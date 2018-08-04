Thơ về mẹ chồng nàng dâu: Thay lời tâm sự của các bà mẹ chồng

Tâm sự gia đình 04/08/2018 07:25

Từ xưa đến nay, mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu là vấn đề muôn thuở. Đó là một mối quan hệ chứa đựng nhiều sự phức tạp, bởi vì cả 2 đều dành tình cảm cho 1 người là con, là chồng trong gia đình. Dưới đây là tác phẩm thơ mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu, nói về tâm trạng của 1 người mẹ khi con trai mình có vợ.

Từ xưa đến nay, mẹ chồng luôn là người dành nhiều tình yêu nhất cho con trai và cháu nội của mình. Vì thế, không có gì phải ngạc nhiên về việc mẹ chồng và nàng dâu đôi lúc không thể hòa hợp. Dần dà, sự không hòa hợp ấy lại gom thành một "cơn bão" lớn mang tên mâu thuẫn. Mà những mâu thuẫn đó nếu không được "chữa cháy" kịp thời thì mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu sẽ ngày càng phức tạp hơn.

Do khoảng cách thế hệ, do lối suy nghĩ và nếp sống hoàn toàn khác nhau nên cách dạy dỗ và chăm sóc con, cháu của mẹ chồng cũng rất khác nàng dâu. Trong cuộc sống hôn nhân, không phải chỉ xảy ra những mâu thuẫn về cách dạy con, cháu, mà còn là vì sự bảo thủ và thành kiến của các bà mẹ.

Do khoảng cách thế hệ, lối suy nghĩ nên có thể hình thành những mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu
Do khoảng cách thế hệ, lối suy nghĩ nên có thể hình thành những mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu - Ảnh minh họa: Internet

Và kết quả là trong gia đình sẽ luôn tồn tại những khoảng cách khó gần. Vậy đâu là phương pháp để giải quyết những mâu thuẫn ấy? 

Thật ra, mẹ chồng và nàng dâu ai cũng có những điểm tốt riêng. Họ là phụ nữ, họ sẽ biết thấu hiểu và thông cảm cho nhau. Nhưng bởi vì tình thương con, cháu quá lớn, cộng thêm tính cách hay để bụng những lời nói, nên họ khó mà xích lại gần nhau.

Dưới đây là bài thơ mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu có tên: "Nỗi buồn của mẹ chồng" mời bạn cùng đọc để hiểu rõ hơn về những tâm tư và suy nghĩ của những người mẹ có con trai đã lấy vợ.

"Trong nhà có hai đàn bà
Lớn tuổi là mẹ, trẻ là con dâu
Bình yên từ lúc ban đầu
Sống chung ở chạ dài lâu nên phiền
Lý do phần nhỏ vì tiền
Phần lớn dâu cũng chẳng hiền như xưa.

Mẹ chồng ngậm muối nuốt đau
Nàng dâu luôn miệng làu bàu suốt đêm
Ganh tỵ với cả mẹ già
Kể công nuôi mẹ lo toan gia đình
Mẹ chồng chẳng trách chẳng than
Luôn tay từ sáng chiều tần mới thôi
Vì con vì cháu cả đời
Mà dâu lại nói những điều đắng cay
Công việc nhà cửa hàng ngày
Nàng dâu đâu biết mẹ thay người hầu
Bữa cơm mẹ phải ngồi đầu
Con trai có biết mẹ đau trong lòng
Nàng dâu so thiệt tính hơn
Làm sao thấy được công ơn nuôi chồng.

Thơ mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu
Thơ mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu "Nỗi buồn mẹ chồng" - Ảnh minh họa: Internet

Sinh cháu mẹ lại bế bồng
Thương con mẹ chẳng ở không bao giờ
Biếu mẹ tính đếm từng hào
Mẹ lại cho cháu chứ nào mẹ tiêu
Mẹ già tuổi đã xế chiều
Công ơn của mẹ biết bao mà đền
Cháu nhỏ rồi sẽ lớn lên
Con dâu rồi cũng về bên tuổi già
Làm dâu tính nết thật thà
Vừa là phụng dưỡng vừa là dạy con
Đừng nghĩ lúc sức khỏe còn
Mà vênh cái mặt tô son vẽ vời
Luật nhân quả có con ơi
Phụ nhân nhân phụ chẳng lời nào sai".

Đây là bài thơ nói về người mẹ tảo tần thương con thương cháu. Vì tình thương bao la nên người mẹ luôn ngậm đắng nuốt cay, ở với con dâu mà không nói lời nào vì muốn gia đình được hạnh phúc. Người con trai trong bài thơ cũng không hiểu tình thương của mẹ dành cho mình mà đôi lúc làm mẹ phải buồn, phải tủi.

Còn nàng dâu ấy thì lúc nào cũng so tính thiệt hơn, không hề hay biết công chuyện nhà cửa, bếp núc, chăm con chăm cháu đều là do 1 tay mẹ đỡ đần.

Mẹ chồng và nàng dâu phải luôn thông cảm, thấu hiểu cho nhau thì gia đình mới hòa thuận, hạnh phúc
Mẹ chồng và nàng dâu phải luôn thông cảm, thấu hiểu cho nhau thì gia đình mới hòa thuận, hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Bởi vậy mới thấy, nếu có một người mẹ chồng chăm lo yêu thương chồng con của mình, bạn nên tự hào và cảm thấy hạnh phúc. Vì khi bạn không có mặt ở nhà, thì chính người mẹ chồng ấy sẽ thay bạn làm tất cả mọi việc.

Cuộc sống hôn nhân sẽ có rất nhiều sóng gió, nhưng quan trọng hơn hết, bạn là con dâu cũng phải nên thấu hiểu, đặt chính mình vào hoàn cảnh của người mẹ chồng để thông cảm nhau hơn. Nếu có mâu thuẫn, đừng nên để trong lòng, hãy cùng mẹ chồng ngồi lại và tâm sự nhỏ nhẹ.

Nếu làm được những điều trên, chắc hẳn bạn chính là nàng dâu hạnh phúc nhất đời.

 

Mẹ chồng tuyệt vời nhất năm: Dậy từ 5 giờ rưỡi sáng giặt đồ cho con dâu khiến hội chị em phát sốt

Mẹ chồng tuyệt vời nhất năm: Dậy từ 5 giờ rưỡi sáng giặt đồ cho con dâu khiến hội chị em phát sốt

Nàng dâu trẻ được mẹ chồng thương yêu hết mực khiến chính bố chồng còn phải thốt lên 'bất bình' khiến nhiều chị em ngưỡng mộ.

Xem thêm
Từ khóa:   mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu nàng dâu mẹ chồng thơ

TIN MỚI NHẤT

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Tâm sự 1 giờ 42 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Tâm sự 2 giờ 12 phút trước
Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 3 giờ 12 phút trước
Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 42 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 4 giờ 12 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 4 giờ 18 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 25 phút trước
Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 42 phút trước
Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Sao quốc tế 4 giờ 43 phút trước
Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm