Đàn ông vô tâm có bao giờ tự hỏi vợ cần gì ở mình?

Tiền quan trọng, vật chất rất cần nhưng sẽ là vô nghĩa nếu gia đình thiếu đi hơi ấm của sự quan tâm và tình yêu thương thật sự. Đàn ông vô tâm à, điều vợ cần đơn giản như thế, sao anh không làm được?

Chẳng phải vô cớ mà chị em hay than phiền và buồn bã về cuộc sống hôn nhân của mình. Hôn nhân đã không còn là nơi người phụ nữ cảm thấy bình yên nhất, hạnh phúc nhất. Buồn thay, đó lại là nơi đem đến cho người đàn bà những dằn vặt, khổ tâm, thậm chí những tổn thương sâu cay mà chẳng có gì bù đắp nổi. Người đàn ông ngỡ đem đến cho mình bình yên hóa ra lại là nguồn cơn cho những bão giông của cuộc đời. Đàn bà có chồng vô tâm, cả cuộc đời chẳng giây phút nào được bình yên. Có chồng vô tâm, cả cuộc đời phụ nữ chẳng được bình yên - Ảnh minh họa: Internet Nhưng với đàn ông vô tâm thì mọi lời nói, mọi sự than vãn và yêu cầu của vợ đều rất vô lí. Điểm chung của tất cả những người đàn ông này là thấy cuộc sống hôn nhân vẫn ổn, gia đình vẫn yên ấm, bản thân mình vẫn hoàn thành đủ trách nhiệm và bổn phận của một người chồng. Một vài thói xấu của bản thân như nhậu nhẹt, la cà quán xá đều rất đỗi bình thường và đàn ông ngoài kia ai cũng như vậy cả. Họ đều cho rằng vợ mình sống an nhàn, sung sướng, chẳng có vấn đề gì phải gào lên, khóc lóc. Nguyên nhân là tại phụ nữ không biết đủ, lúc nào cũng nghĩ tiêu cực về chồng.

Hôn nhân đã không còn là nơi phụ nữ cảm thấy được bình yên, hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet Có những câu nói na ná nhau của những người đàn ông này mà chúng ta nghe đến thuộc lòng: “Hàng tháng, anh vẫn gửi tiền đầy đủ để em nuôi con và vun vén gia đình. Em còn muốn gì hơn nữa?”, “Em thử nhìn lại cuộc sống của mình đi, anh có để cho em thiếu thốn thứ gì không?”, “Bao nhiêu người đàn bà ngoài kia mong muốn có được cuộc sống như em mà không được, em còn chưa thấy đủ hay sao?”… Rõ ràng, đàn ông đều nghĩ rằng mình đã cho vợ rất nhiều, chỉ là người vợ không biết đủ. Nhưng đàn ông à, các anh có bao giờ tự hỏi vợ cần gì ở mình hay chưa? Đàn ông thường ngạo mạn về bản thân và hiểu sai về tâm ý phụ nữ. Họ cho rằng chỉ cần cho phụ nữ một cuộc sống yên ấm, chẳng cần lo nghĩ về vật chất là phụ nữ sẽ hạnh phúc. Nhưng điều người đàn bà cần đâu chỉ có thế! Họ cần một bờ vai, một điểm tựa. Cần sự hiện diện của chồng những lúc hạnh phúc cũng như khổ đau nhất. Ví như đàn bà trở dạ sinh con, đàn ông chẳng giúp được gì nhưng chỉ cần anh có mặt, nắm lấy bàn tay của vợ là cô ấy đã cảm kích muôn phần. Những lúc hôn nhân sóng gió, đàn bà vì những lần chồng ở bên cạnh như thế đã quyết định ở lại và gìn giữ cuộc hôn nhân này.

Điều đàn bà cần chính là cái Tâm của chồng - Ảnh minh họa: Internet Đàn bà mê đàn ông đẹp, thích đàn ông giàu nhưng điều phụ nữ cần rốt cuộc cũng chỉ là một chữ Tâm của chồng. Tiền quan trọng, vật chất rất cần nhưng sẽ là vô nghĩa nếu gia đình thiếu đi hơi ấm của sự quan tâm và tình yêu thương thật sự. Đàn ông à, điều vợ anh cần đơn giản như thế, sao anh không làm được?

Vợ chồng khi cãi vã đừng vội nghĩ đến chuyện ly hôn Vợ chồng cãi nhau mà đem chuyện ly hôn ra thì thật sự dại dột. Bởi nói nhiều thành thói quen và chỉ làm cho người bạn đời cảm thấy bạn chẳng hề trân trọng cuộc hôn nhân này.

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