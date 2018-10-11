7 nguyên tắc để cải thiện mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu

Mâu thuẫn giữa mẹ chồng và con dâu thường xuất phát từ những việc rất nhỏ nhặt, nhưng nếu không biết cách giải quyết sẽ dễ đẩy lên cao trào, đỉnh điểm của mâu thuẫn. Do đó, chị em cần biết cách để không khí trong gia đình luôn hòa thuận.

Đã có không ít chị em phải trải qua tình cảnh khốn khổ vì sống cùng mẹ chồng khó tính. Đôi khi những ứng xử chưa khéo léo sẽ gây nên cảnh như nước với lửa. Vì vậy mà phụ nữ hiện đại không ai muốn chịu cảnh làm dâu và sống chung với mẹ chồng.

Tình cảm dành cho mẹ mình như thế nào thì nàng dâu hãy cứ nên áp dụng như vậy với mẹ chồng. Hãy dùng sự chân thành, tình cảm của bản thân để mẹ chồng yêu thương và quý trọng mình hơn.

Xem mẹ chồng như mẹ đẻ của mình

Chẳng hạn như cùng mẹ chồng đi chợ, nấu ăn, giặt đồ… Thấy những hành động này, mẹ chồng sẽ cảm thấy gần gũi với con dâu hơn và không còn tâm lý đề phòng, soi mói nữa.

Cùng mẹ chồng nấu ăn

2. Không lôi chồng vào khi có xung đột với mẹ chồng

Dù cho có những xung đột, khó chịu hay những điểm chưa vừa ý với mẹ chồng thì tốt nhất là không lôi ra để kể với chồng như kiểu lên án. Điều này chỉ khiến người chồng thấy khó xử không biết cách giải quyết sao cho ổn thỏa giữa vợ và mẹ.

Chồng khó xử không biết cách để giải quyết ổn thỏa giữa vợ và mẹ

Cần có cách hành xử khôn khéo, nên khép cửa tâm sự theo hướng mình sai và cần chồng cho lời khuyên để thêm hiểu mẹ chồng. Theo thời gian, mối quan hệ này sẽ được cải thiện rõ rệt.

Không nên lôi chồng vào "xung đột âm thầm" giữa mẹ chồng, nàng dâu

3. Nhẫn nhịn để hòa thuận trên dưới

Sống chung một nhà sẽ khó tránh lúc giận hờn lúc đằm thắm. Do đó, khi xảy ra mâu thuẫn thì nên biết cách chấn chỉnh cảm xúc tốt hơn và tránh lời qua tiếng lại.

Khi xảy ra mâu thuẫn thì nên tránh lời qua tiếng lại và biết giữ đúng đạo dâu con

Hãy giữ đúng đạo dâu con. Nên nhớ hành động mà ta thể hiện sẽ là cách ta giáo dục con cái trong nhà. Tôn ti trật tự trong gia đình là điều gắn liền với đạo đức và cách hành xử đúng mực của mỗi người.

Sẽ có lúc ta không sai, tuy nhiên phải thật khôn khéo để có cách giải quyết vấn đề thấu tình đạt lý, đừng tranh địa vị cao thấp với mẹ chồng trong gia đình.

Nhiều người con dâu không ưa mẹ chồng và tranh cãi tay đôi khi xảy ra bất hòa. Điều này là rất sai lầm vì dù rằng có thắng trong những trận đấu miệng thì sau đó nàng dâu sẽ hoàn toàn đánh mất "đạo con dâu” và sẽ không còn giữ được hình ảnh đẹp của bản thân.

Phải thật khôn khéo có cách giải quyết vấn đề thấu tình đạt lý và không tranh địa vị cao thấp với mẹ chồng

Theo đó, nàng dâu sẽ chẳng thế dành được sự tôn trọng của họ hàng và hàng xóm láng giềng. Chắc chắn sẽ chẳng ai có thể tôn trọng và kính nể một người con dâu không hiểu phép tắc, “trèo đầu cưỡi cổ” mẹ chồng.

Nàng dâu thông minh không nên cãi tay đôi với mẹ chồng

4. Hãy biết lắng nghe

Nên bình tĩnh lắng nghe, tìm hiểu nguyên nhân thực sự. Đừng cá nhân, ích kỷ hay cố chấp cho rằng chồng sai, mẹ chồng chưa tốt. Nó chỉ càng khiến mối quan hệ của hai người thêm khoảng cách.

Bình tĩnh lắng nghe để tìm hiểu nguyên nhân thực sự

Nên bình tĩnh lắng nghe để biết rõ ngọn ngành vấn đề mới giúp bạn cải thiện mối quan hệ.

5. Đừng ngại hỏi ý kiến mẹ chồng

Thay vì tự quyết định mọi việc, hãy nhờ mẹ chồng tư vấn giúp. Điều này sẽ giúp mẹ chồng cảm thấy mình được coi trọng hơn. Đừng để việc luôn tự xử lý công việc của mình gây ảnh hưởng xấu đến mối quan hệ với mẹ chồng.

Nhờ mẹ chồng tư vấn giúp

Tuy nhiên, với những vấn đề đơn giản, phát sinh hàng ngày thì cần biết cách tự giải quyết. Không nên việc gì cũng hỏi đến mẹ chồng vì sẽ khiến nàng dâu trở thành người không có kỹ năng giải quyết vấn đề trong mắt mẹ chồng. Cần đặc biệt hết sức lưu ý điều này.

6. Biết cách khen ngợi mẹ chồng

Dành những lời chân thành từ chính đáy lòng để khen ngợi mẹ chồng là cách giúp mẹ chồng thấy rất vui. Tuy nhiên, đây không nên là những lời chót lưỡi đầu môi, mà cần thực sự xuất phát từ lòng biết ơn.

Dành những lời chân thành từ chính đáy lòng để khen ngợi mẹ chồng

Đặc biệt, đừng kể bất cứ khuyết điểm của mẹ chồng với bất kỳ ai. Lời nói như con dao hai lưỡi, suốt ngày bới móc khuyết điểm của mẹ chồng chẳng hề có lợi ích gì mà chỉ cho thấy rằng đó là nàng dâu không biết trên dưới, không hiểu đạo hiếu làm người.

Thay vào đó, hãy học hỏi ưu điểm của mẹ chồng và biết cách chấn chỉnh lại bản thân mình khi nhìn thấy khuyết điểm của mẹ chồng. Không nhất thiết phải tìm cách thay đổi người khác, hãy thay đổi mình thì người khác sẽ tự khắc đổi thay!

7. Đừng nói xấu chồng trước mặt mẹ chồng

Một trong số những nguyên tắc cải thiện mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu đó là không nói xấu chồng trước mặt mẹ chồng. Mẹ chồng không thích con dâu cứ liên tục chê bai người con trai mình sinh ra trước mặt mình.

Không nên nói xấu chồng trước mặt mẹ chồng

Thực ra, không cần phải nói ra mọi chuyện thì mẹ chồng cũng sẽ hiểu thông qua cách hằng ngày nàng dâu vun vén cho hạnh phúc gia đình mà không một lời oán trách tật xấu của chồng. Thậm chí, mẹ chồng sẽ đứng ra bênh vực cho nàng dâu trong những lúc xảy ra bất hòa với chồng.

Bên cạnh đó, hãy thường xuyên trò chuyện thẳng thắn với chồng để cả hai vợ chồng có thể thống nhất và có được hướng giải quyết phù hợp nhất.

Mối quan hệ "mẹ chồng nàng dâu" là một phần của hạnh phúc hôn nhân

Mối quan hệ "mẹ chồng nàng dâu" chính là một phần của hạnh phúc hôn nhân. Với những cách cải thiện mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu vừa được chia sẻ trên, giữ được ấm êm, hòa thuận giữa mẹ chồng - nàng dâu và đảm bảo cuộc hôn nhân thêm phần viên mãn trọn vẹn là điều không quá khó.