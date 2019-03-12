Gửi người thứ ba: Có bản lĩnh hãy tự tìm kiếm người đàn ông của đời mình, đừng chen chân vào hạnh phúc của người khác

Một người con gái đẹp, sắc nước hương trời cuối cùng bây giờ thân tàn ma dại. Muốn giàu nhanh mà chẳng phải đổ mồ hôi nên chị nghĩ cách nhanh nhất là cặp với những ông hám gái đẹp lại lắm tiền.

Người đời thường nói rằng, miếng ăn ngon nhất luôn nằm trên đĩa của người khác, bông hoa đẹp luôn là bông hoa đã có chủ. Và với nhiều phụ nữ, người đàn ông tốt đẹp, giàu có, ga lăng luôn là người đã có vợ. Người thứ ba luôn là những kẻ tự hào mình trẻ trung xinh đẹp, nhan sắc hơn người. Nhưng kì lạ thay, có lẽ họ chẳng tự mình kiếm nổi một người đàn ông tử tế nên mới ra sức giành giật của người khác.

Có phải tự bản thân mình chẳng kiếm nổi một người chồng tử tế nên người thứ ba mới cướp chồng người khác? - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông đi ngoại tình cũng có nhiều dạng. Người chủ tâm, chủ ý ngoại tình thì chẳng bàn đến. Nhưng có những người đàn ông trong một giây phút nào đó bị mời mọc, lẳng lơ, gạ gẫm đã chẳng giữ nổi mình. Nếu những kẻ thứ ba có lòng tự trọng một chút, biết phải trái trắng đen thì ít ra một gia đình, một mái ấm đã không bị phá nát. Tôi có biết một chị cùng quê. Chị xinh đẹp, da trắng, dáng cao. Chị đi làm trên thành phố, mỗi bận về quê là xe đưa đón, vàng đeo trĩu cổ khiến ai cũng trầm trồ. Ai cũng nghĩ chắc chị làm ông to bà lớn gì đó nên mới kiếm tiền nhanh như vậy. Sau này lên thành phố tôi mới biết được rằng chị chuyên kiếm tiền bằng cách làm nhân tình cho mấy gã đàn ông lắm tiền, nhiều của.

Ở trọ gần chỗ chị, thỉnh thoảng chị cũng hay chở tôi đi ăn uống. Đôi lúc tôi tự nghĩ, một người phụ nữ đẹp như vậy thì tại sao không kiếm một tấm chồng tử tế để nương dựa mà phải làm bồ nhí của người khác? Khi bị đánh ghen, bị cắt tóc, chị lại chuyển trọ và cặp với một người khác. Chị trẻ trung, xinh đẹp nhưng lại cặp với đàn ông để kiếm tiền - Ảnh minh họa: Internet Tôi nhớ mãi cái lần khi chị chuyển đến ở trọ cùng dãy với tôi. Một người phụ nữ bụng mang dạ chửa đến đánh ghen chị. Nói là đánh ghen nhưng chị này chẳng hề đụng tay chân, chỉ dùng lí lẽ để nói. Chị ta bảo đừng phá nát hạnh phúc của người khác, hãy để cho con chị có cha. Nhưng chị không nghe, cứ đeo bám mãi vì nghe bảo ông này rất giàu. Cuối cùng, chị bị đánh cho một trận thừa sống thiếu chết cùng với một vết sẹo trên má. Một người con gái đẹp, sắc nước hương trời cuối cùng bây giờ thân tàn ma dại. Muốn giàu nhanh mà chẳng phải đổ mồ hôi nên chị nghĩ cách nhanh nhất là cặp với những ông hám gái đẹp lại lắm tiền. Nhưng có đồng tiền nào bền vững khi kiếm quá dễ dàng như vậy? Nhan sắc rồi sẽ tàn phai, thanh xuân qua đi chị sẽ sống như thế nào với những ô nhục trong quá khứ? Đàn bà cướp chồng người rồi sẽ nhận được gì? - Ảnh minh họa: Internet Trên đời này không hiếm những người đàn bà như chị. Có nhan sắc, tương lai đang rộng mở trước mắt nhưng lại đạp đổ nó đi. Rồi chẳng nhận được gì ngoài sự đắng chát, những tiếng miệng đời dè bỉu. Phụ nữ khôn ngoan là người tự đi trên đôi chân của mình, tự tìm kiếm hạnh phúc chứ không dại dột chen chân vào mái ấm của người khác. Vốn dĩ, mọi thứ trên đời đều có luật nhân quả. Chẳng có ai cướp chồng người khác mà lại có kết cục tốt đẹp cả.

Đàn bà từng trải nhắn gửi phụ nữ trẻ tuổi: Nghĩ đơn giản một chút, hãy ăn món mình thích, ở bên người mình thương! Bây giờ khi có tất cả, ở ngưỡng tuổi 50 tôi thấy mình đã sống quá mệt mỏi, đã gồng mình lên để có được mọi thứ trừ sự bình yên. Tôi thấy nhiều cô gái trẻ giống hình ảnh của mình ngày xưa. Cố gắng để có nhiều thứ nhưng vô tình lại đánh mất những điều quý giá chẳng thể lấy lại được.

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