh phúc thì hai người phải cùng nhau vun vén. Đúng, nhưng một mình bạn cũng có thể tự tìm niềm vui với những đứa con của mình mà chẳng cần đến người đàn ông bên cạnh.

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Phụ nữ hiện đại nói không với đánh ghen dưới mọi hình thức. Họ chỉ thách thức nhân tình có gan thì đến lấy, sẵn sàng nhường chồng mà không một lời oán than hay trách móc.

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