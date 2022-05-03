Phát hiện vợ ngoại tình tôi chưa kịp làm gì mà bố vợ đã ra tay trước

Tâm sự gia đình 03/05/2022 16:39

Câu chuyện về người đàn ông đã phát hiện ra vợ mình ngoại tình đang thu hút sự chú ý của CĐM.

Phát hiện vợ ngoại tình tôi chưa kịp làm gì mà bố vợ đã ra tay trước - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Cụ thể là vào ngày 1, trên cộng đồng trực tuyến M.L.B Park đã đăng tải một bài viết với tiêu đề: "Vợ tôi đã cắm sừng tôi nhưng tôi điềm tĩnh hơn tôi tưởng".

Tác giả A tình cờ phát hiện vợ mình đã ngoại tình. Điều bất ngờ là so với anh A đang bình tĩnh thì bố vợ đã ra tay trừng phạt vợ anh A một cách nghiêm khắc.

Theo câu chuyện, hai vợ chồng anh A có một đứa con 2 tuổi. Thay vì người vợ có thu nhập kép, thì anh A do đặc thù công việc nên có nhiều thời gian ở nhà chăm sóc con.

Phát hiện vợ ngoại tình tôi chưa kịp làm gì mà bố vợ đã ra tay trước - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Nhưng một ngày nọ, anh A đã nghe tin từ người đồng nghiệp rằng: “Vợ của anh A đang ở nhà hàng với một người đàn ông lạ mặt”. Khi người đồng nghiệp hỏi anh A người đàn ông ở cùng người vợ là ai, anh A đã thản nhiên trả lời: "Tôi nghĩ là đang tổ chức một bữa tiệc tối ở nơi làm việc gì đó thôi".

Nhưng người đồng nghiệp đã hỏi lại anh A một cách nghi ngờ rằng "Bữa tiệc công ty nào mà chỉ đi có hai người đi cùng nhau?". Nhưng anh A đã nói với người đồng nghiệp đó rằng đó cuộc sống riêng tư của vợ mình và anh sẽ không nói gì cả. Người đồng nghiệp đã bị anh A làm cho xấu hổ và đã im lặng.

Tuy nhiên, tin đồn vợ anh A ngoại tình đã lan truyền khắp nơi và cuối cùng gia đình bên vợ cũng đã biết được tin tức. Chị dâu của anh A đã tình cờ biết được và kể cho bố mẹ vợ và bố mẹ của anh A.

Trong nhà trở nên náo động hẳn lên, anh A đã bộc lộ thành thật cảm xúc của mình là: "Không phải là tâm trạng không tốt, anh không giận hay gì cả, mà anh chỉ thấy hơi buồn và cô đơn".

Phát hiện vợ ngoại tình tôi chưa kịp làm gì mà bố vợ đã ra tay trước - Ảnh 3
Ảnh minh họa

Khi tin tức ngoại tình của vợ anh A, đến tai nhà vợ, tình hình trở nên không thể kiểm soát được. Vợ của anh A được bố vợ gọi về nhà và trở lại với cái má sưng đỏ.

A chia sẻ tình hình lúc đó: "Hình như ba vợ là người đã tặng cho vợ tôi cát tát đó. Vợ tôi đã ngủ mà không nói lời nào và buổi sáng đi làm cũng không nói gì cả”.

Tiếp đó, anh A thở dài đầy tiếc nuối cho vợ: "Tôi đã cố gắng giả vờ như không biết gì cả và bỏ qua chuyện đó, nhưng tôi không thể ngăn chặn tin đồn lan rộng. Đáng ra tôi phải cư xử tốt hơn chứ..."

Anh A thổ lộ với tâm trạng bức bối: "Nếu không có con, tôi có thể thỏa thuận và ly hôn với vợ, nhưng vì có con rồi nên nếu tôi và con tôi bị chia cắt thì phải làm sao bây giờ, tôi thương con tôi lắm.”

Anh A nói thêm: “Tôi phải sống với cô ấy đến cùng, nhưng điều đó thật khó khăn".

Phát hiện vợ ngoại tình tôi chưa kịp làm gì mà bố vợ đã ra tay trước - Ảnh 4
Ảnh minh họa

Cư dân mạng sau khi đọc câu chuyện của anh A đã để lại bình luận đa dạng như: "Bạn đã gặp được người bố vợ rất tốt", "Bây giờ cú sốc quá lớn nên vậy. sau này sẽ càng tức giận hơn đấy”, "Tôi sẽ rất tức giận", "Vợ ngoại tình thì làm sao có thể bình tĩnh được", "Thà ly hôn còn hơn".

Nhậu về muộn, tôi hốt hoảng khi vợ con "biến mất", đồ đạc xáo trộn, tôi bật khóc chạy sang nhà bố mẹ thì phải ngã ngửa

Nhậu về muộn, tôi hốt hoảng khi vợ con "biến mất", đồ đạc xáo trộn, tôi bật khóc chạy sang nhà bố mẹ thì phải ngã ngửa

Suốt quãng đường sang nhà bố mẹ, tôi khóc như mưa, trong lòng lo cháy ruột không biết vợ con an nguy thế nào.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự gia đình chuyện vợ chồng ngoại tình

TIN MỚI NHẤT

Đàn cá voi nhà táng đánh chìm du thuyền, 4 người bị mắc kẹt trên biển

Đàn cá voi nhà táng đánh chìm du thuyền, 4 người bị mắc kẹt trên biển

Video 32 phút trước
Sự thật cảm động đằng sau vật dụng bất thường tôi vô tình thấy trong túi áo chồng

Sự thật cảm động đằng sau vật dụng bất thường tôi vô tình thấy trong túi áo chồng

Tâm sự Eva 1 giờ 2 phút trước
Gia đình sốc nặng khi phát hiện trăn khổng lồ dài 6 mét bò vào nhà bị ngập nước

Gia đình sốc nặng khi phát hiện trăn khổng lồ dài 6 mét bò vào nhà bị ngập nước

Video 1 giờ 32 phút trước
Cuộc trò chuyện bí mật lúc nửa đêm của người chồng và phản ứng của người vợ

Cuộc trò chuyện bí mật lúc nửa đêm của người chồng và phản ứng của người vợ

Tâm sự gia đình 2 giờ 2 phút trước
Sự thật sau hành động vứt tiền và yêu cầu bất ngờ của người chồng

Sự thật sau hành động vứt tiền và yêu cầu bất ngờ của người chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 32 phút trước
Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 3 giờ 2 phút trước
Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Tâm sự gia đình 3 giờ 32 phút trước
Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Tâm sự gia đình 4 giờ 2 phút trước
Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Ngoại tình 4 giờ 32 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cuộc trò chuyện bí mật lúc nửa đêm của người chồng và phản ứng của người vợ

Cuộc trò chuyện bí mật lúc nửa đêm của người chồng và phản ứng của người vợ

Sự thật sau hành động vứt tiền và yêu cầu bất ngờ của người chồng

Sự thật sau hành động vứt tiền và yêu cầu bất ngờ của người chồng

Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp