Khi một người đàn ông tham lam đi kèm một ả đàn bà lẳng lơ thì tan cửa nát nhà

Đàn ông không tham lam thì sẽ không ngoại tình. Đàn bà không lẳng lơ sẽ không ngã vào lòng đàn ông khi biết rằng họ đã có vợ. Khi hai người có tính cách như vậy gặp nhau hậu quả sẽ là tan cửa nát nhà, mang đau khổ đến cho biết bao nhiêu con người.

Đàn ông ngoại tình thường ngụy biện rằng do bia rượu, do ả đàn bà chủ động mồi chài lẳng lơ. Họ thường bảo, đàn ông nào chịu nổi khi đàn bà chủ động mời chào? Nghe ra thì đàn ông vô tội lắm nhưng nếu bản thân anh không mong muốn đàn bà nào dám ôm? Đàn ông khi mang tội thường thề thốt rằng chỉ yêu vợ, trên đời này vợ là duy nhất. Nhưng các bà vợ nên nhớ một điều rằng, xúc cảm về tình dục của đàn ông luôn luôn là thật. Nếu anh ta không muốn thì chẳng ai có thể ép được. Đàn ông tham lam, chỉ muốn thêm chứ không bao giờ muốn bớt - Ảnh minh họa: Internet Trên đời này có những người đàn bà hết sức trơ trẽn. Người ta có vợ có con, mặc kệ! Vẫn ra sức giành giật, ra sức mồi chài. Những người đàn bà này có sự ngộ nhận rất lớn về bản thân mình: Xinh đẹp, quyến rũ, gợi cảm… Mặt khác có nhiều người còn nhân danh tình yêu cho thứ tình cảm ích kỉ của mình. Họ đến với đàn ông có gia đình không cần danh phận, không cần người đàn ông công khai. Họ nũng nịu với đàn ông rằng, cho họ ở bên để an ủi những lúc buồn phiền. Và rồi, trước thứ mật ngọt chết người ấy, đàn ông mê mẩn lao đầu vào.

Đàn ông thì tham lam vô cùng, đã có vợ lại muốn có thêm nhân tình. Nhiều người đàn ông sau khi bị phát hiện, thề thốt quay về với vợ nhưng rồi lại “ngựa quen đường cũ”. Bởi đàn ông chỉ muốn thêm chứ không bao giờ muốn bớt. Nếu được lựa chọn giữa vợ và nhân tình, nhiều gã còn ích kỉ muốn có cả hai. Thử hỏi, với một người đàn ông có bản chất tham lam đã ăn sâu vào máu, anh ta có thỏa mãn không khi cuộc sống bên cạnh chỉ có duy nhất một người đàn bà là vợ? Nhiều người phụ nữ lẳng lơ, biết người ta có vợ vẫn cố mồi chài - Ảnh minh họa: Internet Với một ả đàn bà lẳng lơ, đạp đổ nhân cách đi cướp chồng người với một gã đàn ông lòng dạ tham lam ai sẽ là kẻ có tội nhiều hơn? Là người vợ khôn ngoan đừng cố công tìm hiểu nguyên nhân sâu xa ai là người chào mời, cũng đừng tin vào lời ngụy biện của ai cả. Cả hai con người ích kỉ tàn nhẫn đó, chỉ vì thứ bản năng thấp kém của con người mà bất chấp ăn nằm với nhau.

Công thức hoàn hảo của mọi cuộc ngoại tình luôn luôn là như thế: Một gã đàn ông tham lam đi kèm một ả lẳng lơ, dâm đãng. Khi họ nhân danh tình yêu để đến với nhau, sống ngây ngất trong thứ cảm xúc của xác thịt thì lại gây đau đớn cho một người đàn bà khác. Hạnh phúc gia đình bị đạp đổ dưới chân, những đứa con thơ ngơ ngác trong sự bất hạnh của người lớn. Vết thương do ngoại tình gây ra quá đau đớn, là vết nứt không bao giờ có thể xóa nhòa trong tâm trí của người vợ. Chừng nào còn tồn tại những gã đàn ông tham lam và những người đàn bà lẳng lơ, chừng đó còn nhiều gia đình tan nát - Ảnh minh họa: Internet Nhưng đàn ông khi ngoại tình sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến hậu quả. Họ chỉ nghĩ được rằng khi ôm nhân tình, khi lên giường với người đàn bà khác họ sẽ có thêm chứ không hề mất. Đàn bà lẳng lơ thì luôn mồm nhân danh tình yêu, nhân danh con tim để giành giật chồng người. Khi hai con người như thế này còn tồn tại trên cuộc đời, chừng ấy sẽ còn rất nhiều ngôi nhà tan nát.

Với đàn bà, sự quen thuộc là sợi dây ràng buộc với người đàn ông dù không hạnh phúc Đàn bà quen thuộc với vòng tay, với bờ vai người đàn ông, với mùi cơ thể, quen rằng cuộc sống mình có sự hiện diện của họ như một điều tất yếu. Khi đứng trước lựa chọn rằng tiếp tục ở lại hay từ bỏ, đàn bà vẫn có xu hướng lựa chọn những điều quen thuộc.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khi-mot-nguoi-dan-ong-tham-lam-di-kem-mot-a-dan-ba-lang-lo-thi-tan-cua-nat-nha-282097.html