Làm gì khi con dâu bị bố chồng quấy rối?

Không ít người im lặng trước sự việc này. Bởi họ quan niệm một sự nhịn là chín sự lành. Đặc biệt đây lại là người vô cùng quan trọng với chồng mình nữa. Mối quan hệ với gia đình chồng sẽ được an toàn hơn khi câu chuyện bí mật đó chỉ có hai người biết. Khi bị quấy rối, con dâu không dám lên tiếng cũng một phần bởi những định kiến khắt khe. Họ sợ khi lên tiếng sẽ bị dè bỉu, họ sợ không dám đối diện với gia đình nhà chồng trong tương lai, không dám đối diện với những lời ra tiếng vào từ những người xung quanh.

Con dâu – bố chồng là mối quan hệ vô cùng nhạy cảm. Bề ngoài có vẻ không có gì, bởi bố chồng thường là người không mấy khi gần gũi, cũng không quá khắt khe với con dâu. Tuy nhiên, bố chồng lại là người thường dành rất nhiều tình thương cho con dâu, trái ngược với mẹ chồng. Có lẽ cũng chính bởi người khác không để ý và dị nghị quá nhiều với mối quan hệ này mà người trong cuộc lại có rất nhiều bí mật, nhiều điều thầm kín.

Lời ra tiếng vào, những dị nghị, những đồn đoán dễ dàng nảy sinh xung quanh câu chuyện này. Là con dâu, bạn hãy là người chủ động để giải quyết. Hãy để cho chồng bạn có quyền được biết sự thật. Đó là người đáng tin duy nhất để bạn có thể chia sẻ. Họ có thể giúp bạn tìm ra cách giải quyết vấn đề.

Khi bị quấy rối, im lặng không phải là cách. Nếu im lặng mà sự việc không còn tiếp diễn nữa thì câu chuyện lại khác. Nhưng thông thường không có việc câu chuyện chỉ xảy ra một lần. Đã để chuyện xảy ra một lần thì chắc chắn sẽ có những lần sau. Và hậu quả để lại vô cùng nặng nề. Nếu không giải quyết vấn đề này dứt điểm, điều đó sẽ dai dẳng, âm ỉ trong cuộc sống của mỗi người, để lại những vết thương không nhỏ, đặc biệt đối với con dâu.

Trốn tránh cũng không phải là cách. Bạn và bố chồng đã trở thành người cùng một nhà, không thể trốn tránh mãi được, rồi đến một lúc nào đó, hai người cũng phải gặp nhau, phải đối diện với sự thật. Chỉ có cách giải quyết vấn đề đến từ hai người, câu chuyện mới có thể được giải quyết một cách trọn vẹn.

Thẳng thắn nói chuyện riêng tư với bố chồng có lẽ là cách tốt để giải quyết vấn đề. Chỉ có điều, những lời bạn nói có đủ khéo léo, có đủ thuyết phục để bố chồng cảm thấy xấu hổ mà dừng lại những hành động sai trái của mình hay không. Nếu có thể, hãy để câu chuyện chìm vào dĩ vãng, kết thúc bằng sự ăn năn hối lỗi của bố chồng. Có thể, đó cũng là cách tốt nếu như bạn thực sự hiểu được tính cách của bố chồng và biết cách làm cho họ phải cảm thấy hối hận.

Hãy tìm đến sự trợ giúp của chồng để giải quyết vấn đề - Ảnh minh họa: Internet

Hãy biết giữ khoảng cách và giữ phẩm giá của mình

Phận làm dâu, có những điều thầm kín không thể chia sẻ cùng ai. Mỗi người một hoàn cảnh khác nhau mà những người ngoài cuộc đôi khi không biết hết được. Có người gặp rắc rối với những định kiến của mẹ chồng, có người không thể sống chung với anh chị em nhà chồng. Và cũng có những người đối diện với những thái độ, hành động quá đà của bố chồng.

Khi biết được những vấn đề mà mình phải đối diện, hãy cố gắng giữ khoảng cách với những người có thể xâm hại đến đời sống riêng tư của mình. Nếu không cần thiết thì đừng gần gũi, đừng nói chuyện nhiều quá, đừng gây sự chú ý, đừng làm cho mọi chuyện không thể diễn biến khác hơn. Nói cách khác, dù trong trường hợp nào đi chăng nữa, bạn cũng nên chuẩn bị sẵn đường lui cho bản thân mình.

Là một người phụ nữ, bạn có quyền được hạnh phúc. Hãy giữ phẩm giá của mình để ai cũng phải tôn trọng bạn, không có lí do, nguyên cớ gì để xâm phạm đến cơ thể, lòng tự trọng của bạn. Phụ nữ có quyền yếu đuối, có quyền được khát khao tình yêu thương, nhưng để người khác xâm phạm đến quyền riêng tư thì không.

Hãy mạnh mẽ đối diện với những vấn đề xảy đến trong cuộc sống của mình. Hãy cư xử khéo léo và tìm sự trợ giúp từ những người đáng tin nếu như bạn đang bị xâm phạm đến đời sống riêng tư của mình.