Khi mẹ chồng không thích con dâu, phải chăng cố gắng chỉ làm mọi điều tồi tệ hơn?

Tâm sự gia đình 20/10/2018 05:30

Mâu thuẫn mẹ chồng – nàng dâu là câu chuyện từ xưa đến nay vẫn chưa có hồi kết. Mỗi người có một lí lẽ riêng để câu chuyện trở nên phức tạp. Khi mẹ chồng không thích con dâu thì nên làm như thế nào? Phải chăng, khi đã không ưa, cố gắng chỉ làm cho mọi điều trở nên tồi tệ hơn?

Có lẽ những băn khoăn, ấm ức của mỗi người trong mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu cũng khó được hóa giải nếu như không có người chấp nhận xuống nước trước. Sống chung một nhà, ăn cùng một mâm cơm và có mối liên hệ khăng khít với nhau, thật khó để tránh được những hiểu lầm, cãi vã. Nhưng nếu cả hai cùng cố gắng, cùng hi sinh cho hạnh phúc chung, mọi điều sẽ không khó như bạn nghĩ.

Để mẹ chồng thích con dâu không phải là chuyện một sớm một chiều

Không phải ngẫu nhiên mà mối quan hệ của phần lớn các bà mẹ chồng và nàng dâu đều có những khúc mắc khó tháo gỡ. Bởi mẹ chồng là người đã yêu thương, nuôi nấng con trai nên người. Nhưng người đi cùng con trai họ đến cuối cuộc đời chính là con dâu. Phụ nữ thường rất ích kỉ, họ không muốn chia sẻ người mình yêu thương cho bất kì ai. Cuộc sống lại có những khúc mắc, vấn đề cơm áo gạo tiền, bất mãn, hằn học nên người ta thường đánh mất đi những kỉ niệm đẹp và hằn sâu vào trong tâm trí những toan tính.

Để mẹ chồng thích con dâu không phải là chuyện một sớm một chiều
Để mẹ chồng thích con dâu không phải là chuyện một sớm một chiều - Ảnh minh họa: Internet

Khi con dâu về nhà chồng, không được mẹ chồng thương yêu cũng là điều dễ hiểu. Đó không phải là câu chuyện một sớm một chiều mà làm được. Để dành được tình yêu thương từ mẹ chồng, các nàng dâu phải là người cực kì khéo léo, rộng lượng và kiên nhẫn. Tuy nhiên câu chuyện đó, không phải không có người làm được.

Khéo léo và rộng lượng – con dâu sẽ sớm lấy được lòng mẹ chồng

Khi bạn nhận ra rằng mẹ chồng bạn vốn có những ác cảm hoặc cảm xúc tiêu cực khi ở gần bạn, bạn cần một sự khéo léo và kiên trì. Không có người phụ nữ nào khó cảm hóa, chỉ có điều bạn có biết cách hay không mà thôi. Có những mẹ chồng khó tính đến mức gạt phắt đi những gì mà con dâu mình làm. Họ khó chấp nhận, khó đồng cảm, khó thấu hiểu cho nỗi lòng của con dâu. Bởi vì trong họ vốn đã có những quan điểm quy chụp, những suy nghĩ không mấy tích cực đối với con dâu. Đừng lo lắng, có thể bạn chưa hiểu mẹ chồng của mình mà thôi.

Điều đầu tiên mà bạn nên làm khi đối diện với một bà mẹ chồng khó tính, đó là thấu hiểu họ. Hãy cố gắng tìm hiểu xem mẹ chồng mình yêu gì, ghét gì, muốn làm gì, sở thích của bà là gì, bà mong muốn điều gì ở những người xung quanh. Những sở thích đó sẽ là yếu tố kết nối bạn với mẹ chồng mình đến gần nhau hơn. Bạn có thể tặng cho mẹ chồng những món quà đúng với sở thích của bà trong ngày sinh nhật. Bạn có thể tránh làm những việc mà mẹ chồng không thích, làm những điều mà mẹ chồng bạn muốn nhìn thấy. Một món ăn đơn giản nhưng hợp với sở thích và đúng thời điểm cũng là một dấu mốc quan trọng khiến cho bạn gần hơn với mẹ chồng của mình.

Khéo léo và rộng lượng, con dâu sẽ sớm lấy được lòng mẹ chồng
Khéo léo và rộng lượng, con dâu sẽ sớm lấy được lòng mẹ chồng - Ảnh minh họa: Internet

Những người mẹ chồng khó tính cần có sự kiên trì và rộng lượng của con dâu. Nếu bạn muốn hạnh phúc lâu dài, nếu bạn không muốn làm phật lòng những người trong gia đình, hãy chấp nhận là người hi sinh. Đôi lúc bạn cũng nên từ bỏ một vài sở thích cá nhân, từ bỏ thời gian vui chơi và chăm sóc bản thân,… Nếu mẹ chồng bạn hiểu được những hi sinh và sự tinh tế ở bạn, chắc chắn mối quan hệ giữa hai người sẽ được cải thiện rất nhiều.

Rồi bạn sẽ nhận ra không khó để được mẹ chồng yêu

Sau những gì bạn làm, bạn cũng sẽ nhận ra rằng, không có người mẹ chồng nào thực sự khó tính hay khó ưa. Chỉ có điều bạn đã thực sự hiểu họ hay chưa. Bà có thể là người vô cùng khó tính và khắt khe. Nhưng nếu bạn làm dịu đi những cơn tức giận, hằn học, những định kiến trong suy nghĩ của họ, bạn sẽ có thể khiến cho mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu trở nên dễ chịu hơn.

Rồi bạn sẽ nhận ra không khó để được mẹ chồng yêu
Rồi bạn sẽ nhận ra không khó để được mẹ chồng yêu - Ảnh minh họa: Internet

Hạnh phúc gia đình, càng có nhiều người chấp nhận hi sinh, chấp nhận buông bỏ cái tôi cá nhân, thì càng bền vững. Hãy cứ yêu thương, suy nghĩ cho nhau nhiều hơn, bạn sẽ nhận thấy rằng: "Thì ra cả người mà trước đây mình từng khát khao không chạm mặt cũng đáng yêu vô cùng".

 

7 nguyên tắc để cải thiện mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu

7 nguyên tắc để cải thiện mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu

Mẹ chồng nàng dâu là chủ đề muôn thủa và tới nay vẫn nhiều nàng dâu nhất là dâu mới về nhà chồng phải "rùng mình khiếp sợ". Để cải thiện mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu tốt đẹp hơn các nàng đừng bỏ qua những nguyên tắc dưới đây.

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