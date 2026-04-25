Chồng nổi điên nếu tôi chạm vào bức tranh cũ mèm trong kho, một đêm lén tháo nó xuống, tôi "chết lặng" phát hiện sự thật rùng mình

Tâm sự gia đình 25/04/2026 13:00

Tôi cực kì khó chịu, không hiểu vì lý do gì mà chồng tôi cố chấp với bức tranh đó như thế. Tôi chỉ cảm thấy dù là lý do gì thì cũng không cần phải treo nó ngay giữa phòng khách mới toanh như thế. 

Tôi và chồng lấy nhau đã 6 năm. Tôi luôn nghĩ mình may mắn khi lấy được người chồng tốt như anh. Chồng tôi rất thương yêu vợ con, luôn xem trọng gia đình. Anh luôn dành hết thời gian rảnh rỗi cho người thân. Anh còn rất quý mến nhà vợ, xem như người thân của mình. Cũng vì thế mà bố mẹ tôi thật lòng thương anh như con ruột.

Sau nhiều năm tiết kiệm tiền, chúng tôi mua được một căn nhà nho nhỏ như đủ đầy tiện nghi. Khi chuyển đồ đạc qua nhà mới, chúng tôi thống nhất sẽ bỏ bớt những đồ cũ không cần thiết. Nhưng chồng tôi sống chết đòi giữ lại một bức tranh đã cũ tới mức ố vàng không nhìn rõ màu sắc. Anh còn nói bức tranh đó rất đặc biệt, không thể thiếu trong nhà.

 

Ảnh minh họa: Internet

Chồng tôi còn đòi treo bức tranh cũ mèm đó trong phòng khách mới khang trang. Tới mức khách đến chơi nhà thấy bức tranh đó còn chê cười vợ chồng tôi tiết kiệm tiền quá. Họ không biết rằng chẳng phải tôi hà tiện không mua bức khác đẹp và mới hơn, mà là do chồng tôi. Tôi cực kì khó chịu, không hiểu vì lý do gì mà chồng tôi cố chấp với bức tranh đó như thế. Tôi chỉ cảm thấy dù là lý do gì thì cũng không cần phải treo nó ngay giữa phòng khách mới toanh như thế. 

Đến một hôm chồng đi công tác, tôi quyết định lấy bức tranh đó xuống để đem cất thì bất ngờ phát hiện một bí mật động trời. Khung cố định của bức tranh bị bung ra, rơi xuống một tấm ảnh cũ kỹ. Khi tôi cầm lên xem thì chết sững khi thấy trong hình là người yêu cũ của chồng đã mất cách đây nhiều năm.

Thấy người trong ảnh đang cười dịu dàng mà tôi lạnh cả người. Chồng tôi giữ lại hình của người cũ đã mất thật sự khiến tôi hoảng hốt. Chẳng lẽ anh còn thương nhớ người cũ, muốn giữ lại chút gì đó của cô ta trong ngôi nhà của mình? Tôi thật sự rất hoang mang, dù sao cũng là người đã mất, còn là người cũ của chồng. Tôi phải làm sao đây với tấm ảnh này và chồng mình?

Thấy bố chồng đứng trước phòng chị giúp việc lén lau nước mắt, tôi "ngã quỵ" trước sự thật

Bố chồng bất ngờ quay lại nhìn tôi, tôi giật mình quay người đi như chưa có chuyện gì. Tôi thấy lạ quá nên kể lại cho chồng nghe. Sau đó hình như anh có nói chuyện với bố chồng rồi kể lại tôi nghe một bí mật động trời.

Đang làm lễ cưới bỗng chồng cũ bế con đến bỏ vào tay, nghe anh nói một câu tôi "ngã quỵ" rồi chạy đuổi theo trong vô vọng

Sử dụng kỹ thuật câu cá truyền thống, nữ ngư dân đã bắt được con cá khổng lồ nặng 121 kg, dài 2,28 mét

Bất ngờ với 5 lợi ích sức khỏe từ loại rau dại ngoài vườn nhà: "Thần dược" rẻ tiền giúp thải độc, đẹp da

Sốc: Mua máy sấy cũ, người đàn ông phát hiện đầy tiền mặt bên trong và cái kết

Hả hê nhìn chồng cũ "muối mặt" mang tiền cầu xin vợ cũ sau 4 năm chung sống với cô osin mưu mô

Nửa đêm nghe tiếng gõ cửa, tôi chạy ra thì thấy cháu chồng ướt hết người, miệng mấp máy xin được nhận nuôi

Lấy nhau 8 năm chưa có con, chồng đi khắp nơi chạy chữa mà không biết bí mật lớn nhất nằm trong ngăn kéo phòng ngủ

Bị chê con không giống bố, tôi quyết làm một việc khiến ai nấy ngỡ ngàng, mẹ chồng im lặng

Hãnh diện vì cưới được vợ ngoan, đến ngày cưới, chú rể tái mặt với đoàn khách không mời mà đến

Tiêm 30 lọ huyết thanh cứu chủ trang trại nuôi hàng nghìn con rắn

Công an vào cuộc vụ một gia đình tố bị hàng xóm liên tục đe dọa, hành hung

Không đánh ghen ầm ĩ, người vợ bình thản dẫn 2 "vị khách đặc biệt" đến tân gia nhà tiểu tam khiến chồng quỳ lạy van xin

Đang làm lễ cưới bỗng chồng cũ bế con đến bỏ vào tay, nghe anh nói một câu tôi "ngã quỵ" rồi chạy đuổi theo trong vô vọng

Chồng lẻn vào phòng chị dâu lúc 2 giờ sáng, tôi chết sững chứng kiến hành động của anh qua khe cửa

Cháu nhỏ ngủ ''ngoan'' bất thường, tôi âm thầm theo dõi rồi "ngã quỵ" khi thấy thứ chị dâu lén cho vào bình sữa

Chứng kiến cảnh vợ mặn nồng với kẻ lạ ngay tại phòng khách, hành động sau đó của tôi khiến ai cũng bàng hoàng

Mẹ tặng quà cưới cho chị họ "khủng" gấp 10 lần con đẻ, chồng tôi tức giận đòi hủy hôn

