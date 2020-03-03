Gửi người thứ ba: Hãy nhìn lại những gì mình đã gây ra cho gia đình của người khác

Tâm sự gia đình 03/03/2020 11:45

Người thứ ba vẫn thường đổ lỗi cho tình yêu, nhân danh những xúc cảm yếu đuối của bản thân để làm lí do ngã vào lòng đàn ông có vợ. Nhưng đàn bà có muôn vạn đường để đi, tại sao lại ích kỷ và tàn nhẫn chọn cách giẫm đạp lên hạnh phúc của một người phụ nữ khác?

Nhiều người thứ ba vẫn thường tự bao biện cho việc phá hoại gia cang người khác bằng lí lẽ: Nếu gia đình người ta không hạnh phúc, nếu họ thực sự yêu thương nhau thì tôi đâu có cơ hội để chen vào. Nhưng người thứ ba à, nếu có lòng tự trọng, biết suy nghĩ trước khi bước chân vào mối quan hệ sai trái thì một gia đình đã không đổ vỡ, một người đàn bà đã không đau đớn cả cuộc đời, những đứa trẻ không mất đi sự kính trọng về cha. Ngoại tình đâu phải chỉ là chuyện của hai người, đằng sau đó là một tấn bi kịch đầy đau đớn.

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Ngoại tình không bao giờ là chuyện của riêng 2 người - Ảnh minh họa: Internet

Xung quanh có biết bao đàn ông tốt, vậy mà bạn tôi lại đâm đầu đi yêu một người đàn ông có vợ. Anh này là trưởng phòng chỗ bạn làm việc: Đẹp trai, có tiền, khéo ăn khéo nói. Đó là mẫu đàn ông bạn vẫn tìm kiếm lâu nay. Khi mối quan hệ của bạn được vài tháng thì chị vợ phát hiện ra. Chị ta hẹn bạn ra để nói chuyện. Chị ta đang mang thai, dáng vẻ mệt mỏi và tiều tụy. Không những không xấu hổ, bạn tôi còn thách thức: “Bản thân chị không giữ nổi chồng thì đừng đổ lỗi cho người khác. Chị nên xem lại bản thân mình trước khi tìm đến tôi…”.

Chị vợ uất ức đi về. Có một điều mà bạn không ngờ được là vì quá mệt mỏi và đau đớn, chị ấy lái xe máy ra về và đã bị một chiếc ô tô đâm trúng. Chị ấy chỉ bị chấn thương phần mềm nhưng đứa trẻ trong bụng thì không còn nữa. Người chồng tìm đến bạn, mạt sát và chỉ trích bằng những từ ngữ thậm tệ. Anh ta nói rằng chỉ vui chơi qua đường, chỉ tìm vui trên giường chứ không bao giờ có ý định đến với bạn. Bạn đã giết chết con anh ta, phá hoại hạnh phúc gia đình anh ta…

Bạn cười chua chát cho lí lẽ của gã đàn ông ngoại tình từng rót vào tai bạn những lời có cánh trên giường. Bạn cảm thấy có tội khi gián tiếp giết chết một sinh linh bé bỏng chưa kịp thành hình. Nhưng bây giờ có hối hận thì còn làm được gì?

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Làm người thứ ba không chỉ ích kỷ mà còn độc ác - Ảnh minh họa: Internet

Người thứ ba vẫn thường đổ lỗi cho tình yêu, nhân danh những xúc cảm yếu đuối của bản thân làm lí do ngã vào lòng đàn ông có vợ. Nhưng đàn bà có muôn vạn đường để đi, tại sao lại ích kỷ và tàn nhẫn chọn cách giẫm đạp lên hạnh phúc của một người phụ nữ khác? Đôi khi đó còn lại sự độc ác nữa. Trên báo chí, thỉnh thoảng vẫn có những tin tức những người vợ vì uất ức chồng ngoại tình mà tự tử, nhảy cầu, đôi khi trong những cái chết nghẹn đắng ấy còn có những đứa trẻ vô tội… Đừng trách đàn bà yếu đuối, bạc nhược mà hãy trách kẻ thứ ba quá nhẫn tâm đẩy người vợ vào đường cùng.

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Người thứ ba có bao giờ biết được nỗi đau mà mình đã gây ra cho người khác - Ảnh minh họa: Internet

Người thứ ba chẳng biết sẽ có được hạnh phúc, có đi đến cuối con đường với kẻ trăng hoa không. Chỉ biết rằng, khi chuyện ngoại tình vỡ lở, người vợ đau đớn, con cái sống trong khổ đau, các bậc làm cha mẹ thất vọng… Người thứ ba có khi quên ngay lỗi lầm mình gây ra nhưng gia đình ấy vĩnh viễn không còn hạnh phúc, người làm vợ tổn thương cả đời và những đứa trẻ đôi khi mất cả tương lai. Những kẻ phá hoại gia cang người khác, có bao giờ nhìn lại hậu quả cho sự ích kỷ và nông cạn của mình?

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