Hành động gây sốc của đứa con khi bắt gặp mẹ mình ngoại tình

Tâm sự gia đình 20/05/2022 14:32

Câu chuyện về phản ứng kỳ lạ của người con khi bắt gặp mẹ mình ngoại mình đang gây xôn xao dư luận.

Hành động gây sốc của đứa con khi bắt gặp mẹ mình ngoại tình - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

"Tôi là người duy nhất phát hiện ra mẹ đang ngoại tình…"

Gần đây, cư dân mạng đang tranh luận sôi nổi của về bài viết được đăng tải trên một trang cộng đồng trực tuyến.

Cụ thể là trên một cộng đồng trực tuyến ẩn danh "Everytime" dành sinh viên đại học đã đăng tải câu chuyện của một sinh viên đại học chứng kiến sự việc của mẹ mình.

Theo lời kể, người sinh viên đại học A này gần đây đã tận mắt chứng kiến hiện trường ngoại tình của mẹ khi đang đi trên đường.

Nhưng thật kỳ lạ là người sinh viên A đã không hề có chút cảm xúc nào mặc dù đã tận mắt chứng kiến cảnh ngoại tình của mẹ.

Cuối cùng, sinh viên A đã đi về phía mẹ và để lại một câu "Mẹ đừng để bị bố bắt đấy".

Hành động gây sốc của đứa con khi bắt gặp mẹ mình ngoại tình - Ảnh 2

Cư dân mạng sau khi nghe câu chuyện này đã chỉ trích hành động của A và nói rằng đây là một "Gia đình tan tác".

Đáp lại thì sinh viên A đã giải thích cho hành động của mình rằng: "Bố tôi luôn tận tụy với gia đình. Tuy nhiên, khách quan mà nói, mẹ tôi đã dùng cả đời bà để làm một người nội trợ và bây giờ tôi nghĩ rằng bà đã ở độ tuổi nên tận hưởng rồi vì vậy tôi không có phản ứng gì đặc biệt là vậy".

Trước ý kiến của sinh viên A, cư dân mạng đã bày tỏ sự lo lắng của họ cho người cha chẳng biết chuyện gì. Họ đã để lại những bình luận như: "Vậy người cha đã cống hiến cả đời lo cho gia đình nhưng không biết gì cả thì sao đây?", "Rồi dành cả đời làm nội trợ thì phải đi ngoại tình hả?".

Thêm vào đó, một cư dân mạng còn bình luận rằng: "Tưởng tượng sau này bạn lớn lên chắc bạn cũng sẽ có suy nghĩ 'Tôi đã cống hiến hết mình vì gia đình và sống vất vả rồi nên có thể ngoại tình một chút thôi' như vậy".

Đồng thời, nhiều cư dân mạng cũng đã chỉ trích hành động của sinh viên A, họ cho rằng: "Bạn phải nghĩ đến bố mình sẽ bị tổn thương bởi việc này và phải thuyết phục mẹ của mình”

Hành động gây sốc của đứa con khi bắt gặp mẹ mình ngoại tình - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

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Từ khóa:   tâm sự gia đình chuyện hôn nhân ngoại tình

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