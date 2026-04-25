Không đánh ghen ầm ĩ, người vợ bình thản dẫn 2 'vị khách đặc biệt' đến tân gia nhà tiểu tam khiến chồng quỳ lạy van xin

Tâm sự gia đình 25/04/2026 12:30

Tôi thấy nghi ngờ nên ghé qua công ty của chồng. Lúc tôi sang thì bắt gặp cô kế toán đang nhăn nhó làm sổ sách. Tôi tình cờ liếc mắt qua thì thấy chồng tôi gần đây có những khoản chi không ghi rõ lý do.

Gia đình tôi khá ấm êm, hai vợ chồng cùng hai con một trai một gái. Tôi và chồng cũng biết kiếm tiền nên đời sống vật chất tương đối tốt. Tất nhiên là vợ chồng thì phải có cãi vã, nhưng nhìn chung tôi khá hài lòng với cuộc sống hôn nhân của mình. Tôi luôn cố gắng giữ gìn mái ấm nhỏ này. Đến khi tôi bàng hoàng phát hiện chồng ngoại tình, thậm chí là mua cả căn chung cư đắt tiền cho nhân tình…

Chồng tôi mở một công ty riêng. Gần đây, tôi tập tành kinh doanh nên ít khi đến văn phòng làm việc của chồng. Phần vì tôi đang chuẩn bị hàng hóa để khai trương, phần vì tôi lo tìm chỗ học cho con gái lớn chuẩn bị vào lớp một. Đến một ngày, sau khi mọi việc được sắp xếp ổn thỏa, tôi định gọi cho chồng, rủ anh ra ngoài ăn tối. Nhưng điện thoại của anh không ai bắt máy. Tôi thấy rất lạ, vì thông thường chồng tôi dù có đang họp cũng sẽ nhắn tin báo tin. Nhưng lần này không có gì cả. 

Tôi thấy nghi ngờ nên ghé qua công ty của chồng. Lúc tôi sang thì bắt gặp cô kế toán đang nhăn nhó làm sổ sách. Tôi tình cờ liếc mắt qua thì thấy chồng tôi gần đây có những khoản chi không ghi rõ lý do. Cô kế toán biết không thể giấu được, đành khai chồng tôi dạo này thường xuyên chi tiền như thế.

Tôi bắt đầu nghi ngờ chồng ngoại tình, nhưng tôi không có chứng cứ. Tôi nói với cô kế toán đừng để chồng biết tôi đến đây. Sau đó, tôi thuê thám tử điều tra chồng. Suốt những ngày đợi kết quả, tôi làm gì cũng không xong, trong lòng như có lửa đốt. Nhiều khi tôi nghĩ nếu chồng phản bội thì tôi sẽ ly hôn ngay. Nhưng thấy con đi tới ôm mẹ thủ thỉ, tôi lại không đành. Tôi phải kiên cường lên để giữ gia đình cho con!

 

Kết quả như tôi nghi ngờ, chồng tôi ngoại tình, còn chi hẳn 5 tỷ để mua nhà cho nhân tình. Hai người họ thường xuyên lén lút gặp nhau, chồng tôi giấu rất kỹ. Anh còn dẫn bồ đi chơi khắp nơi.

Tôi vạch trần chồng bằng xấp ảnh ôm ấp bồ. Chồng tôi hoảng hốt vô cùng. Thấy anh ta đang chuẩn bị cầu xin thì tôi đã nói ngay muốn anh qua nhà bồ đi. Tôi nói cần thời gian để suy nghĩ. Thấy không thể lay chuyển được tôi, chồng dọn đồ đi.

Sau đó 5 ngày, tôi nói với chồng sẽ đến gặp anh và nhân tình, ba mặt một lời giải quyết. Chồng tôi ban đầu rất sợ tôi làm loạn, nhưng tôi hứa sẽ không làm ai mất mặt nên anh đành đồng ý.

Đứng trước cửa đón tôi và hai con đến, cả chồng tôi và ả nhân tình đều xanh mặt. Tôi bình thản dẫn con vào nhà mới của bồ, nói với con:

“Các con cứ đi lòng vòng chơi, đây là nhà mới bố mới mua đó!”.

Con út của tôi còn ngây thơ hỏi:

“Thế mình ở đây hả mẹ? Cô này có phải người giúp việc của mình không mẹ?”.

Chồng tôi vội kéo tôi vào phòng, van xin tôi mang hai con đi. Anh dù có trăng hoa bên ngoài cũng không muốn con biết chuyện xấu mình làm, sợ con xem thường anh. Anh còn cam đoan sẽ chấm dứt với nhân tình. Tôi nhẹ nhàng đồng ý nhưng đưa ra điều kiện phải để tôi đứng tên căn nhà này. Chồng tôi hết cách, đành phải gật đầu khó khăn.

Ả nhân tình sau đó phải ra khỏi căn nhà của chồng tôi. Dù trước đó ả ta nhất quyết không chịu, nhưng làm gì chống được những biện pháp mạnh của tôi. Tuy nhiên, tôi chắc chắn không dễ dàng tha thứ cho chồng, tôi chỉ là đang giữ lấy gia đình cho con của mình!

Thấy bố chồng đứng trước phòng chị giúp việc lén lau nước mắt, tôi "ngã quỵ" trước sự thật

Bố chồng bất ngờ quay lại nhìn tôi, tôi giật mình quay người đi như chưa có chuyện gì. Tôi thấy lạ quá nên kể lại cho chồng nghe. Sau đó hình như anh có nói chuyện với bố chồng rồi kể lại tôi nghe một bí mật động trời.

Không đánh ghen ầm ĩ, người vợ bình thản dẫn 2 "vị khách đặc biệt" đến tân gia nhà tiểu tam khiến chồng quỳ lạy van xin

Không đánh ghen ầm ĩ, người vợ bình thản dẫn 2 "vị khách đặc biệt" đến tân gia nhà tiểu tam khiến chồng quỳ lạy van xin

Kinh ngạc trước cảnh tượng chó hoang tấn công rắn hổ mang để cứu 30 trẻ em và cái kết

Đang làm lễ cưới bỗng chồng cũ bế con đến bỏ vào tay, nghe anh nói một câu tôi "ngã quỵ" rồi chạy đuổi theo trong vô vọng

Sử dụng kỹ thuật câu cá truyền thống, nữ ngư dân đã bắt được con cá khổng lồ nặng 121 kg, dài 2,28 mét

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (26/4-27/4), 3 con giáp được Thần Tài độ mệnh, Quý Nhân bám gót, tiền về như thác đổ, giàu sang phú quý hơn người

Bất ngờ với 5 lợi ích sức khỏe từ loại rau dại ngoài vườn nhà: "Thần dược" rẻ tiền giúp thải độc, đẹp da

Sốc: Mua máy sấy cũ, người đàn ông phát hiện đầy tiền mặt bên trong và cái kết

Hả hê nhìn chồng cũ "muối mặt" mang tiền cầu xin vợ cũ sau 4 năm chung sống với cô osin mưu mô

Nửa đêm nghe tiếng gõ cửa, tôi chạy ra thì thấy cháu chồng ướt hết người, miệng mấp máy xin được nhận nuôi

Lấy nhau 8 năm chưa có con, chồng đi khắp nơi chạy chữa mà không biết bí mật lớn nhất nằm trong ngăn kéo phòng ngủ

Tiêm 30 lọ huyết thanh cứu chủ trang trại nuôi hàng nghìn con rắn

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 25/4/2026, 3 con giáp thời thế thay đổi, vận may bùng nổ, Tiền Tài dư dả, Phú Quý đầy nhà, mọi điều thuận lợi

Công an vào cuộc vụ một gia đình tố bị hàng xóm liên tục đe dọa, hành hung

Đang làm lễ cưới bỗng chồng cũ bế con đến bỏ vào tay, nghe anh nói một câu tôi "ngã quỵ" rồi chạy đuổi theo trong vô vọng

Chồng lẻn vào phòng chị dâu lúc 2 giờ sáng, tôi chết sững chứng kiến hành động của anh qua khe cửa

Cháu nhỏ ngủ ''ngoan'' bất thường, tôi âm thầm theo dõi rồi "ngã quỵ" khi thấy thứ chị dâu lén cho vào bình sữa

Chứng kiến cảnh vợ mặn nồng với kẻ lạ ngay tại phòng khách, hành động sau đó của tôi khiến ai cũng bàng hoàng

Mẹ tặng quà cưới cho chị họ "khủng" gấp 10 lần con đẻ, chồng tôi tức giận đòi hủy hôn

Chạm mặt vợ cũ gợi cảm sau 2 năm ly hôn, nghe cô ấy thều thào van nài một câu mà tim tôi đập loạn nhịp