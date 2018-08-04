Thơ về mẹ chồng nàng dâu: Thay lời tâm sự của các bà mẹ chồng

Do khoảng cách thế hệ, do lối suy nghĩ và nếp sống hoàn toàn khác nhau nên cách dạy dỗ và chăm sóc con , cháu của mẹ chồng cũng rất khác nàng dâu. Trong cuộc sống hôn nhân, không phải chỉ xảy ra những mâu thuẫn về cách dạy con, cháu, mà còn là vì sự bảo thủ và thành kiến của các bà mẹ.

Từ xưa đến nay, mẹ chồng luôn là người dành nhiều tình yêu nhất cho con trai và cháu nội của mình. Vì thế, không có gì phải ngạc nhiên về việc mẹ chồng và nàng dâu đôi lúc không thể hòa hợp. Dần dà, sự không hòa hợp ấy lại gom thành một "cơn bão" lớn mang tên mâu thuẫn. Mà những mâu thuẫn đó nếu không được "chữa cháy" kịp thời thì mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu sẽ ngày càng phức tạp hơn.

Thật ra, mẹ chồng và nàng dâu ai cũng có những điểm tốt riêng. Họ là phụ nữ, họ sẽ biết thấu hiểu và thông cảm cho nhau. Nhưng bởi vì tình thương con, cháu quá lớn, cộng thêm tính cách hay để bụng những lời nói, nên họ khó mà xích lại gần nhau.

Và kết quả là trong gia đình sẽ luôn tồn tại những khoảng cách khó gần. Vậy đâu là phương pháp để giải quyết những mâu thuẫn ấy?

Dưới đây là bài thơ mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu có tên: "Nỗi buồn của mẹ chồng" mời bạn cùng đọc để hiểu rõ hơn về những tâm tư và suy nghĩ của những người mẹ có con trai đã lấy vợ.

"Trong nhà có hai đàn bà

Lớn tuổi là mẹ, trẻ là con dâu

Bình yên từ lúc ban đầu

Sống chung ở chạ dài lâu nên phiền

Lý do phần nhỏ vì tiền

Phần lớn dâu cũng chẳng hiền như xưa.

Mẹ chồng ngậm muối nuốt đau

Nàng dâu luôn miệng làu bàu suốt đêm

Ganh tỵ với cả mẹ già

Kể công nuôi mẹ lo toan gia đình

Mẹ chồng chẳng trách chẳng than

Luôn tay từ sáng chiều tần mới thôi

Vì con vì cháu cả đời

Mà dâu lại nói những điều đắng cay

Công việc nhà cửa hàng ngày

Nàng dâu đâu biết mẹ thay người hầu

Bữa cơm mẹ phải ngồi đầu

Con trai có biết mẹ đau trong lòng

Nàng dâu so thiệt tính hơn

Làm sao thấy được công ơn nuôi chồng.

Thơ mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu "Nỗi buồn mẹ chồng" - Ảnh minh họa: Internet

Sinh cháu mẹ lại bế bồng

Thương con mẹ chẳng ở không bao giờ

Biếu mẹ tính đếm từng hào

Mẹ lại cho cháu chứ nào mẹ tiêu

Mẹ già tuổi đã xế chiều

Công ơn của mẹ biết bao mà đền

Cháu nhỏ rồi sẽ lớn lên

Con dâu rồi cũng về bên tuổi già

Làm dâu tính nết thật thà

Vừa là phụng dưỡng vừa là dạy con

Đừng nghĩ lúc sức khỏe còn

Mà vênh cái mặt tô son vẽ vời

Luật nhân quả có con ơi

Phụ nhân nhân phụ chẳng lời nào sai".

Đây là bài thơ nói về người mẹ tảo tần thương con thương cháu. Vì tình thương bao la nên người mẹ luôn ngậm đắng nuốt cay, ở với con dâu mà không nói lời nào vì muốn gia đình được hạnh phúc. Người con trai trong bài thơ cũng không hiểu tình thương của mẹ dành cho mình mà đôi lúc làm mẹ phải buồn, phải tủi.

Còn nàng dâu ấy thì lúc nào cũng so tính thiệt hơn, không hề hay biết công chuyện nhà cửa, bếp núc, chăm con chăm cháu đều là do 1 tay mẹ đỡ đần.

Mẹ chồng và nàng dâu phải luôn thông cảm, thấu hiểu cho nhau thì gia đình mới hòa thuận, hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Bởi vậy mới thấy, nếu có một người mẹ chồng chăm lo yêu thương chồng con của mình, bạn nên tự hào và cảm thấy hạnh phúc. Vì khi bạn không có mặt ở nhà, thì chính người mẹ chồng ấy sẽ thay bạn làm tất cả mọi việc.

Cuộc sống hôn nhân sẽ có rất nhiều sóng gió, nhưng quan trọng hơn hết, bạn là con dâu cũng phải nên thấu hiểu, đặt chính mình vào hoàn cảnh của người mẹ chồng để thông cảm nhau hơn. Nếu có mâu thuẫn, đừng nên để trong lòng, hãy cùng mẹ chồng ngồi lại và tâm sự nhỏ nhẹ.

Nếu làm được những điều trên, chắc hẳn bạn chính là nàng dâu hạnh phúc nhất đời.