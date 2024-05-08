Lúc vợ vừa vào phòng sinh, bác sĩ nói một câu khiến tôi ngỡ ngàng thì ra bấy lâu nay đã bị lừa thế này

Tâm sự gia đình 08/05/2024 16:32

Sau khi sinh con, sức khỏe của vợ dần dần hồi phục, Lý đón vợ về nhà. Đến lúc này anh chỉ hỏi vợ một câu: “Nguyên nhân sinh sớm em không có gì muốn nói với anh sao?”

Vợ chồng Lý kết hôn được gần 3 năm thì người vợ mang thai, khi mới kết hôn, hai vợ chồng đều không kế hoạch gì nhưng vẫn chưa có tin vui khiến cả hai đều khá lo lắng. Lý muốn đưa vợ đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe nhưng vợ anh nói rằng: “Không có vấn đề gì đâu, con cái cũng là duyên số, khi duyên chưa đến thì mình đợi thêm một thời gian nữa”. Chẳng thể ngờ rằng, sau cuộc trò chuyện này vợ Lý đã mang thai.

 

Sau khi vợ có thai, Lý khuyên vợ nên đi khám thai định kỳ, anh muốn đưa vợ đi. Vậy nhưng người vợ một mực từ chối, cô nói rằng sẽ đi khám thai với điều kiện Lý không được đi cùng. Thấy vậy Lý đành đồng ý, chỉ cần vợ chịu đi khám thai, anh có đi cùng hay không cũng không quan trọng.

Vợ Lý rủ một người bạn thân đi khám thai cùng, trong suốt thai kỳ. Là chồng, Lý có phần lo lắng nhưng vợ không đồng ý nên anh không thể đi cùng vợ. Tuy nhiên tháng trước vợ Lý nói rằng, sức khỏe của cô có vấn đề nên sẽ sinh con sớm. Lý không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tháng nào vợ anh cũng khám thai định kỳ, lẽ nào bác sĩ không sớm phát hiện ra điều này sao?

Lúc vợ vừa vào phòng sinh, bác sĩ nói một câu khiến tôi ngỡ ngàng thì ra bấy lâu nay đã bị lừa thế này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Khi vợ sinh con, Lý đến gặp bác sĩ từng khám thai cho vợ để hỏi rõ vấn đề. Vị bác sĩ này nói rằng, trước đây vợ Lý đã phá thai rất nhiều lần nên ảnh hưởng đến sức khỏe. Lý làm chồng sao không biết chuyện này? Nếu không phải tháng nào cũng đi khám thai định kỳ thì khó mà giữ được đứa con này rồi. Nghe đến đây, Lý vô cùng bàng hoàng, thì ra đây chính là lý do khiến vợ anh không muốn anh đưa đi khám thai.

Nghe bác sĩ nói xong, Lý im lặng đi ra ngoài, nhìn thấy dáng vẻ tiều tụy của vợ, Lý chưa bao giờ nghĩ mình lại bị lừa như thế. Sau khi sinh con, sức khỏe của vợ dần dần hồi phục, Lý đón vợ về nhà. Đến lúc này anh chỉ hỏi vợ một câu: “Nguyên nhân sinh sớm em không có gì muốn nói với anh sao?”

 

Biết không thể giấu thêm, vợ Lý đành nói ra sự thật, cô xin chồng tha thứ cho mình. Lý nói với vợ rằng, anh không quan tâm đến quá khứ của vợ, anh chỉ cần biết đứa con này có phải là con của anh hay không mà thôi. Người vợ khẳng định đứa trẻ là con của Lý, sau khi chính thức qua lại với Lý, cô chưa từng làm điều gì có lỗi với chồng. Sau nhiều ngày suy nghĩ, Lý quyết định tha thứ mọi chuyện, anh sẽ cùng vợ vun đắp cho gia đình và chăm sóc cho con thật tốt.

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