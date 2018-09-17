Cách ứng xử với mẹ chồng khó tính là dâu mới nhất định phải biết

Tư vấn hôn nhân 17/09/2018 14:49

Chớ vội thấy mẹ chồng khó tính mà nghĩ rằng không thể có cách ứng xử với bà sao cho vừa lòng đôi bên. Nàng dâu nhất định phải ghi nhớ những điều này.

Không dễ dàng gì với các nàng dâu khi nghĩ cách ứng xử làm vừa lòng những bà mẹ chồng khó tính. Thay vì nói xấu mẹ chồng với những người khác, hãy suy nghĩ lại và thử thực hiện những điều dưới đây:

Độc lập trong mọi chuyện

Độc lập không chỉ trong chuyện tài chính của hai vợ chồng mà còn cần phải độc lập trong mọi chuyện ở nhà. Từ việc dắt xe, bưng bê, sửa chữa,... nếu có thể làm được thì bạn không nên quá dựa dẫm vào chồng.

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Hãy tự độc lập trong mọi chuyện để tránh gây khó xử cho chồng trước bà mẹ khó tính

Mẹ chồng có thể sẽ không hài lòng nếu có một cô con dâu luôn nhờ vả chồng mình hoặc tỏ ra yếu đuối, nhõng nhẽo với chồng trước mặt họ. Do đó, nếu cần sự giúp đỡ của chồng, hãy chờ cơ hội chỉ có hai vợ chồng để thủ thỉ với chàng, đừng để mẹ chồng của bạn biết.

Lắng nghe và tiếp thu những lời nói đúng

Đôi khi ý kiến của mẹ chồng chưa thực sự phù hợp với suy nghĩ và quan điểm của bạn, bởi lẽ sự khác biệt về thế hệ dẫn tới những chuẩn mực khác nhau.

Không nên cố chấp rằng ai đúng, ai sai mà hãy thử ngẫm lại xem những lời nói ấy có thực sự hợp tình hợp lý hay không. Sau đó, nếu bạn thấy đúng thì có thể tiếp thu sửa đổi hoặc nếu không thì hãy im lặng.

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Trước khi có ý định tranh luận đúng sai, hãy ngẫm xem lời mẹ chồng nói có hợp lý hay không

Hạn chế tối đa việc đôi co đúng sai giữa mẹ chồng và nàng dâu dễ dẫn tới tình trạng rạn nứt tình cảm do chưa thực sự thấu hiểu lẫn nhau.

Biết sử dụng nghệ thuật thuyết phục

Nhiều nàng dâu nghĩ rằng tranh luận với mẹ chồng chẳng đem lại tác dụng gì. Bởi vậy, nhiều người chọn cách im lặng để tránh những mâu thuẫn.

Tuy nhiên, nghệ thuật ứng xử với mẹ chồng lại được thể hiện bằng cách thuyết phục sao cho mẹ chồng bạn hiểu được tâm tư và mong muốn của bạn, từ đó cả hai phía học cách dung hòa tính cách của nhau.

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Đôi khi im lặng không phải là cách ứng xử thông minh

Mẹ chồng dù khó tính đến mấy nếu cách ứng xử, thuyết phục của con dâu đối với bà thực sự đúng và hợp tình, hợp lý thì bất kỳ ai cũng không thể phủ nhận được. Đừng vì lo ngại người khác đánh giá việc trò chuyện thẳng thắn là cách ứng xử không phù hợp với bố mẹ chồng mà bạn cam chịu im lặng với những điều mà bạn thấy vô lý. Hãy chủ động mạnh dạn hơn để mẹ chồng coi trọng và quen với tính cách thật của bạn hơn.

Luôn giữ khoảng cách và hạn chế tiếp xúc

Cuộc tiếp xúc trực tiếp giữa mẹ chồng và nàng dâu dễ xảy ra những chuyện khiến mẹ chồng khó tính càng khó ưa con dâu hơn. Cách tốt nhất là bạn nên tránh ở một mình với mẹ chồng tránh tạo cơ hội cho mẹ chồng soi xét và nói những lời khiến bạn chạnh lòng.

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Nếu không thể ứng xử khéo léo, bạn nên hạn chế tiếp xúc nhiều với mẹ chồng

Hãy chọn những không gian có đông người hơn như có cả gia đình chồng hoặc có thêm chồng để có thêm điểm tựa tinh thần. Nếu có mẹ chồng khó tính, hãy cố gắng thuyết phục chồng để cả hai sớm ra ở riêng, giúp cuộc sống hôn nhân thêm vững chắc và không làm ảnh hưởng đến tình cảm gia đình.

Quan tâm nhiều hơn đến gia đình

Những nàng dâu mới về nhà chồng chưa quen với nếp sống mới thường sẽ vội vàng kết luận rằng mẹ chồng khó tính. Nhưng nếu như bạn dành nhiều tình cảm hơn cho gia đình chồng và coi bố mẹ chồng như chính bố mẹ mình thì tình cảm gia đình sẽ trở nên gắn kết, thân thiết hơn.

Mẹ chồng thường sẽ chưa vừa ý với những cô con dâu lạnh nhạt với gia đình chồng, ít tham gia vào các công việc chung. Nếu có thời gian rảnh rỗi, hãy quan tâm đến mẹ chồng của bạn, mua cho bà một vài món quà nhỏ sẽ giúp siết chặt tình cảm giữa mẹ chồng – nàng dâu một cách tự nhiên.

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